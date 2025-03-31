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Власти рассказали, когда в Ярославле отключат отопление

Жители города спорят насчет того, стоит ли прекращать пускать тепло в батареи

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9 комментариев
Когда в Ярославле отключат отопление | Источник: Илья Бархатов / 74.RUКогда в Ярославле отключат отопление | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Когда в Ярославле отключат отопление

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

Жители Ярославля начали говорить о том, что в городе пора отключать отопление. Читатель 76.RU считает, что горячие батареи в теплую погоду — это пустая трата денег.

«Я батареи не включал всю зиму. У меня дома жара от соседей, еще и солнце в окно печет. Я уже давно отключил», — рассказал ярославец Кирилл.

Жительница города Ксения говорит: с одной стороны отключать отопление рано, без него в квартире будет прохладно. Но с другой коммунальные платежи больно ударяют по кошельку.

«У меня неоднозначное мнение. Без тепла в квартире холодно, под тремя одеялами в обнимку с обогревателем спать не хочется. Но отопление само по себе дорогое. Его отсутствие экономит нам семейный бюджет. Вот и думаешь, как лучше — с ним или без», — взгрустнула Ксения в беседе с 76.RU.

В мэрии Ярославля пока не называют точную дату отключения. Но там пояснили, что в этом году в вопросе отопления пойдут по тому же принципу, что и раньше.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 „О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“ окончание отопительного периода устанавливается со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8˚ С», — рассказали в мэрии Ярославля.

Обычно отопительный период в городе заканчивается в конце апреля — начале мая. Синоптики предупреждали, что на этой неделе в регионе ожидаются дожди, а в середине апреля грядет похолодание.

Стоит ли отключать отопление?

Да, на улице жара, а мы деньги зря платим
Нет, еще не время. А если похолодает?
У меня свое отопление, мне без разницы
Своим мнением поделюсь в комментариях
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Отопление Мэрия Ярославля Отключение Погода
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Комментарии
11
Гость
1 час
сначала надо повысить пенсионный возраст до 88 лет, молодые до 44 теперь а ещё продлить призывной возраст до 60 Люди простые люди просили умоляли об этом!
Гость
49 минут
У них всё по стандартам! Как бы, чего, не вышло! А вдруг в июне ударят морозы? А могут и не ударить, но подстраховаться, они просто обязаны! 🤡🤡🤡
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