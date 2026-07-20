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Образование ЕГЭ решили перенести: как теперь будут сдавать экзамены

ЕГЭ решили перенести: как теперь будут сдавать экзамены

В Рособрнадзоре заявили, что нововведение себя оправдало

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У выпускников будет время на подготовку к испытаниям после последнего звонка | Источник: Алина Скитович / NGS.RUУ выпускников будет время на подготовку к испытаниям после последнего звонка | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

У выпускников будет время на подготовку к испытаниям после последнего звонка

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

Единый государственный экзамен в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Решение, принятое по распоряжению президента, стало бессрочным.

«На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, мы можем стартовать экзаменационную кампанию», — сказал Музаев в интервью ТАСС.

По словам руководителя Рособрнадзора, нововведение полностью оправдало себя в 2026 году. Он пояснил, что раньше экзамены иногда начинались 23 мая, когда последние звонки в школах еще не прошли. Теперь же у учителей и выпускников есть время спокойно завершить учебный год и подготовиться к испытаниям.

«Сейчас сдвинуто на 1 июня — есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам», — отметил Музаев.

Экзамены прошли в штатном режиме во всех регионах, утечек материалов не было, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам Музаева, большинство замечаний касаются организационных вопросов: запрет на пронос воды или перекуса, несвоевременная выдача бланков. Однако некоторые выпускники пытались жульничать. На какие хитрости они шли и как их поймали, рассказываем в материале

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Рособрнадзор Анзор Музаев
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