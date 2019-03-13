«Локомотиву» предстоит борьба с самым неудобным соперником: что ждём от серии с питерским СКА

Ярославский «Локомотив» в очередной раз встретится в плей-офф со своим принципиальным соперником — питерским СКА. Уже в четвёртый раз подряд болельщикам предстоит последить за противостоянием этих команд в кубковых баталиях.



Самый неудобный

Если говорить непосредственно про игры плей-офф, то петербуржцы, безусловно, являются самым неудобным соперником для железнодорожников. Предыдущая победа «Локомотива» над СКА в серии плей-офф датирована весной 2014 года, когда ярославцы обыграли соперника во втором раунде (4–2) и вышли в финал Западной конференции. Тогда это было феноменально! Еще необстрелянный ярославский коллектив одолел сплоченную питерскую машину и завоевал первые после трагедии медали.



В прошедшем регулярном чемпионате СКА также подтвердил свое реноме фаворита. Питерцы одержали три «сухих» победы (2:0, 4:0, 4:0). «Локомотив» добился единственного успеха в овертайме выездного матча ещё в октябре со счетом 1:0. То есть за 240 минут основного времени очных встреч ярославцы не смогли забросить ни одной шайбы! Тем не менее наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов знает какой-то секрет.

— СКА мы изучили, — амбициозен специалист. — Да, мы неудачно сыграли против них в регулярном чемпионате, но сейчас мы знаем, как играть против Питера. У нас другая команда, мы готовы играть. Есть опасения по сезону. Но сезон — это сезон, а плей-офф — это другая игра.



Без Кронвалла и Контиолы

Новость, которая расстроила болельщиков «Локомотива», — травма капитана Стаффана Кронвалла. По официальной информации, он получил перелом ноги в последнем матче серии с ХК «Сочи». А ведь швед — это один из тех, благодаря кому железнодорожники прошли южан на первой стадии Кубка Гагарина. Он забросил три шайбы и отдал три передачи, став лучшим бомбардиром команды и получив от нас «хоккейный "Оскар"». Уже известно, что Кронвалл выбыл до конца сезона.



На выездные матчи серии не отправился и другой легионер «Локомотива» — Петри Контиола. Он продолжает восстанавливаться от повреждения.

— Любая потеря сказывается, но я думаю, что заменим Стаффана, — прокомментировал травму капитана Квартальнов. — Надеюсь, что в этой серии мы увидим в составе Контиолу.



Команда вылетела в Санкт-Петербург в следующем составе:

Илья Коновалов;



Александр Салак;

Антон Виноградов;

Александр Елесин;

Максим Осипов;

Якуб Накладал;

Александр Кутузов;

Николай Аверин;

Максим Афанасьев;

Никита Черепанов;

Рушан Рафиков;

Даниил Мисюль;

Георгий Иванов;

Григорий Денисенко;

Брэндон Козун;

Артур Каюмов;

Евгений Коротков;

Егор Аверин;

Артём Ильенко;

Степан Санников;

Даниил Апальков;

Данил Юртайкин;

Николай Коваленко;

Павел Красковский;

Павел Кудрявцев;

Андрей Локтионов;

Денис Алексеев;

Егор Коршков;

Владислав Картаев. Резервы «Локомотива»

«Локомотив» и СКА стали лучшими командами КХЛ по игре во втором периоде по итогам первого раунда, но практически одинаково неважно выглядели в третьем: ярославцы заняли четырнадцатое место, а петербуржцы двенадцатое. Об этом, вероятно, знают и тренеры. Поэтому противостояние переходит уже в тактическую плоскость. Кто кого перехитрит? К тому же «Спартак» показал, что СКА можно обыгрывать. Красно-белые вскрыли слабые стороны грозного Питера. Осталось лишь правильно воспользоваться знаниями.

