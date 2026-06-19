Экс-тренер «Спартака» провел гениальные замены, а канадец сломал ногу. Как прошел очередной день на ЧМ

Футболист сборной Швейцарии Йоан Манзамби вышел на замену и дважды забил Источник: Fifa.com

На чемпионате мира в Северной Америке набирает ход второй тур группового этапа. По московскому времени игры проходят поздним вечером, ночью и ранним утром. Состоялось четыре матча. По вывескам, возможно, не самые привлекательные, но каждый со своей интригой и сценарием. Подробности — в нашем обзоре.

Чехия не смогла удержать победный счет

Открывал футбольный игровой день матч Чехия — ЮАР. Обе сборные проиграли первые матчи в группе А. Южной Корее и Мексике соответственно.

Начали бодро. Уже на шестой минуте южноафриканцы пропустили гол. Чехи с центра поля далеко-далеко сбросили аут, на правом фланге мяч подхватил нападающий Адам Гложек и сделал сильный прострел на линию штрафной. Кросс оказался удачным. Полузащитник Александр Сойка в касание отдал пас дальше — на открывшегося Михала Садилека, который сильно пробил с левой ноги в дальний угол. Вратарь Ронуэн Уильямс не спас.

Чехия на ЧМ-2026 еще не побеждала Источник: Fifa.com

После этого зрелищнее не стало. Чехи отдали мяч сопернику и засели в оборону. Они спокойно защищались, а южноафриканские футболисты ничего не могли сделать.

Второй тайм активнее начали футболисты сборной Чехии. Однако из этого, кроме нескольких ударов и розыгрышей угловых, ничего не вышло.

Время шло, чехи спокойно сидели в обороне, в атаку не рвались, довольствовались малым. Однако победный счет удержать не смогли. На 81-й минуте полузащитник Павел Шульц сыграл рукой в своей штрафной. Судья Тори Пенсо (да, женщина, не удивляйтесь, хотя это только второй случай в истории чемпионатов мира среди мужчин в качестве главного арбитра) назначила пенальти. Полузащитник Тебохо Мокуна развел мяч и вратаря Чехии Матея Коваржа по разным углам.

Вот так осторожная игра не привела сборную Чехии к победе. Счет остался 1:1.

Швейцария додавила боснийцев. Всё решили гениальные замены бывшего тренера «Спартака»

Удивительное дело, но, если посмотреть на итоговый результат матча Швейцария — Босния и Герцеговина (скажем, забегая вперед, что футболисты забили пять мячей), можно подумать, что игра получилась атакующей и зрелищной. Но так было не весь матч.

Футболисты сборной Швейцарии намного больше владели мячом, проводили атаки, били по воротам. Боснийцы отбивались. В принципе, каких-либо опасных моментов, после которых стоило браться за голову из-за упущенного момента, практически не было.

Однако давление нарастало и нарастало. На 71-й минуте главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин (он с 2014 по 2015 год занимал аналогичную должность в московском «Спартаке» — неудачно) сделал тройную замену. На поле вышли Джибриль Соу, Йоан Манзамби и Рубен Варгас (все — полузащитники). Это важная деталь в нашем повествовании. Сейчас всё поймете.

Манзамби сделал дубль Источник: Fifa.com

На 74-й минуте внутри штрафной на дальнюю правую штангу навесил Рубен Варгас. Амар Мемич, казалось бы, отбил мяч, но неудачно — к отметке, откуда бьют пенальти. Туда подбежал Манзамби и с лету пробил по воротам и забил.

На 80-й минуте после паса Манзамби в штрафную врывался нападающий Брель Эмболо. На самой линии его сбил Тарик Мухаремович. Штрафной и красная карточка.

После этого боснийцы посыпались. На 84-й минуте забил Варгас с паса Эмболо, дубль сделал Манзамби. Один гол соперникам забить удалось. На 93-й минуте вышедший за минуту до этого полузащитник Эрмин Махмич четко пробил с лету по воротам. На 97-й минуте капитан сборной Швейцарии и полузащитник Гранит Джака реализовали пенальти.

Мурат Якин провел идеальные замены, а футболисты расчехлили голевую машину в самом конце матча. Так получился итоговый счет 4:1.

Канада разнесла Катар, но победу омрачила страшная травма футболиста

Разгромную победу хозяев над Катаром омрачила чудовищная травма полузащитника канадцев Исмаэля Коне. Всё шло хорошо и спокойно. Сборная Канады в начале второго тайма вела 3:0 — забили нападающие «Ювентуса» Джонатан Дэвид (дважды) и «Саутгемптона» Кайл Ларин. У соперника еще в первом тайме удалили Хомама Ахмеда.

Ларин празднует забитый гол Источник: Fifa.com

На 51-й минуте фол полузащитника Ассима Мадибо на Исмаэле Коне привел к тому, что футболист сборной Канады сломал ногу. В трансляции было отчетливо видно его ногу. Но фотографии показывать не будем. Страшное зрелище. Футболисты были шокированы. Дэвид не сдерживал слез, а Мадибо успокаивал партнер по сборной — вратарь Махмуд Абунада. За фол полузащитника Катара удалили. Вторая красная карточка для сборной в одном матче.

Канадцы не остановились и забили еще три мяча. Дэвид в итоге сделал хет-трик. Тотальный разгром — 6:0.

Мексика вышла в плей-офф

Одна из хозяек турнира — сборная Мексики — сделала две победы из двух в своей группе и гарантировала проход в плей-офф. Футболисты забили один мяч Южной Корее. На 50-й минуте вратарь Ким Сын Гю на выходе ловил мяч и выронил его из рук. Рядом оказался полузащитник Луис Ромо. Он отправил мяч в пустые ворота.

Момент с голом Источник: Fifa.com

У Южной Кореи были опасные моменты, чтобы для начала хотя бы сравнять счет. Дважды в одном моменте на 87-й минуте вратарь Рауль Ранхель вытаскивал мяч с линии ворот.