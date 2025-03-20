«Пережила арктическое вторжение»: как изменится погода в последние недели марта

В Центральной России и Ярославской области грядет потепление. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». По их данным, уже на этой неделе столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.
В это время в глуби Сибири ожидают паводки, а вот для ярославцев прогноз совершенно иной.
— Совсем другая картина сейчас в Ярославской области. Минувшая зима здесь была не слишком щедра на осадки, к тому же по прогнозам, во втором квартале этого года на всем Волжско-Камском каскаде ожидается низкая водность. Поэтому Рыбинское водохранилище перешло в режим максимального накопления, — рассказали в «Фобосе».
Тепло в регион придет в ближайшие дни. Однако по ночам все равно сохранятся минусовые значения.
— Центральная Россия уже пережила свое арктическое вторжение. С сегодняшнего дня температура станет возвращаться в рамки апрельского климата. Конечно, по ночам сохранятся заморозки, но днём столбики термометров в Москве уже могут дотянуться до +7…+9°, а в начале новой недели и до +10°, — рассказали специалисты центра «Фобос».
Погода по дням
По данным «Гидрометцентра России» в ночь на 21 марта похолодает до -1°, ожидают снег с дождем. Днем температура поднимется до +7°, временами небольшой дождь.
Ночью 22 марта -4°, небольшой кратковременный снег. Днем прогнозируют +3°, будет светить солнце.
В ночь на воскресенье, 23 марта, -4°, пройдет небольшой снегопад. Днем снова станет тепло, +7°, будет облачно, но осадков не планируется.
Сервиса «Погода 76.RU» сообщает, что следующая неделя начнется с плюсовых значений. Ночью понедельника, 24 марта 0°, днем +7°. Ясная погода без осадков.
В ночь на 25 марта +1°, днем +6°. Вечером пройдут небольшие дожди.
Осадки сохранятся в течение следующих суток. Ночью 26 марта +4°, днем столбики термометров останутся на этом же показателе. До вечера будет лить небольшой дождь.