Деньги на ветер: 7 бесполезных покупок на дачу — дорогие и часто стоят без дела

Часто дорогая техника остается не у дел, потому что необходимости в ней и не было Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Магазины с техникой и товарами для дачи предлагают огромное количество товаров, от которых просто разбегаются глаза, особенно у начинающих садоводов. Но стоит остановиться и подумать, действительно ли нужно отдавать сто тысяч рублей за бензиновый огромный мотоплуг или тратиться на фонарики с солнечной батареей. Часто дорогая техника остается не у дел, потому что необходимости в ней и не было, а пластиковые безделушки отправляются в мусорку. Разбираем самые бесполезные покупки на дачу, которые хоть раз в жизни очень хотелось сделать почти каждому дачнику.

Электронные отпугиватели

Кроты и мыши доставляют много неудобств дачникам, поэтому те ищут варианты, как избавиться от вредителей. Часто отпугиватели не оправдывают надежд.

— Должны пугать частотами разными, но проверить такой инструмент не получится до покупки, и вообще работает ли он. Проще использовать привычные методы борьбы с грызунами, например, отравленное зерно, — отметила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Фонари на солнечной батарейке

В погоне за модой и экологичностью многие скупают фонари для сада на солнечных батарейках. Стоит хорошо подумать, нужны ли они на участке. При уходе за садом нужно будет каждый раз их убирать, особенно если использовать газонокосилку.

Также такие вещи часто делают из некачественных материалов, и они очень быстро выходят из строя. Намного дешевле и эффективнее сделать минимальное освещение участка.

Инструмент из пластика

В погоне за дешевизной можно набрать за три копейки самого разного инструмента. Но стоит взвесить все за и против. Секатор с надежными, не пластиковыми ручками пусть и стоит на 500 рублей дороже, но прослужит не один сезон.

Также дачники среди бесполезных покупок называют садовые ножницы и ручные культиваторы. В первом случае чаще прибегаешь к привычному секатору, во втором — к лопате и вилам.

Бассейн

Чаще всего бассейн на даче превращается просто в дополнительный резервуар для воды.

— Если дети есть, можно надувной небольшой взять, но за каркасным бассейном побольше замучаешься ухаживать. Нужно и чистить часто, и воду менять, а времени на даче и так немного, хочется отдохнуть, а не мучиться, — отметила Людмила Шубина.

Важно правильно подготовить площадку под бассейн. Источник воды должен быть близко, а всё, что может его повредить, — как можно дальше. Также нужно сразу придумать, куда сливать воду и жидкость после чистки.

Шерстяные ковры

Дачи в основном используют в теплый сезон, но ночи могут быть холодными. Стоит несколько раз подумать, прежде чем купить ковер на дачу, тем более шерстяной и с плотным ворсом.

Такой подарок могут оценить грызуны, а ухаживать за ковром на даче очень тяжело. Он будет легко накапливать грязь и пыль. Альтернативой при холодном поле могут стать трикотажные варианты или обычные домашние тапочки.

Компостное ЭМ-ведро

Ведро для сбора органических отходов, на первый взгляд, выглядит отличной идеей. Но многие дачники отмечают неудобство использования такого ведра.

Во-первых, отходы нужно измельчать, иначе перепревать будут долго, во-вторых, нежелательно открывать ведро больше одного раза в сутки, а значит, всё должно где-то храниться до закладки. И конечно, ведро по мере наполнения становится очень тяжелым.

— Компостная куча — самый простой и удобный вариант. Биомассу обязательно переслаивать почвой с огорода для перепревания. Добавлять периодически мочевины. Раз в месяц перемешать для поступления кислорода — вот и весь уход, — объяснила специалист.

Для компостной кучи нужно сколотить короб. Для удобства высота должна быть около 1–1,5 метра, а ширина — не более 1,5–2 метров — так будет удобнее ее перемешивать. Можно выбрать любое место на участке и не возиться с ведрами.

Бензиновая техника для маленького участка

Бензиновая техника стоит в разы дороже электрической и требует особого ухода. Если участок меньше 10 соток, стоит рассмотреть другие варианты.

— Огромный мотоблок навряд ли пригодится на шести сотках. Если хочется, то можно поменьше взять мотокультиватор, а обычно люди потом берут лопату, и всё. Нужно же заправлять, масло менять, заводить, — отметила Людмила Шубина.