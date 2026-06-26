Сбежавшие из трущоб: невероятные истории футболистов, пробившихся с самых низов

Вы даже не представляете, из каких ситуаций выбрались некоторые звезды мирового футбола Источник: __carlitostevez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мы привыкли видеть звезд мирового футбола на вершине Олимпа: с миллионными контрактами, дорогими суперкарами и золотыми кубками в руках. Но мало кто задумывается, через какой ад им пришлось пройти, чтобы оказаться там, где они есть. В этой статье — пять вдохновляющих историй великих футболистов нашего времени, которые выросли в нечеловеческих условиях экстремальной нищеты. Кто выжил в самом опасном гетто Аргентины, кто работал на стройке с отбойным молотком, а кто таскал заготовки на заводе с электронным браслетом на ноге. Но в результате железный характер, дикое упрямство и несгибаемая воля помогли им переписать судьбу вопреки всему.

Карлос Тевес

Карлос Тевес родился и вырос в Фуэрте-Апаче — одном из самых опасных, нищих и жестоких криминальных гетто Буэнос-Айреса. Вокруг него ежедневно гремели выстрелы, процветали наркоторговля и бандитизм, а сам Карлос позже признавался, что если бы не футбол, он почти наверняка стал бы преступником или погиб в уличной перестрелке.

Источник: Городские медиа

Судьба нанесла ему первые удары, когда он был еще младенцем. Родного отца Карлоса убили (в него выпустили 23 пули), родная мать оставила 6-месячного малыша из-за тяжелой психологической травмы и депрессии, мальчика усыновили и воспитали тетя и дядя — Адриана Ноэми Мартинес и Сегундо Тевес (именно его фамилию Карлос взял позже в знак благодарности).

В возрасте 10 месяцев маленький Карлос случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил ожоги третьей степени и почти два месяца провел в реанимации. Знаменитые шрамы на шее и груди остались с ним навсегда: став звездой, Тевес наотрез отказался от пластической операции, заявив, что эти отметины — память о том, через что ему пришлось пройти.

С первых месяцев жизни судьба говорила Карлосу, что ему будет непросто Источник: __carlitostevez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главным развлечением на улицах Фуэрте-Апаче для Карлоса и его друзей был футбол. Играли они на бетонных площадках, усыпанных битым стеклом и шприцами, часто обычным тряпичным мячом или банкой.

В 1992 году 8-летнего Карлоса заметил скаут скромного клуба «Санта-Рита». Мальчик выделялся невероятной самоотдачей, цепкостью и агрессивным стилем игры — он буквально выгрызал мячи, за что впоследствии получил прозвище Эль Апаче (Апач) и Карлитос. Вскоре его забрали в академию «Все Бойс», а оттуда — в систему великого аргентинского гранда «Бока Хуниорс».

В «Бока Хуниорс» Тевес превратился в национального героя. В 2001 году в возрасте 17 лет он дебютировал за основной состав и за несколько лет выиграл с клубом все возможные трофеи, включая Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Карлос мог угодить за решетку, но всё закончилось гораздо лучше Источник: __carlitostevez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого его карьера развивалась стремительно. В 2006 году Тевес перебрался в английский «Вест Хэм», где в одиночку спас команду от вылета из Премьер-лиги. Позже выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Лигу чемпионов, а затем перешел в «Манчестер Сити», где стал капитаном, лучшим бомбардиром чемпионата Англии и помог клубу взять первое за 44 года чемпионство.

Перейдя в туринский «Ювентус», Карлос получил культовую десятку после Алессандро Дель Пьеро и завоевал два титула Серии А.

Несмотря на статус мультимиллионера, Тевес никогда не забывал, откуда он родом. Каждый забитый гол в Европе он праздновал, демонстрируя футболку с названиями бедных кварталов Буэнос-Айреса. Он основал благотворительный фонд для помощи детям из трущоб, а на закате карьеры отказался от огромных европейских контрактов, чтобы вернуться и закончить играть в родной «Боке».

