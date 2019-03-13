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Плей-офф КХЛ
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«Локомотиву» предстоит борьба с самым неудобным соперником: что ждём от серии с питерским СКА

Готовимся к сегодняшнему матчу ярославской команды

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Только победа!

Фото: hclokomotiv.ru

Ярославский «Локомотив» в очередной раз встретится в плей-офф со своим принципиальным соперником — питерским СКА. Уже в четвёртый раз подряд болельщикам предстоит последить за противостоянием этих команд в кубковых баталиях. 


Самый неудобный

Если говорить непосредственно про игры плей-офф, то петербуржцы, безусловно, являются самым неудобным соперником для железнодорожников. Предыдущая победа «Локомотива» над СКА в серии плей-офф датирована весной 2014 года, когда ярославцы обыграли соперника во втором раунде (4–2) и вышли в финал Западной конференции. Тогда это было феноменально! Еще необстрелянный ярославский коллектив одолел сплоченную питерскую машину и завоевал первые после трагедии медали.

В прошедшем регулярном чемпионате СКА также подтвердил свое реноме фаворита. Питерцы одержали три «сухих» победы (2:0, 4:0, 4:0). «Локомотив» добился единственного успеха в овертайме выездного матча ещё в октябре со счетом 1:0. То есть за 240 минут основного времени очных встреч ярославцы не смогли забросить ни одной шайбы! Тем не менее наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов знает какой-то секрет.

— СКА мы изучили, — амбициозен специалист. — Да, мы неудачно сыграли против них в регулярном чемпионате, но сейчас мы знаем, как играть против Питера. У нас другая команда, мы готовы играть. Есть опасения по сезону. Но сезон — это сезон, а плей-офф — это другая игра.

Без Кронвалла и Контиолы

Новость, которая расстроила болельщиков «Локомотива», — травма капитана Стаффана Кронвалла. По официальной информации, он получил перелом ноги в последнем матче серии с ХК «Сочи». А ведь швед — это один из тех, благодаря кому железнодорожники прошли южан на первой стадии Кубка Гагарина. Он забросил три шайбы и отдал три передачи, став лучшим бомбардиром команды и получив от нас «хоккейный "Оскар"». Уже известно, что Кронвалл выбыл до конца сезона.

На выездные матчи серии не отправился и другой легионер «Локомотива» — Петри Контиола. Он продолжает восстанавливаться от повреждения.

— Любая потеря сказывается, но я думаю, что заменим Стаффана, — прокомментировал травму капитана Квартальнов. — Надеюсь, что в этой серии мы увидим в составе Контиолу.

Команда вылетела в Санкт-Петербург в следующем составе: 

  • Илья Коновалов;
  • Александр Салак;
  • Антон Виноградов;
  • Александр Елесин;
  • Максим Осипов;
  • Якуб Накладал;
  • Александр Кутузов;
  • Николай Аверин;
  • Максим Афанасьев;
  • Никита Черепанов;
  • Рушан Рафиков;
  • Даниил Мисюль;
  • Георгий Иванов;
  • Григорий Денисенко;
  • Брэндон Козун;
  • Артур Каюмов;
  • Евгений Коротков;
  • Егор Аверин;
  • Артём Ильенко;
  • Степан Санников;
  • Даниил Апальков;
  • Данил Юртайкин;
  • Николай Коваленко;
  • Павел Красковский;
  • Павел Кудрявцев;
  • Андрей Локтионов;
  • Денис Алексеев;
  • Егор Коршков;
  • Владислав Картаев.

Резервы «Локомотива»

«Локомотив» и СКА стали лучшими командами КХЛ по игре во втором периоде по итогам первого раунда, но практически одинаково неважно выглядели в третьем: ярославцы заняли четырнадцатое место, а петербуржцы двенадцатое. Об этом, вероятно, знают и тренеры. Поэтому противостояние переходит уже в тактическую плоскость. Кто кого перехитрит? К тому же «Спартак» показал, что СКА можно обыгрывать. Красно-белые вскрыли слабые стороны грозного Питера. Осталось лишь правильно воспользоваться знаниями.

— В магазине резервы не купишь, их надо доставать из себя, — считает Квартальнов. 

И в этом он прав. Но свое слово в нынешнем плей-офф не сказал еще лидер железнодорожников Андрей Локтионов. В противостоянии с «Сочи» он отдал лишь две результативные передачи. Сейчас у него есть хороший стимул блеснуть перед тренерским штабом сборной России. Да и молодому Григорию Денисенко тоже есть что доказывать питерскому клубу.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Коломбо
13 март 2019 в 10:39

Ну, а ждет "Локо" только одно: досрочное окончание сезона после игр со СКА. Отмучаются, в отпуск раньше распустят..

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