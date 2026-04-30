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Весна «Май вроде завтра»: в Ярославле выпал град. Видео

«Май вроде завтра»: в Ярославле выпал град. Видео

И пошел снег

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В Ярославле 30 апреля выпал град | Источник: читатель 76.руВ Ярославле 30 апреля выпал град | Источник: читатель 76.ру

В Ярославле 30 апреля выпал град

Источник:

читатель 76.ру

На носу май, а в Ярославле выпал град. В соцсетях жители города 30 апреля успели зафиксировать явление на камеру.

По прогнозу метеорологического центра «Фобос» 30 апреля ожидался небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: +3…+8 градусов.

Жители Ярославля в комментариях опасаются, что хорошей погоды на майские праздники можно не ждать.

«Лишь бы снег не пошел», — потревожилась подписчица 76.ру Анна.

«Май вроде завтра…», — шокировался явлением один из подписчиков 76.ру.

В Ярославле повалил град

Источник:

читатель 76.ру

Нежданно-негаданно повалился град размером с мелкий горох

Источник:

читатель 76.ру

Сюрприз погоды перед майскими праздниками

Источник:

читатель 76.ру

Обещаемый синоптиками снег тоже посыпал город в последний день апреля.

Прогноз по дням на майские праздники

  • 1 мая, пятница: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: -4…+1 градусов, днем: +5…+10 градусов;

  • 2 мая, суббота: облачно, ночью возможен дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем: +15 градусов;

  • 3 мая, воскресенье: переменная облачность, без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +18 градусов;

Ранее мы рассказывали, когда в Центральную Россию придет потепление. Также погоду на каждый день можно узнавать в сервисе «Погода 76.RU».

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Алёна Троицкая
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Комментарии
12
Гость
30 апреля, 15:28
Покупатель какой-то скучный пошёл, всё ему не весело почему-то. - Покупатель всегда прав, главное улыбка ©
Гость
30 апреля, 13:48
Скорее бы потеплело!
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