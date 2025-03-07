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Весна Популярного российского актера заметили в центре Ярославля в окружении полицейских. Видео

Популярного российского актера заметили в центре Ярославля в окружении полицейских. Видео

Роман Курцын вместе с правоохранителями тормозит женщин за рулем

5 869
24 комментария
Роман Курцын в центре города поздравляет ярославн с 8 Марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРоман Курцын в центре города поздравляет ярославн с 8 Марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Роман Курцын в центре города поздравляет ярославн с 8 Марта

Источник:

Днем 7 марта в центре Ярославля заметили популярного актера Романа Курцына в окружении полицейских. Звезда боевиков вместе с сотрудниками ДПС останавливал жительниц города, чтобы поздравить с наступающим Международным женским днем.

— Сотрудники ДПС останавливают машины, за рулем которых сидят женщины, а Роман Курцын дарит цветы, — сообщает фотограф 76.RU Кирилл Поверинов с места событий.

Акция развернулась на Богоявленской площади у Ярославского музея-заповедника.

Роман Курцын поздравляет ярославн с наступающим 8 Марта

Источник:
Роман Курцын дарил жительницам Ярославля цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРоман Курцын дарил жительницам Ярославля цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Многие узнавали актера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие узнавали актера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кто-то не упускал возможности сфотографироваться со звездой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то не упускал возможности сфотографироваться со звездой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Сначала сотрудники ДПС зачитывали официальное поздравление. А после Роман Курцын подбегал с цветами и поздравлял ярославн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСначала сотрудники ДПС зачитывали официальное поздравление. А после Роман Курцын подбегал с цветами и поздравлял ярославн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Девушки расплывались в улыбке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДевушки расплывались в улыбке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Роман Курцын родом из Костромы, окончил Ярославский театральный институт. Актер снимается в кино и сериалах с 23 лет. По данным «Кинопоиска», Роман Курцын снялся в 105 фильмах. Настоящую славу ему принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. Также актер известен по сериалам «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильму «Крым» (16+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+).

С 2020 года Роман Курцын пробует себя в новых амплуа — продюсера, сценариста и даже художника-постановщика. Весной 2025 года в прокат выйдет его боевик «Лихо» (возрастной ценз авторами пока не определен).

Ранее в интервью 76.RU Роман Курцын рассказывал, как сменил свое профессиональное амплуа, и поделился творческими планами.

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Комментарии
24
Гость
23 часа
Всем доброго дня, с праздником нас дорогие женщины! Знают, не очень знают или не хотят знать, это конечно мужчины пишут. Это просто нужно жить в пещере без телевизора, телефона и интернета, что бы не знать этого актёра. Молодец, красава, приятно, очень приятно, так держать, да и у нас много певцов, актёров вы где!? Вот, всё к народу, радость в массы!!!
Гость
7 марта, 17:40
Не знаю, кто это такой, но молодец, что дарит цветы яросоавнам. А полиция его охраняет? Или тоже дапят?
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