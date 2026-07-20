Чемпионат вместо ЕГЭ: 18-летняя шахматистка стала лучшей в мире — ей пришлось за месяц подготовиться к выпускным экзаменам

Юная шахматистка стала победителем юниорского чемпионата мира Источник: Валерия Клейменова

Валерия Клейменова летом этого года получила сразу две золотые медали: одну — вместе с аттестатом о среднем образовании, вторую — за победу на юниорском чемпионате мира по шахматам. Интеллектуальным спортом она занимается с семи лет, и у нее уже внушительный список титулов и наград на всероссийских и международных соревнованиях. Для участия в главном шахматном турнире среди юниоров Валерии пришлось досрочно сдавать ЕГЭ, а визу для проездки в Италию, где и проходило молодежное первенство мира, одобрили буквально за два часа до вылета. NGS. RU поговорил с шахматной принцессой из России о пути к вершине, соперниках и чувствах чемпиона мира.

«Говорили, это невозможно»

Валерия Клейменова в этом году окончила школу, но вместо ЕГЭ у нее был чемпионат мира Источник: Минспорт Ульяновской области

Валерия Клейменова сегодня — сильнейшая шахматистка мира среди спортсменов до 18 лет. Свой главный титул она завоевала в июне в Италии, где проходило мировое первенство. Чтобы попасть на турнир, Валерии пришлось досрочно сдавать ЕГЭ: даты экзаменов накладывались на игровые дни командного чемпионата России, который шахматистке предстояло пройти перед тем, как покорять мировое первенство в Европе.

«На подготовку у меня было около месяца. Все говорили, что это практически невозможно сделать, но я сидела прямо целыми днями за учебниками и тестами, — рассказала Валерия. — В то время я даже шахматы в руки не брала. Удалось, конечно, сдать, и после этого у меня была, по-моему, неделя для того, чтобы подготовиться к женскому командному чемпионату России. Пришлось, конечно, поднапрячься, но всё получилось, и мы заняли командой второе место. Целый месяц достаточно тяжелая работа шла: шахматы, школа, потом опять шахматы — постоянно надо переключаться, заново входить в игру после экзаменов».

Упорство и дисциплина принесли свои плоды: в активе шахматистки — серебро чемпионата России, золото первенства мира и золотая медаль за успехи в учебе. И всё это буквально за один месяц. Сейчас девушка выбирает вуз и специальность: после того как Валерия Клейменова прославилась своей победой на всю страну, ей стали поступать приглашения. Правда, сама она пока не решила, кем хочет быть. Одно знает точно: шахматы никуда не уйдут.

Первый титул — в 8 лет

Спортсменка могла стать биатлонисткой, но не прошла по возрасту, зато преуспела в шахматах Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Валерия Клейменова живет в Ульяновске, но за шахматной доской представляет Новосибирск. Это распространенная спортивная практика, многие спортсмены-профессионалы числятся в двух регионах и выступают двойным зачетом. По сути, эта схема позволяет поддерживать зарплаты спортсменов на приемлемом уровне, а региону достается престиж за их победы.

«Я начала заниматься в семь лет, родители просто отдали [меня] в кружок для общего развития. Уже, наверное, где-то через год первые успехи пошли: я заняла на окружном первенстве второе место и как раз отобралась на свое первое первенство России. Ну а дальше уже просто занималась, и вот, удалось достичь такого уровня. А изначально меня хотели отдать на биатлон, но туда я не прошла по возрасту», — рассказала девушка.

В 8 лет Валерия завоевала свой первый титул на окружных соревнованиях Источник: Валерия Клейменова Школу Валерия окончила с золотой медалью Источник: Дмитрий Сандимиров

Прием в секцию биатлона начинался с девяти лет — это обстоятельство стало судьбоносным и позволило раскрыть впечатляющий потенциал спортсменки. В 2018 году Валерия уже стала чемпионкой России.

В семье девушки никто шахматами не увлекался. Она говорит, что в детстве играла только с дядей — до поры до времени, пока ее уровень мастерства не вырос настолько, что взрослый мужчина уже не мог составить девочке конкуренцию.

«В будущем хотелось бы стать тренером по шахматам. С этим связана вообще вся моя жизнь: друзья у меня все из шахматного сообщества. Но всё равно хочется какую-то профессию получить, которая не будет связана с шахматами. Чтобы, когда я стану взрослой, был выбор, чем заниматься», — добавила Валерия Клейменова.

