Предложат сервис как в Дубае, а цены еще выше? Как ждут туристов в отелях Крыма на майские

Туристам, приехавшим на майские праздники в Феодосию, для прогулок вдоль моря достанется лишь кусочек центральной Набережной Десантников — большая ее часть в состоянии ремонта, который планируют закончить к началу сезона Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

За время весенних каникул полуостров планируют посетить 300–350 тысяч человек. О том, что их ждет во время отдыха, корреспондент MSK1.RU поговорил с экспертами туристического рынка.

Число отдыхающих вырастет на 15%

«Вода будет холодная, в поселках будет несезон, может, даже кафе не будут работать. Выбирайте ЮБК — это лучший вариант в мае, не покупаетесь, зато много интересного», — советует опытная туристка с ником Ксю на форуме в babyblog.

«Спа-комплекс выше всяких похвал (в женской раздевалке стоит даже центрифуга для сушки купальников), хаммам, римские бани, финская сауна, соляная комната и т. д., бассейн 29 градусов. Мы из отеля выбирались только на экскурсии», — описывает Елена на сайте saletour.ru свой майский отдых в Алуште в прошлом году.

Холодное Черное море — а согласно среднегодовой температуре, оно прогревается в мае у крымских берегов до 13–16 градусов, — для многих туристов повод отложить отдых на полуострове до лета. Но часть отдыхающих, наоборот, выбирает отсутствие жары и народа. Отели внимательнее относятся к отдыхающим, можно выбрать экскурсионные программы, так как нет ажиотажа, а температура 18–20 градусов способствует приятным прогулкам по еще цветущим паркам и горам.

Симеиз готовится к летнему наплыву туристов, поэтому майским отдыхающим придется обойтись без лестницы для спуска к морю из Симеизского парка, которую начали ремонтировать. К счастью, имеются обходные пути Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Сегодня туристический поток в Крым растет на все периоды: летние месяцы, бархатный сезон — в среднем на 13–15%. И майские праздники — не исключение. Хотя в целом по стране мы регистрируем снижение туристического потока на майские праздники, например в Сочи — минус 8%, число желающих провести эти дни в Крыму, наоборот, растет. Сегодня прирост отдыхающих на уровне 15% в сравнении с прошлым годом. И если бы выходных дней в начале мая было больше, стало бы больше и число туристов, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора «Дельфин». — Мы прогнозируем, что 300–350 тысяч туристов посетят Крым за все дни майских праздников.

— Майские праздники в этом году не очень удобны для российских туристов, поскольку неудобно распределены на выходные дни: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В предыдущие периоды существовали более продолжительные непрерывные блоки праздничных дней (до 7–8 дней подряд), однако в 2026 году они фрагментированы. Хотя отдельные туристы могут воспользоваться отгулами или оформить краткосрочный отпуск, это скорее исключение, чем массовая практика. Несмотря на особенности, туристский поток в Республику Крым на майские праздники сохраняется на стабильном уровне, — рассказывает Игорь Вахрушев, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского.

Отдыхающим на майские праздники доступны все музеи Крыма без толп в выставочных залах и очередей в кассу. На фото — Феодосийская вилла «Виктория», в которой сегодня расположен музей «Феостория» — интерактивная площадка для знакомства с историей города Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Несмотря на это, санатории, пансионаты и отели ждут туристов — в курортных крымских городах идет массовый косметический ремонт: даже самые крошечные гостевые дома приводят в порядок номера и территорию, сажают цветы и подстригают деревья. Идет благоустройство пляжей, пока они не востребованы купальщиками. А вот почему только сейчас начался ремонт многих городских набережных — понять сложно: туристам, приехавшим на майские праздники в Феодосию и Евпаторию, погулять по центральным набережным не придется — там пока еще полная разруха. Не получится спуститься от Симеизского парка к морю — полным ходом идет ремонт лестницы. Всё стабильно только в ценовой политике — расценки на отдых растут. Хотя они существенно ниже летних, что является еще одним стимулом для отдыха в майские дни.

На набережных южнобережных крымских поселков уже тепло, но пока пусто — можно комфортно прогуляться вдоль моря Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— По ценовым предложениям на майские праздники ситуация остается конкурентоспособной: стоимость размещения на двоих в стандартных отелях стартует от 2000 рублей в сутки, в объектах категории 3,5–4 звезды — от 4000 рублей в сутки, что заметно ниже тарифов пикового летнего сезона. В целом предложения на майские праздники ниже на 30–40% по сравнению с высоким сезоном, а раннее бронирование дополнительно обеспечивает скидку до 10%. Рост цен относительно 2025 года укладывается в рамки инфляции и операционных затрат, сохраняя привлекательность крымского продукта. В сравнении с главным конкурентом — Краснодарским краем — крымские отельеры предлагают сопоставимое размещение на 7–10% дешевле.

— Средняя цена отдыха на одного человека в сутки — 5000 рублей, — приводит цифры Сергей Ромашкин. — Стоимость отдыха в сравнении с прошлым годом поднялась на 10%, но Крым пока остается доступным регионом — между более дорогим Сочи и более дешевой Анапой.

Цена за одноместное размещение в сутки с завтраком с 1 по 12 мая (в среднем): гостевые дома без звезд — 2–3 тысячи рублей;

отель 3 звезды — 4–5 тысяч рублей;

отель 4 звезды — 5–10 тысяч рублей;

отель 5 звезд — от 8 тысяч рублей.

Быстро приехать — быстро отдохнуть

«В прошлом году стояли на мосту на майских около 4 часов. Говорят, в этом мае туристов будет на четверть больше. Это, получается, еще час-два прибавлять?» — задает вопрос в тг-чате «Крымский мост» пользователь с ником Ali.

«Готовьтесь к пробкам! Летом все едут размазанно на 3 месяца. А 1 мая все приезжают одновременно», — предупреждает в чате «Крымский мост» Наталья Рублева.

Быстрая дорога — это одно из главных условий для успешного отдыха на майские праздники, когда выходных и так мало. Не многие готовы выбрать путешествие поездом, хотя в отличие от летних дат на майские билеты купить еще можно. Аэропорты в Краснодарском и Ставропольском крае могли бы помочь туристам быстро долететь и уже оттуда добираться в Крым, но небо в этих регионах закрывают в целях безопасности не реже, чем движение по Крымскому мосту.

Пляжи на крымском побережье начнут официально работать с июня, но самые нетерпеливые уже принимают водные процедуры — средняя температура Черного моря +12…+14 градусов Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Логика туристов на майские праздники — быстро приехать, быстро отдохнуть и быстро уехать. И аэропорт Сочи, казалось бы, должен этому способствовать, но из-за нестабильности прилета и вылета рейсов получается, увы, наоборот. Туристы с пониманием относятся к ситуации и не предъявляют претензий, просто стараются избежать волнений и задержек, особенно в такие короткие выходные, как майские, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Например, выбрать путь на автомобиле в крымские города или Анапу — она на майские праздники прибавила 30% туристов в сравнении с прошлым годом.

Туристы не перестали бояться мазута, просто в мае редкие моржи пытаются купаться в Черном море, которое прогревается максимум до 13–15 градусов. А в бассейнах никакого мазута нет.

На майские в той же Анапе можно найти десятки отелей, предлагающие бассейны с подогревом и всевозможные водные и спа-процедуры, которые компенсируют отсутствие морских купаний. Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Именно отели с бассейнами и спа-комплексами бронируют быстрее других не только в Краснодарском крае, но и в Крыму. Особенно ценятся отели или санатории, располагающие бассейнами с подогреваемой морской водой, которые в основном расположены на Южном берегу Крыма. По данным Министерства туризма и курортов Республики Крым, часть средств размещения в Большой Ялте уже полностью забронирована на майские праздники.

К началу мая практически все кафе открывают свои летние площадки в ожидании первого массового заезда туристов, а пока их верные посетители — морские котики Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Что касается динамики бронирования, то по состоянию на конец марта 2026 года уровень загрузки пансионатов, санаториев и отелей на майские праздники достиг порядка 60%. С учетом сложившейся тенденции к концу апреля ожидается рост до 80–85%. Отдельные объекты размещения в Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке уже сообщили о полной реализации номерного фонда. В межсезонье на полуострове функционирует около 330 круглогодичных средств размещения (санаториев, пансионатов и отелей), что подтверждается данными отраслевых ассоциаций. На майские праздники туристы преимущественно выбирают отели с включенным завтраком или полупансионом. В условиях короткого отдыха приоритет отдается экскурсионным программам и ознакомительным поездкам.

