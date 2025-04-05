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Весна На Центральную Россию обрушится снежный циклон «Зион»: чего ждать ярославцам

На Центральную Россию обрушится снежный циклон «Зион»: чего ждать ярославцам

Публикуем прогноз синоптиков на неделю

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8 комментариев
На Центральную Россию обрушатся снегопады | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Центральную Россию обрушатся снегопады | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Центральную Россию обрушатся снегопады

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На центральную Россию в ближайшие часы обрушится циклон «Зион». Он принесет в столицу России снег и даже метели. В Москве с ночи 6 апреля на сутки объявлен желтый уровень опасности.

«В связи с влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов в период с 1:00 6 апреля до 23:00 часов 7 апреля ожидаются осадки, местами сильные (снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, гололедица на дорогах. В большинстве районов области установление временного снежного покрова. Местами усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с», — предупредили жителей столицы в Гидрометцентре России.

А вот в Ярославской области, судя по данным местного ЦГМС, 6 апреля снежного апокалипсиса не прогнозируется.

«До 18 часов 6 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков», — сообщили синоптики.

Правда, будет ветрено и холодно. Порывы ветра, по прогнозу, будут достигать 7-12 м/с. Температура воздуха ночью: -8…-3 градуса, днем: 0…+5 градусов.

Зато снегопады в Ярославской области ожидаются в начале следующей недели.

7-9 апреля прогнозируют облачность, умеренный снег, гололедицу. При этом станет еще холоднее. Днем с понедельника по среду ожидается -2… +3 градуса, ночью — до -7 градусов. В четверг и пятницу, 10 и 11 апреля, станет на пару градусов теплее, а снег перейдет в дождь.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра России:

  • 6 апреля, воскресенье: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью: -8…-3 градусов, днем: 0…+5 градусов. Гололедица;

  • 7 апреля, понедельник: облачно, небольшой и умеренный снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью: -7…-2 градусов, днем: -2…+3 градуса. Гололедица;

  • 8 апреля, вторник: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью: -6…-1 градус, днем: -2…+3 градуса. Гололедица;

  • 9 апреля, среда: облачно, ночью снег, днем мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: -5 градусов, днем: +2 градуса;

  • 10 апреля, четверг: облачно, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2 м/с. Температура воздуха ночью: -5 градусов, днем: +4 градуса;

  • 11 апреля, пятница: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер южный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: -6 градусов, днем: +5 градусов.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр Снег
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Комментарии
8
Гость
3 часа
асфальт положим или фасады покрасим?
Гость
3 часа
Урожай прощай, здравствуй голодуха по плану?
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