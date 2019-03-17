Отразили финальный штурм: «Локомотив» обыграл СКА и сократил разрыв в серии

«Железнодорожники» сегодня победили!
Сегодня на «Арене-2000 «Локомотив» состоялся третий матч полуфинальной серии западной конференции КХЛ против СКА. Наша команда одержала победу 3:1.
«Локомотив» вернулся из Санкт-Петербурга, уступив в первых двух матчах. Утром стало известно, что ярославцам в ближайших двух матчах придётся обойтись без нападающего Брэндона Козуна – он был дисквалифицирован КХЛ за силовой приём против питерца Романа Рукавишникова во втором поединке серии.
Место в воротах «Локомотива» снова занял Илья Коновалов, Александра Салака не оказалось даже в заявке. Кроме того, тренерский штаб «железнодорожников» основательно перетряхнул состав всех звеньев.
Хозяевам удалось открыть счёт на восьмой минуте – отличился Максим Осипов. Во втором периоде ярославцы выдержали натиск соперника, а на 37-й минуте Егор Коршков ухитрился сделать передачу за спину на Георгия Иванова, и 20-летний нападающий без помех расстрелял ворота питерцев.
Сразу после перерыва СКА отыграл одну шайбу – отличился Наиль Якупов. Судьба матча решилась на 57-й минуте – Рушан Рафиков выиграл вбрасывание в зоне СКА, а Юртайкин отдал великолепный пас за спину на Осипова, который не промахнулся и оформил дубль. Хозяева без особых проблем отразили финальный штурм СКА и довели матч до победы. Четвёртый матч серии – послезавтра в Ярославле.
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