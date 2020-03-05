«Мы устали это терпеть!»: болельщики «Локомотива» требуют отставки президента хоккейного клуба

На Change.org болельщики ярославской команды «Локомотив» разместили петицию с требованием отстранить действующее руководство хоккейного клуба. Недовольны ярославцы работой президента ХК «Локомотив» Юрия Яковлева, вице-президента клуба Сергея Попова и генерального менеджера — Юрия Лукина.



— Мы устали это терпеть! Накопилось много претензий к господину президенту Яковлеву. Мы недовольны ситуацией в клубе. Нам больно смотреть на бесконечные отставки тренерского штаба команды и на то, как клуб прячется от собственных болельщиков. Все мы понимаем, чем закончится очередной провальный для нашей команды сезон. Благодаря инициативе Юрия Николаевича сменится тренерский штаб, пройдёт распродажа наших хоккеистов и «фирменная» ежегодная пресс-конференция с президентом клуба. Только ничего нового мы не услышим. Юрий Николаевич закрыт от прессы и болельщиков. Но ведь «Локомотив» — не игрушка. Свои решения нужно объяснять болельщикам команды, — уверены ярославцы. — Пора прекратить этот позор, безволие и смирение с отрицательными результатами хоккейного клуба «Локомотив». Пора прекратить эту безответственность, когда во всём у руководства команды виноваты люди и обстоятельства вокруг. В общем, проблему решать лучше сейчас, когда ещё предстоящий сезон можно спасти.



Авторы петиции напомнили, что за последние пятнадцать лет клуб сменил девятнадцать тренеров.



Пока петицию подписали 230 человек. Цель — собрать 500 подписей.



В самом клубе реагировать на петицию не собираются, команда занята другими делами.



— Часто после матчей руководство поджидают болельщики. Мы с ними общаемся. Но люди всегда чем-то недовольны. Сейчас нам важен текущий сезон. Команда настроена биться до последнего, — сказал представитель хоккейного клуба «Локомотив».



Ярославский «Локомотив» сыграет сегодня третий матч четвертьфинальной серии с финским «Йокеритом». Счёт в серии 0:2. Эти игры для ярославцев принципиальные — серия продолжается до четырёх побед

