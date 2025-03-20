«Пережила арктическое вторжение»: как изменится погода в последние недели марта

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Центральной России и Ярославской области грядет потепление. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». По их данным, уже на этой неделе столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.

В это время в глуби Сибири ожидают паводки, а вот для ярославцев прогноз совершенно иной.

— Совсем другая картина сейчас в Ярославской области. Минувшая зима здесь была не слишком щедра на осадки, к тому же по прогнозам, во втором квартале этого года на всем Волжско-Камском каскаде ожидается низкая водность. Поэтому Рыбинское водохранилище перешло в режим максимального накопления, — рассказали в «Фобосе».

Тепло в регион придет в ближайшие дни. Однако по ночам все равно сохранятся минусовые значения.

— Центральная Россия уже пережила свое арктическое вторжение. С сегодняшнего дня температура станет возвращаться в рамки апрельского климата. Конечно, по ночам сохранятся заморозки, но днём столбики термометров в Москве уже могут дотянуться до +7…+9°, а в начале новой недели и до +10°, — рассказали специалисты центра «Фобос».

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России» в ночь на 21 марта похолодает до -1°, ожидают снег с дождем. Днем температура поднимется до +7°, временами небольшой дождь.

Ночью 22 марта -4°, небольшой кратковременный снег. Днем прогнозируют +3°, будет светить солнце.

В ночь на воскресенье, 23 марта, -4°, пройдет небольшой снегопад. Днем снова станет тепло, +7°, будет облачно, но осадков не планируется.

Сервиса «Погода 76.RU» сообщает, что следующая неделя начнется с плюсовых значений. Ночью понедельника, 24 марта 0°, днем +7°. Ясная погода без осадков.

В ночь на 25 марта +1°, днем +6°. Вечером пройдут небольшие дожди.