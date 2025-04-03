«Может восстановиться снежный покров»: в апреле в Центральную Россию вернется зима

В Ярославской области прогнозируют похолодание и снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Резкое изменение погоды ждет жителей Европейской России в ближайшие дни. По данным синоптиков, к нам вернется зима.

«На север Русской равнины уже прорвался вихрь, раскрутившийся над Баренцевым морем. Дальше он станет быстро смещаться на юг и совсем скоро устроит возврат зимы на европейскую территорию страны», — сообщили в центре «Фобос».

Похолодание начнет ощущаться уже в конце этой недели. На пик оно выйдет в воскресенье–понедельник, 6–7 апреля. По ночам ожидаются минусовые температуры и снег.

«В такой ситуации даже может восстановиться временный снежный покров», — предупредили в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области:

четверг, 3 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Ощутимый прохладный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура днем: +8… +13 градусов;

пятница, 4 апреля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: -2… +3 градуса, днем: +8… +13 градусов;

суббота, 5 апреля: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью: -4… +1 градус, днем: +2… +7 градусов;

воскресенье, 6 апреля: облачно, без осадков. Ветер — 5 метров в секунду. Температура ночью: -4 градуса, днем: +3 градуса;

понедельник, 7 апреля: облачно, дождь и снег. Ветер — 5 метров в секунду. Температура ночью: -5 градусов, днем: +2 градуса;

вторник, 8 апреля: облачно с прояснениями. Ночью снег, днем дождь. Ветер — 3-5 метров в секунду. Температура ночью: -4 градуса, днем: +3 градуса;

среда, 9 апреля: облачно. Ночью снег, днем дождь. Ветер — 2-3 метров в секунду. Температура ночью: -7 градусов, днем: +5 градусов.