В Крыму активно развивается гастрономический туризм: увеличивается число специализированных ферм (улиточных, сыроварен, виноделен), предлагающих дегустации локальных крымских меню. В связи с этим туристы часто предпочитают получать завтрак в отеле, а основные приемы пищи — в точках с интересными гастрономическими предложениями. Рекреация в современном понимании включает не только оздоровительный компонент и положительные эмоции, но и получение гастрономического удовольствия, — отмечает Игорь Вахрушев. — Ожидания крымских отельеров в отношении майских праздников в целом оптимистичны.

Майские праздники традиционно выступают индикатором всего предстоящего сезона: они позволяют оценить предпочтения туристов, уровень удовлетворенности сервисом и востребованные направления, которые в дальнейшем определят динамику пикового летнего периода. Игорь Вахрушев кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ

Туристы стали интересоваться геополитикой

Большой бассейн с подогреваемой водой — главная акция, которую ищут туристы, выбирая отель или санаторий для отдыха на майские праздники Источник: travel.yandex.ru

«Были осенью, до всего, в Дубае — отдых роскошный, всё идеально. Так и представляю, как люди, привыкшие к первому классу, поменяют остров Джумейра на Сочи с хамоватыми отельными тетками или на Крым. Смешно слышать», — пишет Lina на форуме в babyblog.

— Пока прямого влияния Ближневосточного кризиса на туристический поток в Крым статистически не зафиксировано — четкие данные отсутствуют. Однако уже очевидно, что в ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане туристическая активность существенно снижена. Международные аналитические агентства прогнозируют в текущем сезоне падение спроса в регионе до 80% с совокупными убытками порядка 30–40 миллиардов долларов.

Ближний Восток исторически являлся территорией демонстрационного туризма; события последних месяцев показали риски пребывания в условиях обострения. В частности, ежегодно регион посещали обеспеченные российские туристы (по статистике — до 2 миллионов человек в ОАЭ). Наши туристы столкнулись с ситуацией, когда даже при наличии финансовых возможностей не смогли оперативно разрешить логистические вопросы и оказались в некомфортной среде. Подобные конфликты формируют вопросы стабильности и в отношении соседних направлений, включая Турцию: наблюдаемое снижение цен может быть связано как с общим снижением спроса, так и с возможными изменениями в качестве обслуживания, — отмечает эксперт Игорь Вахрушев.

— Ближневосточный кризис окажет положительное влияние не только на Крым и Краснодарский край, но и на весь российский внутренний туризм в целом. Состоятельные категории, традиционно ориентированные на зарубежный отдых, получают возможность переориентироваться на отечественные регионы и убедиться, что уровень сервиса в России уже давно не соответствует устаревшим стереотипам. В частности, в Крыму в сезоне 2025 года наблюдался высокий рост именно дорогого туристического сегмента — до 17%. Это свидетельствует о том, что на полуострове уже научились работать с ВИП-клиентами.

Конечно, уровень сервиса как в роскошных отелях ОАЭ или Саудовской Аравии в России могут предложить не многие средства размещения, но всё же в Сочи и Крыму такие найти возможно. Другое дело — климатические условия: тут сравниться может только лето.

— На мой взгляд, кризис на Ближнем Востоке не повлияет на туристический поток на майские праздники. Если туристы хотели купаться в теплом заливе в ОАЭ, то они, скорее всего, будут искать альтернативу в районе Мальдивских островов, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Пока влияние ближневосточного кризиса на наших туристов больше психологическое — комфортный и стабильный регион оказался опасным. Эта нестабильность повлияла на выездной туризм в целом — туристы стали думать не о качестве пляжей и питания, а о геополитике: не вступит ли в конфликт на Ближнем Востоке Турция, как отреагирует на всё Китай? Скорее всего, часть этих туристов мы получим летом — отечественным курортам будет что им предложить.