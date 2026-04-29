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Весна Погода изменится: когда в Центральную Россию придет потепление

Погода изменится: когда в Центральную Россию придет потепление

Прогноз на ближайшие дни для Ярославской области

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В Ярославскую область идет потепление | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославскую область идет потепление | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославскую область идет потепление

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На смену холоду в Центральную Россию идет потепление.

«Зона наиболее сильных осадков переместится на север. Воздух начнет прогреваться лучше», — сообщили в центре «Фобос».

В среду-четверг, 29–30 апреля, арктические воздушные массы все еще будут присутствовать на Русской равнине. Но с приходом мая в Европейскую Россию хлынет атлантический воздух. В субботу-воскресенье весенняя погода вернется на большую часть региона.

В Ярославской области небольшое потепление ожидается 30 апреля и 1 мая. В субботу, 2 апреля, воздух днем прогреется до +15 градусов, в воскресенье, 3 апреля, — до +18 градусов.

Достаточно теплым прогнозируется и начало следующей недели.

Прогноз погоды в Ярославской области:

  • 29 апреля, среда: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем: +1…+6 градусов;

  • 30 апреля, четверг: облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: +3…+8 градусов;

  • 1 мая, пятница: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: -4…+1 градусов, днем: +5…+10 градусов;

  • 2 мая, суббота: облачно, ночью возможен дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: -1 градус, днем: +15 градусов;

  • 3 мая, воскресенье: переменная облачность, без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +18 градусов;

  • 4 мая, понедельник: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +6 градусов, днем: +15 градусов.

  • 5 мая, вторник: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +6 градусов, днем: +18 градусов.

Погоду на каждый день можно узнавать в сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
13
Гость
29 апреля, 18:15
То есть с третьего мая начнётся - когда же отключат отопление.
Гость
29 апреля, 12:59
в субботу 2 мая а не 2 апреля
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