Раздаем «Оскаров»: кто помог «Локомотиву» выйти в следующий раунд плей-офф. И от кого ждали большего

«Локомотив» прошел первую стадию плей-офф! Обыгран ХК «Сочи». Проанализируем, кто из хоккеистов внес весомый вклад в победу «железнодорожников», а кто мог бы сыграть и лучше. Для этого выделим несколько номинаций.



Стаффан Кронвалл — самый результативный

Стаффан Кронвалл Фото: hclokomotiv.ru

Шведский ветеран в серии с ХК «Сочи» проявил себя настоящим лидером. Не зря на его груди красуется литера «К». Кронвалл, который в сезоне играл с переменным успехом, в плей-офф преобразился. Во многом благодаря точным выстрелам Стаффа «Локомотив» побеждал в нескольких матчах. Без его усилий все могло сложиться иначе. В итоге защитник стал лучшим бомбардиром ярославцев на первой стадии розыгрыша Кубка Гагарина. В его активе 6 (3+3) очка.



Никита Черепанов — самый силовой

Никита Черепанов Фото: hclokomotiv.ru

Все знают, что Черепанов — это жесткий неуступчивый защитник. Но на протяжении сезона основным силовиком ярославцев был Александр Елесин. Все ожидали, что именно он и продолжит увеличивать количество силовых приемов для своей статистики. Но в матчах на вылет его обогнал другой талантливый выпускник школы «Локомотива» — Никита Черепанов. Черепанов стал лучшим в команде по силовым приемам. На его счету 21 выигранное единоборство.



Брэндон Козун — самый полезный

Брэндон Козун Фото: hclokomotiv.ru

Канадец в сезоне наигрывался в первом звене вместе с Петри Контиолой и Андреем Локтионовым. И действовало сочетание очень даже неплохо. Но еще по ходу регулярного чемпионата выбыл Контиола, и что-то в звене разладилось. В плей-офф с Козуном и Локтионовым пробовали и Апалькова, и Юртайкина, но игра у ребят шла не очень хорошо. В итоге Квартальнову пришлось разбивать первое звено и переместить Козуна к Каюмову. Вот там-то игра у канадца пошла, что надо. Его показатель полезности по итогам серии «+5». Напомним, показатель полезности или плюс-минус отражает разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду.



Якуб Накладал — самый долгоиграющий

Якуб Накладал Фото: hclokomotiv.ru

Чешский защитник и в регулярном чемпионате проводил много времени на льду. В плей-офф тенденция сохранилась. Хоккеист выходит в численном большинстве и обладает мощнейшим, а главное точным, броском. В итоге Якуб в серии с «Сочи» в среднем находился на льду по 19 минут за матч. Это лучший показатель в команде.



Александр Салак — самый фартовый



Александр Салак Фото: hclokomotiv.ru

Голкипер «Локомотива», который по ходу регулярки уступил свой пост молодому напарнику Илье Коновалову, в плей-офф показал, что обладает хладнокровием. Чех, которого многие списали, встал в ворота при равном счете в серии — 2:2. Во многом благодаря его уверенной игре и фарту «Локомотив» и сумел пройти «Сочи». К тому же в среднем он пропустил по шайбе за матч. Его коэффициент надежности равен 95,5.



Даниил Апальков — самый неоднозначный

Даниил Апальков Фото: hclokomotiv.ru

Даниил Апальков заявляется тренерами на матчи лишь 13-м нападающим. Хотя он является лучшим снайпером команды, забросив три шайбы. Ответ понятен. Даниил единолично с отрывом худший игрок по показателю полезности. У него уже «-4», при том, что он проводит на льду лишь 10 минут за матч.



Андрей Локтионов — самый незабивающий

Андрей Локтионов Фото: hclokomotiv.ru