Источник: __carlitostevez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Франк Рибери

Франк родился в 1983 году в бедном промышленном городке Булонь-сюр-Мер на севере Франции. Когда ему было всего два года, в его жизни случилась страшная трагедия. Автомобиль, в котором ехала его семья, на высокой скорости врезался в грузовик. Маленький Франк вылетел через лобовое стекло.

Мальчик чудом выжил, но его лицо буквально собирали по частям — врачи наложили более 100 швов. Шрамы на правой стороне лица остались с ним на всю жизнь. В детстве сверстники и прохожие на улицах жестоко дразнили его Квазимодо и Франкенштейном.

История Франка Рибери — это один из самых мощных примеров того, как человек вопреки жутким жизненным обстоятельствам пробился на самую вершину мирового футбола Источник: franckribery7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Франк бредил футболом, и его талант был очевиден. В 13 лет он попал в академию профессионального клуба «Лилль». Однако парень обладал взрывным, бунтарским характером и плохо учился, из-за чего через несколько лет его со скандалом отчислили за неуспеваемость и драки.

Для юноши это был крах. Ему пришлось вернуться в родную Булонь и играть за любительские команды из третьих и четвертых дивизионов Франции, где платили сущие копейки. Денег в семье катастрофически не хватало. Чтобы выжить и прокормить себя, Рибери вместе с отцом устроился работать дорожным рабочим и строителем: он несколько лет вручную ломал отбойным молотком старый асфальт, таскал бетон и копал траншеи.

Шрамы дали Карлосу характер и силу. Футболист признавался, что без них он был бы обычным парнем Источник: franckribery7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Франк не бросал тренировки даже после изнурительных смен на стройке. Его карьера развивалась медленно и мучительно. Только в 21 год его заметили скауты скромного клуба Лиги 1 «Мец». Рибери подписал свой первый профессиональный контракт и мгновенно стал открытием чемпионата благодаря феноменальной скорости и дриблингу на фланге.

Из-за финансовых споров с руководством «Меца» Франк на полгода уехал в стамбульский «Галатасарай», где завоевал Кубок Турции и получил от местных фанатов уважительное прозвище Феррари за взрывной темп. В 2005 году он перешел в марсельский «Олимпик», где зажег так сильно, что заслужил вызов в сборную Франции на чемпионат мира 2006 года. На том ЧМ Рибери дошел до финала бок о бок с Зинедином Зиданом, став мировой знаменитостью.

В 2007 году мюнхенская «Бавария» выложила за француза рекордные на тот момент 25 миллионов евро. В Германии Рибери провел 12 грандиозных лет, став живой легендой клуба. Вместе с голландцем Арьеном Роббеном они образовали легендарный фланговый дуэт, который журналисты окрестили Роббери.

Характер футболиста ковался не в тепличных академиях, а в суровых бедных кварталах Источник: franckribery7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В составе «Баварии» Франк выиграл 9 титулов чемпиона Бундеслиги и Лигу чемпионов УЕФА в 2013 году. В том же году Рибери признали лучшим футболистом Европы. Он был в шаге от «Золотого мяча», но тогда награда досталась Криштиану Роналду.

Свой путь в большом футболе Рибери завершил в Серии А, поиграв за «Фиорентину» и «Салернитану», после чего перешел на тренерскую работу. Мальчик из трущоб со шрамами на лице, когда-то укладывавший асфальт, доказал всему миру, что несгибаемая воля важнее любых стартовых условий.

Садио Мане

Садио Мане сбежал из дома в 15 лет ради мечты о футболе, оставив позади глухую африканскую деревню Бамбали в Сенегале, где царила экстремальная нищета. В его семье не было денег даже на базовое образование, а отец, местный имам, категорически запрещал мальчику думать о спорте, считая это пустой тратой времени.

Когда Садио было всего семь лет, от тяжелой болезни скончался его отец. В деревне просто не оказалось больницы, а довезти мужчину до ближайшего города не успели.

