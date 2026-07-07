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Спорт Мечта Криштиану Роналду не исполнится: что произошло на чемпионате мира

Мечта Криштиану Роналду не исполнится: что произошло на чемпионате мира

Все хозяева турнира прекратили поход за трофеем

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Криштиану Роналду не выиграет чемпионат мира | Источник: Fifa.comКриштиану Роналду не выиграет чемпионат мира | Источник: Fifa.com

Криштиану Роналду не выиграет чемпионат мира

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира — 2026 завершился очередной игровой день. По итогам двух матчей определилась еще одна пара 1/4 финала. Кратко рассказываем о главных событиях.

Португалия — Испания 0:1

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Гол: Мерино, 90+1 (0:1)

Матч двух топовых сборных ярким не получился. Большую часть времени команды осторожничали и аккуратно старались создавать моменты у ворот друг друга. Судьба игры решилась в добавленное время — победу испанцам принес Микел Мерино.

После игры Криштиану Роналду заявил, что это был его последний чемпионат мира. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что покидает свой пост.

США — Бельгия 1:4

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Де Кетеларе, 9 (0:1). Тилльман, 31 (1:1). Де Кетеларе, 33 (1:2). Ванакен, 57 (1:3). Лукаку, 90+3 (1:4)

Сборная Бельгии неожиданно уверенно переиграла сборную США. Возможно, американцы не справились с давлением домашних трибун и негативного фона вокруг команды из-за отмены дисквалификации Фоларина Болагуна.

В 1/4 финала сборная Бельгии сыграет с командой Испании. Матч состоится 10 июля.

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Корреспондент 161.RU
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