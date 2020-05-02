Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал трёхлетний контракт с новым главным тренером, им стал 49-летний Андрей Скабелка.
— Андрей Скабелка хорошо известен болельщикам ярославского хоккея. В составе «Торпедо» он становился чемпионом России в 1997 году, бронзовым призером чемпионата страны — в 98-м, — рассказали в пресс-службе клуба.
Его последние места работы в качестве главного тренера в клубах: «Гомель» (Белоруссия), «Сибирь» (Новосибирск), «Авангард» (Омская область) и «Барыс» (Нур-Султан). Также возглавлял национальные сборные Белоруссии и Казахстана.
В своём первом интервью изданию Sport24.ru тренер сказал о волнении и о том, что будет делать на новом месте.
— Я с удовольствием принял это предложение от не чужого для меня клуба, руководитель тот же, который и был, когда я еще был хоккеистом. Конечно, есть волнение, но есть и большие ожидания и надежды, конкретных задач мы пока не проговаривали, но понятно, что все в Ярославле соскучились по результату. Поэтому он, естественно, будет стоять во главе угла, — цитирует Андрея Скабелку издание.
Недавно ярославские болельщики требовали отставки президента клуба.