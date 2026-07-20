ЕГЭ решили перенести: как теперь будут сдавать экзамены

У выпускников будет время на подготовку к испытаниям после последнего звонка Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Единый государственный экзамен в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Решение, принятое по распоряжению президента, стало бессрочным.

«На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, мы можем стартовать экзаменационную кампанию», — сказал Музаев в интервью ТАСС.

По словам руководителя Рособрнадзора, нововведение полностью оправдало себя в 2026 году. Он пояснил, что раньше экзамены иногда начинались 23 мая, когда последние звонки в школах еще не прошли. Теперь же у учителей и выпускников есть время спокойно завершить учебный год и подготовиться к испытаниям.

«Сейчас сдвинуто на 1 июня — есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам», — отметил Музаев.