Путь к пьедесталу

Тренировки за доской занимают 5–6 часов в день Источник: Валерия Клейменова

На шахматные тренировки у спортсменки уходит по пять–шесть часов в день. Три раза в неделю — занятия с тренером, где они изучают дебюты, находят новые идеи и необычные решения. Много внимания и к собственным партиям: шахматисты учатся на своих ошибках. Активный спорт тоже есть в расписании: тренажерный зал, бег, плавание.

К своему чемпионскому титулу Валерия шла почти восемь лет. Участницей первенства мира спортсменка становилась и раньше: в 2018 году в Испании Валерия уверенно прошла практический весь турнир в безусловных лидерах.

«Под конец уже не хватило сил, и я стала только шестой, — призналась спортсменка. — В следующий раз мне удалось поехать на первенство мира только в 2025 году, потому что раньше из-за финансовых проблем и других обстоятельств не получалось. Там тоже лидировала весь турнир, но осталась только на третьем месте. Чуть-чуть не хватило».

Еще в детстве Валерия встретилась с гроссмейстером Сергеем Карякиным, а теперь сама близка к высокому шахматному статусу Источник: Валерия Клейменова

Турнир в Италии проходил 11 дней. Несмотря на близость моря и пляжа, отдохнуть не получилось: каждая партия в борьбе за титул длилась по пять–шесть часов. Уже после первого тура Валерия Клейменова стала лидером соревнований. Бремя фаворита — важный эмоциональный момент для спортсмена, здесь нельзя допустить ошибки и потери концентрации.

«Старалась, конечно, не обращать внимания на то, что я лидирую весь турнир, вообще об этом не думать, просто играть каждую партию как отдельно взятую. Ну конечно, очень рада и горжусь собой, что в этот раз наконец-то удалось сохранить лидерство до конца турнира и еще и при этом выиграть досрочно первенство мира», — сказала шахматистка.

Решающая партия с подругой

Соперница из Индии стала одной из самых серьезных конкуренток для Валерии Источник: Валерия Клейменова

Конкуренция на мировом первенстве была серьезной. Самым сложным противостоянием Валерия называет игру со спортсменкой из Индии, где соперница стартовала с серьезным преимуществом: Валерии сначала пришлось сосредоточиться на защите, а потом перехватить инициативу. Эта партия завершилась вничью.

Последняя партия турнира также стала очень непростой: за доской Валерия встретилась со своей подругой, против которой уже выступала в финалах всероссийских соревнований.

«Достаточно напряженная была партия и для нее, и для меня. Каждой нужна была победа, но мне удалось выиграть, и я досрочно стала чемпионкой мира. В феврале мы тоже играли с ней заключительную партию, которая решала, кто будет в призах, поэтому уже привыкли к этому, особо как-то старались не обсуждать даже то, что мы будем соперницами. Хорошо общаемся до сих пор», — рассказала девушка.

Валерия трижды участвовала в первенстве мира: в 2018, 2025 и 2026 годах Источник: Валерия Клейменова Заветный кубок шахматистка завоевала спустя 8 лет Источник: ulpressa.ru

Осознание своего чемпионского статуса к Валерии пришло постепенно. Поскольку победителя определяли по общему зачету сыгранных партий, то после встречи с соотечественницей для Валерии Клейменовой всё было предрешено — оставшиеся игры уже не влияли на результат.

«После партии я была в шоке, еще не осознавала, что я уже стала чемпионкой мира, — призналась Валерия. — Меня начали все поздравлять. Я понимаю, что наконец-то это случилось, можно выдохнуть, что завтра еще один тур и уже неважно, как я сыграю. Конечно, эмоции переполняли меня. Все звонили, поздравляли, радовались, наверное, больше меня, потому что все болели за меня всё это время».

Женский гроссмейстер

Пока Валерия не планирует расставаться с шахматами Источник: Валерия Клейменова Ее цель — стать женским гроссмейстером Источник: Валерия Клейменова

Текущий титул и регалии — это еще не вершина в шахматном мире. Свое место за доской и на пьедестале почета Валерия Клейменова намерена застолбить не только в юниорском статусе, но и среди взрослых спортсменов.

«Следующая цель, наверное, стать женским гроссмейстером. За победу на первенстве мира я стала женским международным мастером и также выполнила балл женского международного гроссмейстера. Осталось еще два балла. Нужно играть на сильных женских международных соревнованиях для того, чтобы выполнить. Поэтому, наверное, следующая цель такая», — резюмировала чемпионка.