В 15 лет, устав от запретов дяди и матери, Садио накопил немного денег на автобус, тайно собрал вещи и сбежал в Дакар — столицу Сенегала, расположенную в 400 километрах от дома. Там он хотел попасть на просмотр в футбольную академию. Через неделю испуганная семья выследила беглеца и вернула в деревню, но Садио поставил жесткое условие: он доучится в школе еще год, а затем уедет играть в футбол навсегда. Родственникам пришлось уступить.

Садио Мане сбежал из дома в 15 лет ради мечты о футболе, оставив позади глухую африканскую деревню Бамбали в Сенегале Источник: sadiomaneofficiel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Садио вернулся в Дакар, он пришел на кастинг в известную академию «Женерасьон Фут». Его внешний вид вызывал у тренеров только смех. Сам Мане вспоминал этот день так: «Старший тренер посмотрел на меня и спросил: „Ты точно пришел на просмотр? На тебе же штаны, совсем не похожие на спортивные трусы. А твои бутсы полностью порваны, как ты собираешься в них играть?“ Я ответил, что принес лучшее, что у меня было, и просто попросил дать мне шанс».

Стоило Мане коснуться мяча, как насмешки прекратились. Его феноменальная скорость, дриблинг и футбольный интеллект потрясли скаутов. Его мгновенно зачислили в академию на полное обеспечение.

В 2011 году французский клуб «Мец», у которого было партнерское соглашение с сенегальской академией, забрал 19-летнего Садио к себе в Европу. Парень оказался в холодном климате Франции совершенно один, без знания языка и с травмой паха, которую долго скрывал из-за страха, что его отправят обратно в Африку.

Преодолев первые трудности, Мане начал стремительно уничтожать защитные редуты европейских команд. В 2012 году Садио перешел в «Ред Булл Зальцбург», где оформил свой первый золотой дубль (чемпионат и Кубок Австрии) и привлек внимание английских скаутов. Перебравшись в «Саутгемптон», сенегалец вписал свое имя в историю английского футбола, забив самый быстрый хет-трик в истории Премьер-лиги — на три гола в ворота «Астон Виллы» ему потребовалось всего 2 минуты и 56 секунд.

Отец Садио запрещал мальчику думать о спорте. Знал бы он, чем всё обернется Источник: sadiomaneofficiel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2016 году Юрген Клопп выложил за трансфер Мане более 30 миллионов фунтов. В составе мерсисайдцев Садио вместе с Мохаммедом Салахом и Роберто Фирмино создал одно из самых грозных атакующих трио в истории футбола. С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и долгожданный титул чемпиона Англии.

В 2022 году Мане привел сборную Сенегала к исторической, первой в истории победе на Кубке африканских наций и получил награду как лучший футболист Африки.

Сегодня Садио Мане — один из лучших нападающих планеты, победитель Лиги чемпионов и филантроп, изменивший жизнь своей родины Источник: sadiomaneofficiel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на всемирную славу и баснословные контракты, Садио Мане ведет подчеркнуто скромный образ жизни. В Сети долго обсуждали снимок, где мультимиллионер Мане ходит с разбитым экраном старого iPhone.

«Зачем мне десять Ferrari, двадцать наручных часов с бриллиантами или два самолета? Что эти предметы сделают для меня и для мира? Я голодал, мне приходилось работать в поле, я играл босиком и не ходил в школу. Сегодня благодаря футболу я могу помогать своим людям», — говорит Садио.

Мане полностью перестроил свою родную деревню Бамбали. Построил современную больницу стоимостью полмиллиона евро (чтобы ни один ребенок больше не потерял отца, как он сам), возвел большую новую школу за 250 тысяч евро и закупил туда компьютеры, построил стадион, провел в деревню скоростной интернет и построил заправку. Кроме того, он выплачивает ежемесячное пособие в размере 70 евро каждой малообеспеченной семье в своем регионе.

Алексис Санчес

Будущая звезда мирового футбола родился в 1988 году. Отец бросил семью еще до рождения мальчика, оставив мать, Мартину Санчес, одну с четырьмя маленькими детьми на руках. Женщина бралась за любую работу: чистила рыбу, продавала цветы и стирала белье, но денег всё равно катастрофически не хватало. Еды в доме часто не было вообще.

