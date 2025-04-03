НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Весна «Может восстановиться снежный покров»: в апреле в Центральную Россию вернется зима

«Может восстановиться снежный покров»: в апреле в Центральную Россию вернется зима

Прогноз погоды для Ярославской области

20 682
24 комментария
В Ярославской области прогнозируют похолодание и снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области прогнозируют похолодание и снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют похолодание и снег

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Резкое изменение погоды ждет жителей Европейской России в ближайшие дни. По данным синоптиков, к нам вернется зима.

«На север Русской равнины уже прорвался вихрь, раскрутившийся над Баренцевым морем. Дальше он станет быстро смещаться на юг и совсем скоро устроит возврат зимы на европейскую территорию страны», — сообщили в центре «Фобос».

Похолодание начнет ощущаться уже в конце этой недели. На пик оно выйдет в воскресенье–понедельник, 6–7 апреля. По ночам ожидаются минусовые температуры и снег.

«В такой ситуации даже может восстановиться временный снежный покров», — предупредили в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области:

  • четверг, 3 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Ощутимый прохладный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура днем: +8… +13 градусов;

  • пятница, 4 апреля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: -2… +3 градуса, днем: +8… +13 градусов;

  • суббота, 5 апреля: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью: -4… +1 градус, днем: +2… +7 градусов;

  • воскресенье, 6 апреля: облачно, без осадков. Ветер — 5 метров в секунду. Температура ночью: -4 градуса, днем: +3 градуса;

  • понедельник, 7 апреля: облачно, дождь и снег. Ветер — 5 метров в секунду. Температура ночью: -5 градусов, днем: +2 градуса;

  • вторник, 8 апреля: облачно с прояснениями. Ночью снег, днем дождь. Ветер — 3-5 метров в секунду. Температура ночью: -4 градуса, днем: +3 градуса;

  • среда, 9 апреля: облачно. Ночью снег, днем дождь. Ветер — 2-3 метров в секунду. Температура ночью: -7 градусов, днем: +5 градусов.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Похолодание Снег Гидрометцентр Центр Фобос
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость
3 апреля, 12:01
Изменчив ты, мой друг апрель, Но я люблю тебя, поверь, За солнца лучик за окном, За лето, что придет потом, За то, что позади зима, И что ушла надолго тьма...
Гость
3 апреля, 14:00
Верните Ярославцам бесплатный доступ к Публичным веб камерам города !!! В интернете с точки зрения туриста можно посмотреть онлайн многие города мира, но только не Ярославль. Одни кругом запреты, что за времена наступили.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление