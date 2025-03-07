Популярного российского актера заметили в центре Ярославля в окружении полицейских. Видео

Днем 7 марта в центре Ярославля заметили популярного актера Романа Курцына в окружении полицейских. Звезда боевиков вместе с сотрудниками ДПС останавливал жительниц города, чтобы поздравить с наступающим Международным женским днем.

— Сотрудники ДПС останавливают машины, за рулем которых сидят женщины, а Роман Курцын дарит цветы, — сообщает фотограф 76.RU Кирилл Поверинов с места событий.

Роман Курцын родом из Костромы, окончил Ярославский театральный институт. Актер снимается в кино и сериалах с 23 лет. По данным «Кинопоиска», Роман Курцын снялся в 105 фильмах. Настоящую славу ему принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. Также актер известен по сериалам «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильму «Крым» (16+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+).

С 2020 года Роман Курцын пробует себя в новых амплуа — продюсера, сценариста и даже художника-постановщика. Весной 2025 года в прокат выйдет его боевик «Лихо» (возрастной ценз авторами пока не определен).