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«Мы устали это терпеть!»: болельщики «Локомотива» требуют отставки президента хоккейного клуба

Ярославские фанаты написали петицию

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Болельщики просят услышать их

Болельщики просят услышать их

На Change.org болельщики ярославской команды «Локомотив» разместили петицию с требованием отстранить действующее руководство хоккейного клуба. Недовольны ярославцы работой президента ХК «Локомотив» Юрия Яковлева, вице-президента клуба Сергея Попова и генерального менеджера — Юрия Лукина.

— Мы устали это терпеть! Накопилось много претензий к господину президенту Яковлеву. Мы недовольны ситуацией в клубе. Нам больно смотреть на бесконечные отставки тренерского штаба команды и на то, как клуб прячется от собственных болельщиков. Все мы понимаем, чем закончится очередной провальный для нашей команды сезон. Благодаря инициативе Юрия Николаевича сменится тренерский штаб, пройдёт распродажа наших хоккеистов и «фирменная» ежегодная пресс-конференция с президентом клуба. Только ничего нового мы не услышим. Юрий Николаевич закрыт от прессы и болельщиков. Но ведь «Локомотив» — не игрушка. Свои решения нужно объяснять болельщикам команды, — уверены ярославцы. — Пора прекратить этот позор, безволие и смирение с отрицательными результатами хоккейного клуба «Локомотив». Пора прекратить эту безответственность, когда во всём у руководства команды виноваты люди и обстоятельства вокруг. В общем, проблему решать лучше сейчас, когда ещё предстоящий сезон можно спасти.

Авторы петиции напомнили, что за последние пятнадцать лет клуб сменил девятнадцать тренеров.

Пока петицию подписали 230 человек. Цель — собрать 500 подписей.

В самом клубе реагировать на петицию не собираются, команда занята другими делами.

— Часто после матчей руководство поджидают болельщики. Мы с ними общаемся. Но люди всегда чем-то недовольны. Сейчас нам важен текущий сезон. Команда настроена биться до последнего, — сказал представитель хоккейного клуба «Локомотив».

Ярославский «Локомотив» сыграет сегодня третий матч четвертьфинальной серии с финским «Йокеритом». Счёт в серии 0:2. Эти игры для ярославцев принципиальные — серия продолжается до четырёх побед

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Локомотивспортхоккей
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
5 мар 2020 в 16:49

Снести арену и базу локомотива и построить новые красивые дома!Нам они очень нужны.

Гость
5 мар 2020 в 16:17

Всё убрать , всех сократить , построить на месте стадионов высотки , Ярославлю нужны новые квартиры

ярославич
5 мар 2020 в 17:43

чего хоть все наяривают на этот чендж.орг? в спортлото пусть еще напишут..