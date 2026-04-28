В МЧС предупредили о подъеме воды в реках Ярославской области. К чему готовиться

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за подъема уровня воды в реках Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В МЧС по Ярославской области объявили о подъеме уровня воды в реках региона. Об этом днем 28 апреля предупредили спасатели.

«В результате достижения опасного явления „Высокий паводок“ произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог. Подъем уровня воды на реках местами будет достигать до 0,5–1,5 м», — указано в предупреждении.

В Гидрометцентре России на фоне подъема уровня воды в реках предупредили о возможном наводнении. В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

«С 28 (20:00 мск) по 30 апреля (14:00 мск) ожидается достижение отметки „опасные явления“ (ОЯ) на реках Согожа у деревни Андрюшино, Сутка — у деревни Речково, Юхоть у села Большое Село, Урдома — села Белятино, Касть — деревни Рылово, Соть — у деревни Верхний Жар, Пахна — у деревни Мордвиново и на озере Плещеево у Переславля-Залесского с достижением ОЯ», — указано в сводке Росгидрометцентра.

В Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможного подъема уровня воды в реках Источник: Гидрометцентр России / Meteoinfo.ru

Обстановка на реках Ярославской области на 28 апреля Узнать По состоянию на 08:00 28 апреля уровень воды на реках: Согожа у д. Андрюшино, уровень воды 440 см, +253 см за сутки (ОЯ 549 см, 110,16 м БС);

Сутка у д. Речково, уровень воды 242 см, +137 см за сутки (ОЯ 416 см; 111,9 м БС);

Юхоть у с. Большре Село, уровень воды 226 см, +90 см за сутки (ОЯ 390 см, 116,4 м БС);

Урдома у с. Белятино, уровень воды 224 см, +92 см за сутки (ОЯ 318 см, 93,22 м БС);

Касть у д. Рыпово, уровень воды 244 см, +129 см за сутки (ОЯ 355 см; 95,55 м БС);

Соть у д. Верхний Жар, уровень воды 264 см, +94 см за сутки (ОЯ 516 см, 101,22 м БС);

Пахна у д. Мордвиново, уровень воды 412 см, +157 см за сутки (ОЯ 449 см, 99,49 м БС).