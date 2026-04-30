«Май вроде завтра»: в Ярославле выпал град. Видео

На носу май, а в Ярославле выпал град. В соцсетях жители города 30 апреля успели зафиксировать явление на камеру.
По прогнозу метеорологического центра «Фобос» 30 апреля ожидался небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: +3…+8 градусов.
Жители Ярославля в комментариях опасаются, что хорошей погоды на майские праздники можно не ждать.
«Лишь бы снег не пошел», — потревожилась подписчица 76.ру Анна.
«Май вроде завтра…», — шокировался явлением один из подписчиков 76.ру.
Обещаемый синоптиками снег тоже посыпал город в последний день апреля.
Прогноз по дням на майские праздники
1 мая, пятница: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: -4…+1 градусов, днем: +5…+10 градусов;
2 мая, суббота: облачно, ночью возможен дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем: +15 градусов;
3 мая, воскресенье: переменная облачность, без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +18 градусов;
Ранее мы рассказывали, когда в Центральную Россию придет потепление. Также погоду на каждый день можно узнавать в сервисе «Погода 76.RU».