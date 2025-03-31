Власти рассказали, когда в Ярославле отключат отопление

Когда в Ярославле отключат отопление Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Жители Ярославля начали говорить о том, что в городе пора отключать отопление. Читатель 76.RU считает, что горячие батареи в теплую погоду — это пустая трата денег.

«Я батареи не включал всю зиму. У меня дома жара от соседей, еще и солнце в окно печет. Я уже давно отключил», — рассказал ярославец Кирилл.

Жительница города Ксения говорит: с одной стороны отключать отопление рано, без него в квартире будет прохладно. Но с другой коммунальные платежи больно ударяют по кошельку.

«У меня неоднозначное мнение. Без тепла в квартире холодно, под тремя одеялами в обнимку с обогревателем спать не хочется. Но отопление само по себе дорогое. Его отсутствие экономит нам семейный бюджет. Вот и думаешь, как лучше — с ним или без», — взгрустнула Ксения в беседе с 76.RU.

В мэрии Ярославля пока не называют точную дату отключения. Но там пояснили, что в этом году в вопросе отопления пойдут по тому же принципу, что и раньше.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 „О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“ окончание отопительного периода устанавливается со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8˚ С», — рассказали в мэрии Ярославля.

Обычно отопительный период в городе заканчивается в конце апреля — начале мая. Синоптики предупреждали, что на этой неделе в регионе ожидаются дожди, а в середине апреля грядет похолодание.