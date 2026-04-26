Снег с дождем и сильный ветер обрушатся на Ярославскую область — экстренное предупреждение

В Ярославле ждут снег, ветер и дождь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На Ярославскую область обрушатся снег с дождем. Экстренное предупреждение о непогоде опубликовало региональное МЧС.

Сильные осадки и ветер порывами до 12-17 метров в секунду ожидается в регионе с 18:00 26 апреля до 18:00 27 апреля.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, всех видов транспорта, увеличением случаев травматизма среди населения», — предупредили в МЧС.

Также возможно обрушением крыш, широкоформатных конструкций, башенных кранов, строительных лесов и деревьев.

В случае происшествий можно звонить на единый номер экстренных служб — 112.

При этом в ночь на 27 апреля ожидается 0…+5 градусов, днем — +2…+7 градуса.

Напомним, несколько дней назад ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что плохая погода в Центральной России ожидается до конца апреля, холодным может быть даже Первомай.

Между тем, в Ярославле зацвела сакура. Мы публиковали, где можно полюбоваться этим явлением.