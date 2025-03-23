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Весна Без дождей не обойдется? Синоптики рассказали, каким будет конец марта в Центральной России

Без дождей не обойдется? Синоптики рассказали, каким будет конец марта в Центральной России

Публикуем прогноз по дням

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5 комментариев
Синоптики рассказали, какой погоды ждать под конец марта | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСиноптики рассказали, какой погоды ждать под конец марта | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Синоптики рассказали, какой погоды ждать под конец марта

Источник:

Специалисты центра «Фобос» предупредили жителей Центральной России о потеплении и небольших дождях. Такая погода будет держаться в ближайшие дни в Ярославской области и регионах-соседях.

«В Центральной России в понедельник вероятность осадков невелика, но уже со вторника скажется влияние циклона, и здесь не обойдётся без небольших дождей. Температурный режим будет на несколько градусов теплее обычного — днём до +9…+14 градусов», — сообщается в прогнозе.

В Росгидрометцентре предупредили, в начале недели сохранится антициклональный характер погоды, однако позже прогноз изменится.

«Характер погоды изменится, под влиянием атмосферных фронтов, которые будет перемещаться через территорию округа с запада на восток, на большей части территории пройдут небольшие и умеренные дожди (ночью местами с мокрым снегом), 25 марта ветер усилится порывами 13-18 метров в секунду», — сообщили в Росгидрометцентре.

В ночь на 24 марта в Ярославской области ожидается ясная погода, температура — 0…-2 градуса.

Погода по дням:

  • 24 марта также прогнозируется ясная погода, воздух прогреется до +6…+8 °C. Давление заметно выше нормы;

  • 25 марта, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем — +2…+4 °C, ветер южный, сильный, порывы до 13 метров в секунду;

  • 26 марта, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем — +2…+4 °C, ветер южный, умеренный;

  • 27 марта, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +3…+5 °C, ветер южный, умеренный.

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Комментарии
5
Гость
24 марта, 01:20
Как же хочется лета, где янтарное солнце Обжигает лучами макушки домов, В лимонаде со льдом мята пряная жжется И малина вкуснейшая разных сортов! Как же хочется в горы, где кривые тропинки Убегают под пышные кроны стволов , Лучи солнца цепляются за паутинки И касаются бережно робких цветов. Как же хочется моря, где соленые волны Рисуют узоры на горячем песке, По утрам, вдалеке мелодичные звоны, Крики чаек, скучающих на маяке.
Гость
23 марта, 22:56
На кофейной гуще гадают. Разогнать всех
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