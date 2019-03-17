Отразили финальный штурм: «Локомотив» обыграл СКА и сократил разрыв в серии

Сегодня на «Арене-2000 «Локомотив» состоялся третий матч полуфинальной серии западной конференции КХЛ против СКА. Наша команда одержала победу 3:1.

«Локомотив» вернулся из Санкт-Петербурга, уступив в первых двух матчах. Утром стало известно, что ярославцам в ближайших двух матчах придётся обойтись без нападающего Брэндона Козуна – он был дисквалифицирован КХЛ за силовой приём против питерца Романа Рукавишникова во втором поединке серии.



Место в воротах «Локомотива» снова занял Илья Коновалов, Александра Салака не оказалось даже в заявке. Кроме того, тренерский штаб «железнодорожников» основательно перетряхнул состав всех звеньев.