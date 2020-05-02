В своём первом интервью изданию Sport24.ru тренер сказал о волнении и о том, что будет делать на новом месте.

— Я с удовольствием принял это предложение от не чужого для меня клуба, руководитель тот же, который и был, когда я еще был хоккеистом. Конечно, есть волнение, но есть и большие ожидания и надежды, конкретных задач мы пока не проговаривали, но понятно, что все в Ярославле соскучились по результату. Поэтому он, естественно, будет стоять во главе угла, — цитирует Андрея Скабелку издание.



Недавно ярославские болельщики требовали отставки президента клуба.