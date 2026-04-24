Синоптики рассказали, какая погода ждет ярославцев в последние выходные апреля. Прогноз

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Ярославской области в выходные 25–26 апреля. По данным специалистов центра «Фобос», в ночь с пятницы на субботу в центральных регионах похолодание достигнет своего пика. Однако уже днем 25 апреля придет потепление. Правда, оно будет недолгим.
«Днем в субботу в Центральной России стартует потепление. Но с началом новой недели сюда пробьется очередная порция воздуха из акватории Ледовитого океана. И это снова спровоцирует снегопады», — рассказали в «Фобосе».
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле и области до конца апреля сохранится прохладная, ветреная и преимущественно пасмурная погода. Местами может выпасть снег.
Погода в Ярославле по дням
В субботу, 25 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность. Температура ночью: 0…+2 °С, днем: +6…+8 °С, ветер умеренный;
в воскресенье, 26 апреля, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью: +2…+4 °С, днем: +8…10 °С, ветер умеренный;
в понедельник, 27 апреля, в течение суток также ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью: +2…+4 °С, днем: +6…+8 °С;
во вторник, 28 апреля, будет переменная облачность, сильный снег и туман. Температура ночью: 0…+2 °С, днем: +2…+4 °С, ветер сильный, порывы до 12 м/с;
в среду, 29 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность с небольшим снегом. Температура ночью: -1…+1 °С, днем: +4…+6 °С;
в четверг, 30 апреля, также прогнозируется переменная облачность. Температура ночью: +1…+3 °С, днем: +5…+7 °С, ветер слабый;
в пятницу, 1 мая, будет пасмурно с просветами. Ночью: +2 °С, днем: +6 °С.