Алексис рос на улице и с ранних лет пошел работать. Мальчик дежурил на местных парковках: сторожил и мыл чужие автомобили, подрабатывал на кладбище и устраивал дворовые бои, чтобы получить хоть какую-то копейку на хлеб.

При этом Санчес феноменально играл в футбол на каменистых уличных пустырях, причем делал это абсолютно босиком, так как купить бутсы семья не могла физически. За невероятную скорость и юркость соседи дали ему прозвище Эль Ниньо Маравилья (Мальчик-чудо). Есть легенда, что когда в 14 лет Алексис забил 8 голов в одном из матчей за местную юношескую команду, восхищенный мэр города лично приехал к нему домой и подарил парню его первые настоящие футбольные бутсы.

Алексис Санчес в детстве мыл машины, чистил обувь прохожим и даже показывал акробатические трюки на улице ради пары монет Источник: alexis_officia1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Талант юного чилийца был настолько очевидным, что за ним выстроилась очередь из скаутов профессиональных клубов. В 16 лет Алексис подписал контракт с местным клубом «Кобрелоа» и сразу же забил свой первый гол в высшем дивизионе Чили, став самым молодым игроком в истории Кубка Либертадорес.

Спустя всего год зоркие скауты итальянского клуба «Удинезе» выкупили права на перспективного парня за 3 миллиона долларов. Чтобы дать Алексису окрепнуть, итальянцы сначала отправили его в аренду в чилийский суперклуб «Коло-Коло», а затем в аргентинский «Ривер Плейт», где Санчес окреп физически и выиграл чемпионские титулы в обеих странах.

Санчес делал всё, чтобы помочь своей семье выжить в Токопилье — одном из самых бедных, грязных и экологически неблагоприятных шахтерских городов Чили Источник: alexis_officia1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вернувшись в «Удинезе», чилиец создал зубодробительный дуэт в атаке вместе с Антонио Ди Натале. В 2011 году Санчеса признали самым перспективным молодым игроком планеты по версии FIFA, он обошел в голосовании Неймара и Хамеса Родригеса.

После итальянского триумфа карьера Мальчика-чуда превратилась в грандиозный тур по лучшим клубам мира. В 2011 году Пеп Гвардиола выложил за Санчеса 26 миллионов евро. В столице Каталонии Алексис играл бок о бок с Лионелем Месси и Хави, выиграв Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В 2014 году Санчес перешел в лондонский «Арсенал», где пережил свой абсолютный пик. Он стал главным лидером «канониров», дважды взял Кубок Англии и признавался лучшим игроком сезона по мнению болельщиков. На поле он творил настоящую магию, забивая шедевральные голы со штрафных и в сольных проходах.

После тяжелого и смазанного этапа в «Манчестер Юнайтед» Алексис перезапустил карьеру в миланском «Интере», помог клубу прервать многолетнюю гегемонию «Ювентуса» и завоевать долгожданное чемпионство (Скудетто) в Италии, а также повторить этот успех в сезоне 2023/2024.

Главным и единственным сокровищем Санчеса с самого детства был старый футбольный мяч Источник: alexis_officia1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В отличие от многих звезд, получивших миллионные контракты, Алексис Санчес остался максимально привязан к своим корням. Чили для него — это святое. Он привел свою сборную к двум историческим победам на Кубке Америки (в 2015 и 2016 годах), оба раза обыграв в драматичных финалах сборную Аргентины во главе с Месси. После этого в его родной Токопилье при жизни установили бронзовый памятник в честь футболиста.

Алексис ежегодно вкладывает огромные личные средства в спасение родного региона от нищеты. Он полностью отремонтировал и построил с нуля пять детских футбольных стадионов с искусственным покрытием в беднейших кварталах Токопильи, чтобы у местных мальчишек была возможность играть в нормальной обуви и на безопасных полях. Постоянно закупает спортивную экипировку, компьютеры и учебники для местных школ. Каждый Новый год Алексис лично нанимает огромный грузовик, забивает его доверху сладостями, игрушками и мячами и лично развозит подарки детям на улицах родного города, напоминая им, что даже из самой глубокой нищеты можно пробиться к звездам.

Джейми Варди

Джейми Варди родился в 1987 году в Шеффилде в обычной рабочей семье (отец был крановщиком, мать — секретарем). Мальчик бредил футболом и занимался в академии местного клуба «Шеффилд Уэнсдей». Однако в 16 лет его мечты были разрушены: тренеры отчислили подростка из-за скромного роста и нехватки физической мощи. Джейми был настолько раздавлен, что на целый год полностью забросил футбол.

Чтобы заработать на жизнь, Варди устроился на местный завод углеводородных пластмасс. Труд был каторжным: парень вручную загружал тяжелые элементы в раскаленные печи, сжигая кожу на руках. На этом испытания не закончились. Однажды Джейми ввязался в драку возле паба, заступаясь за своего глухого друга, которого избивали хулиганы. В результате Варди приговорили к домашнему аресту.

Суд обязал его носить на ноге электронный браслет слежения. Джейми не мог находиться на улице позже 18:30. Из-за этого на выездных матчах своей любительской команды «Стоксбридж» (куда он вернулся ради хобби) Варди приходилось экстренно менять в середине второго тайма. Он бежал к машине родителей, чтобы успеть доехать домой до писка прибора, иначе ему грозила реальная тюрьма.

Джейми Варди работал по 12 часов на заводе по производству медицинских шин, таская тяжелые углеродные заготовки в удушающей жаре Источник: vardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На полях низших лиг Варди забивал голы пачками, играя против суровых мужиков — шахтеров и строителей, которые не жалели ног молодого форварда. В 2010 году его за 15 тысяч фунтов выкупил клуб «Галифакс Таун», а еще через год он оказался во Флитвуде из пятого дивизиона. Там Джейми устроил настоящее голевое безумие, забив 31 гол за сезон. Именно там его заметил Стив Уолш — главный скаут скромного «Лестер Сити», выступавшего тогда во втором дивизионе. Уолш уговорил руководство пойти на безумный шаг: выложить за 25-летнего игрока с завода космический для любителя 1 миллион фунтов. Это стал самый дорогой трансфер игрока из непрофессиональной лиги в истории футбола.

Первый сезон в «Лестере» дался Варди тяжело. Болельщики высмеивали его, парень сорвался, начал злоупотреблять алкоголем и даже хотел уйти из футбола, но главный тренер Найджел Пирсон убедил его остаться. А дальше началась история, которую в Англии называют главной спортивной сказкой XXI века.

В юности Варди по выходным играл за гроши в восьмом дивизионе Англии Источник: vardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Лестер» пробился в Премьер-лигу, а Варди в первом же сезоне помог команде совершить чудо-спасение от вылета. В сезоне 2015/2016 под руководством Клаудио Раньери скромный «Лестер», на чемпионство которого букмекеры принимали ставки с коэффициентом 1 к 5000, стал чемпионом Англии. Варди забил 24 гола и стал лучшим игроком АПЛ.

В том же золотом сезоне Джейми побил вечный рекорд великого Рууда ван Нистелроя, сумев забить голы в 11 матчах Премьер-лиги подряд. В 2020 году Варди стал самым возрастным игроком в истории английского футбола, выигравшим гонку бомбардиров АПЛ (23 гола за сезон).

После чемпионского триумфа лондонский «Арсенал» предлагал Варди огромный контракт и статус суперзвезды, но Джейми наотрез отказался уходить. Он остался верен «Лестеру», выиграл с ним Кубок и Суперкубок Англии, сыграл в Лиге чемпионов и стал живым символом клуба. Даже когда в 2023 году команда пережила кризис и вылетела из АПЛ, 36-летний Варди не бросил «лис». Он остался, забил важнейшие голы и весной 2024 года вернул «Лестер» обратно в Премьер-лигу, продлив контракт с клубом.

Источник: vardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)