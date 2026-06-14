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Спорт ЧМ по футболу-2026 Скучная Бразилия и несколько сенсаций: что произошло ночью на чемпионате мира

Скучная Бразилия и несколько сенсаций: что произошло ночью на чемпионате мира

На поле вышел футболист с российским гражданством

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Бразилия и Марокко разошлись миром | Источник: Fifa.com Бразилия и Марокко разошлись миром | Источник: Fifa.com

Бразилия и Марокко разошлись миром

Источник:

Fifa.com

13 июня на чемпионате мира прошло четыре матча. Свою первую игру на мундиале провела сборная Бразилии и, кажется, не оправдала пока надежд своих болельщиков.

Рассказываем, что произошло на главном футбольном турнире четырехлетия минувшей ночью.

Результаты матчей

Швейцария — Катар 1:1

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Эмболо, 17 — с пенальти (0:1). Хухи, 90+4 (1:1)

Швейцария была фаворитом матча. В первом тайме команда бывшего главного тренера «Спартака» Мурада Якина открыла счет с пенальти — отличился Бриль Эмболо. После этого обе команды показывали футбол, который сложно назвать зрелищным. Катарцы в дополнительное время ушли от поражения благодаря голы Буалема Хухи. Матч завершился с неожиданным результатом — 1:1.

В другом матче группы B сборные Канады и Боснии и Герцеговины накануне завершили свой матч с аналогичным результатом.

Бразилия — Марокко 1:1

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Сайбари, 21 (0:1). Винисиус Жуниор, 32 (1:1)

Первый топовый матч нынешнего мундиаля. Сборная Бразилии встречалась с полуфиналистом прошлого чемпионата мира. От бразильцев болельщики ожидали яркой атакующей игры, но этого не произошло. В первом тайме соперники обменялись голами, а во втором, кажется, согласились на ничью, которая в итоге устроила всех.

В этом матче в составе сборной Бразилии сыграли два футболиста «Зенита». Имеющий российское гражданство защитник Дуглас Сантос вышел в стартовом составе, нападающий Луис Энрике появился во втором тайме.

Шотландия — Гаити 1:0

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Макгинн, 28 (0:1)

Загадочная сборная Гаити дала бой шотландцам. Судьбу матча решил гол полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна. После минимальной победы сборная Шотландии возглавила группу C, набрав три очка. Следом идут Марокко и Бразилия (по одному очку), квартет замыкает Гаити (ноль очков).

Австралия — Турция 2:0

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Иранкунда, 27 (1:0). Меткалф, 75 (2:0)

Самый неожиданный результат нынешнего чемпионата мира. Сборная Турции называлась одним из потенциальных открытий мундиаля — в ней, например, играют молодые талантливые полузащитники Арда Гюлер («Реал») и Кенан Йылдыз («Ювентус»). Австралийцы звездами в составе похвастать не могут, но в итоге набрали три очка.

Турция атаковала больше, нанесла 30 ударов по воротам, но переиграть оборону соперника и вратаря Патрика Бича так и не смогла. Австралия забила по голу в каждом тайме и сенсационно победила — 2:0.

В группе D лидируют США и Австралия (по три очка), Турция и Парагвай (ноль очков) замыкают квартет.

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Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира Турция Бразилия
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