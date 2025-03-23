Без дождей не обойдется? Синоптики рассказали, каким будет конец марта в Центральной России

Синоптики рассказали, какой погоды ждать под конец марта Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Специалисты центра «Фобос» предупредили жителей Центральной России о потеплении и небольших дождях. Такая погода будет держаться в ближайшие дни в Ярославской области и регионах-соседях.

«В Центральной России в понедельник вероятность осадков невелика, но уже со вторника скажется влияние циклона, и здесь не обойдётся без небольших дождей. Температурный режим будет на несколько градусов теплее обычного — днём до +9…+14 градусов», — сообщается в прогнозе.

В Росгидрометцентре предупредили, в начале недели сохранится антициклональный характер погоды, однако позже прогноз изменится.

«Характер погоды изменится, под влиянием атмосферных фронтов, которые будет перемещаться через территорию округа с запада на восток, на большей части территории пройдут небольшие и умеренные дожди (ночью местами с мокрым снегом), 25 марта ветер усилится порывами 13-18 метров в секунду», — сообщили в Росгидрометцентре.

В ночь на 24 марта в Ярославской области ожидается ясная погода, температура — 0…-2 градуса.

Погода по дням: