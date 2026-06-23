Месси побил рекорд, а матч французов прервали на два часа. Что произошло на ЧМ-2026, пока вы спали

Месси забил 18 мячей на чемпионатах мира Источник: FIfa.com

На чемпионате мира по футболу завершился очередной день, в котором состоялось четыре матча. Еще несколько сборных обеспечели себе выход в плей-офф. Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Подробности — в нашем обзоре.

Месси побил рекорд, который держался 12 лет. Австрия ничего не смогла сделать

В первом матче игрового дня встречались Аргентина — Австрия. Обе команды выграли свои прошлые мачти. Аргентина был сильнее Алжира, а Австрия победила Иорданию. В очной встрече сборные решали, кто займет первое место в группе. Хотя для многих очевидным фаворитов являлась сборная Аргентина. Этот статус она начала подтверждать с самого начала игры.

Другая, немаловажная интрига, возможно, даже более захватывающая, касалась Лионеля Месси — получится ли ему забить австрийцам и единолично стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Шанс нападающему выпал в самом начале матча. На аргентинском нападающем Лаутаро Мартинесе сфолили в центре штрафной. Пенальти дали не сразу. Пришлось вмешаться видеоассистентам, а судье матча Амину Мохамеду Омару смотреть видеоповтор. После этого он указал на «точку».

Месси забил два мяча в ворота сборной Австрии Источник: Fifa.com

Мяч ожидаемо взял Лео Месси и отправился исполнять пенальти. С небольшого разбега и паузой он пробил. Вратарь Александр Шлагер угадал направление удара, но его вмешательства, чтобы отбить мяч, не потребовалось. Месси ударил мимо ворот. Это для него третий незабитый подряд на ЧМ. В 2018-м году он не забил с «точки» Исландии, спустя четыре года — Польше, а теперь — австрийцам. Антирекорд для мундиала.

На 38-й минуте рекорд, державшийся с лета 2014 года, пал. Месси начал атаку в центре поля и отдал пас на Тьяго Альмаду. Тот пробежал несколько метров и отпасовал на левый фланг. Оттуда в центр прострелил Факундо Медина. Пробить мог все тот же Альмаду, но он пропустил мяч на Месси, который в этот момент вбегал в штрафную. Нападающий «Майами» пробил крученым в ближний угол и в противоход Шлагеру. Так счет стал 1:0, и так Месси забил 17-й гол на чемпионатах мира.

В дальнейшем игра под контролем сборной Аргентины. У австрийцев были подходы к воротам южноамериканцев и моменты. Хорошие атаки, удары, но они не привели хотя бы к одному голу.

А вот сборная Аргентины забила еще один гол. В конце матча футболисты убежали в контратаку — и снова при участии Месси. Хулиан Альварес пробил во вратаря, мяч отлетел к бывшему игроку «Зенита» Леандро Паредесу, он дал пас Месси. Нападающий в несколько касаний обвел вратаря и пробил. Попал в защищавшихся австрийев. Следом Месси в падении добил мяч в ворота. Счет стал 2:0.

Сборная Аргентины досрочно обеспечила выход в плей-офф из своей группы. У них пять мячей за две игры. Все забил Месси. Всего у него 18 мячей на ЧМ.

Французы без труда разгромили Ирак. Игру прерывали на два часа из-за грозы

Игроки сборной Франции сразу же забрали мяч себе. Они контролировали мяч и ход игры. Уже на 14-й минуте Килиан Мбаппе пробил с левой из-за линии штрафной в дальний угол. Вратарь Ахмед Фадиль не дотянулся. Французы забили чуть ли не первым ударом по воротам.

После перерыва на водопой футболисты сборной Ирака провели несколько минут на чужой половине поля и даже пробили по воротам. На момент показалось, что французы намеренно отдали мяч сопернику, а сами сели оборону, чтобы поберечь силы. Но это был всего лишь маленький отрезок в первом тайме.

Мбаппе с левой ноги забивает гол в ворота сборной Ирака Источник: Fifa.com

Большая часть времени игра проходила на половине поля сборной Ирака. Французы быстро двигали мяч, в случае его потери почти моментально возращали себе, атаки не форсировали. Тем не менее острых моментов не было. О чем говорит статистика: семь ударов и всего лишь один в створ — как раз гол Мбаппе.

Второй тайм начался намного позже, чем планировалось. Обычно перерыв длится около 15 минут. А в этом матче затянулся на целых два часа. Всему виной погодные условия — матч приостановили из-за грозы.

После возобновления игры ничего не поменялось. Сборная Франции контролировала игру, атаковала, острых моментов стало больше. Второй гол получился крайне курьезным. На 54-й минуте Заид Тахсин при розыгрыше отдал пас вратарю, который от неожиданности не смог его обработать. Мяч прикатился Усману Дембеле, который не пожадничал и дал на Мбаппе. Нападающий «Реала» покатил в пустые. Для него это четвертый мяч на турнире в Северной Америке и 16-й на чемпионатах мира.

Дембеле свой шанс тоже реализовал. На 66-й минуте после паса Майкла Олисе он пробил в дальний угол.

До конца матча счет таким и оставался — 3:0. У Мбаппе было еще несколько моментов, которые он растранжирил. Партнеры по команды свои моменты тоже не реализовали. Тем не менее уверенная победа французов, выход в плей-офф. У Мбаппе продолжается погоня за Месси в гонке бомбардиров как в отдельно взятом турнире, так и в истории ЧМ.

Норвегия тоже вышла из группы, Алжир еле-еле дожал Иорданию

Норвежцы по итогам двух туров тоже набрали шесть очков. Во второй игре они победили сборную Сенегала. Нападающий Эрлинг Холанд не отстает от Мбаппе: у него четыре забитых мяча. Сенегальцам он отгрузил двушку. В следующем матче Франция и Норвегия выяснят между собой, кто займет первое место в группе.

Эрлинг Холанд сделал дубль в ворота сборной Сенегала Источник: Fifa.co

В последнем матче игрового дня встречались Иордания и Алжир. Предпочтение эксперты отдавали второй сборной. У сборной Алжира больше игр на чемпионатах мира и известных игроков. Рияд Марез, бывший игрок «Манчестер Сити», в первом тайме имел несколько неплохих моментов, но забить не смог.

А вот футболисты сборной Иордании воспользовались своим шансом. На 36-й минуте забил полузащитник Низар Аль-Рашдан. Первый тайм так и завершился 1:0.

Алжирцы ничего не могли поделать с обороной соперника еще длительное время. Подходы к воротам и удары не приносили желаемого результата. Сборная Иордания продолжала достаточно неожиданно выигрывать. И не сказать, что они припарковали «автобус» на своей половине поля. Футболисты грамотно защищались и остро атаковали.

На 69-й минуте алжирцы забили. В этом им помог угловой. Марез навесил в центр штрафной, а там вышедший в начале второго тайма нападающий Надир Бенбуали выпрыгнул выше всех и головой пробил в нижний от себя левый угол.

Сборная Алжира все-таки додавила. Снова забили с уголового. На 82-й минуте нападающий Амин Гуири протолкнул мяч в ворота. Трудная победа алжирцев. У них появился шанс на выход в плей-офф. В следующем матче они поборются за это с австрийцами.