«Прервет отклонение»: синоптики дали прогноз на май в Центральной России

Синоптики дали прогноз погоды на май в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU











Специалисты центра «Фобос» дали прогноз погоды на май 2025 года в Центральной России. По данным аналитиков, последний месяц весны не будет столь аномальным, как апрель. По крайней мере в плане плюсовых температур.

«Заключительный месяц весны в отличие от очень теплой первой половины сезона, которая на 2–5 °С превысила норму, прервет такое отклонение от многолетних показателей. Среднемесячная норма температуры воздуха на большей части Русской равнины с большой натяжкой будет соответствовать климатической норме, а то и вовсе на 0,5 °С окажется ниже нее», — сообщили в «Фобосе».

Самым холодным периодом мая станет его первая декада. Ожидается, что в это время температура на улице будет ниже нормы на 2–3 градуса, а дождей может выпасть в 1,5 раза больше положенного.

«Вероятность локальных заморозков в Центральной России сохранится в течение первой пятидневки мая, после чего садоводам можно заняться высадкой растений», — отметили в «Фобосе».

Во второй и третьей декадах мая температурный фон будет близок к средним многолетним значениям. При этом в последнюю десятидневку месяца ожидается меньшее, чем положено, количество осадков. То есть сухих и солнечных дней будет больше.

«В целом в мае не ожидается высоких летних температур. Последний месяц весны будет довольно скромным на тепло с очень умеренным температурным фоном и небольшим переувлажнением», — заключили в «Фобосе».

Зато лето, по долгосрочным прогнозам, должно прийти вовремя и с теми погодными показателями, с какими положено.

По информации Гидрометцентра России, в Ярославской области в мае средняя температура воздуха и количество осадков будет держаться на уровне нормы. А именно — 12,4 градуса и 53 миллиметра соответственно (это примерно 10 дождливых дней).

Напомним, мы писали, что первые майские праздники в Ярославской области могут начаться со снега.