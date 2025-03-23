Без дождей не обойдется? Синоптики рассказали, каким будет конец марта в Центральной России

Специалисты центра «Фобос» предупредили жителей Центральной России о потеплении и небольших дождях. Такая погода будет держаться в ближайшие дни в Ярославской области и регионах-соседях.
«В Центральной России в понедельник вероятность осадков невелика, но уже со вторника скажется влияние циклона, и здесь не обойдётся без небольших дождей. Температурный режим будет на несколько градусов теплее обычного — днём до +9…+14 градусов», — сообщается в прогнозе.
В Росгидрометцентре предупредили, в начале недели сохранится антициклональный характер погоды, однако позже прогноз изменится.
«Характер погоды изменится, под влиянием атмосферных фронтов, которые будет перемещаться через территорию округа с запада на восток, на большей части территории пройдут небольшие и умеренные дожди (ночью местами с мокрым снегом), 25 марта ветер усилится порывами 13-18 метров в секунду», — сообщили в Росгидрометцентре.
В ночь на 24 марта в Ярославской области ожидается ясная погода, температура — 0…-2 градуса.
Погода по дням:
24 марта также прогнозируется ясная погода, воздух прогреется до +6…+8 °C. Давление заметно выше нормы;
25 марта, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем — +2…+4 °C, ветер южный, сильный, порывы до 13 метров в секунду;
26 марта, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем — +2…+4 °C, ветер южный, умеренный;
27 марта, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +3…+5 °C, ветер южный, умеренный.