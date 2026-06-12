Установлен рекорд в первом же матче: что произошло ночью на чемпионате мира

На стадионе в Мехико прошла небольшая церемония открытия Источник: Fifa.com

Первый день чемпионата мира по футболу подошел к концу — он уместил в себя два матча группы A. Если вы не смотрели ночные трансляции, то мы подготовили для вас краткий пересказ основных событий.

Результаты матчей

Мексика — ЮАР (2:0)

Источник: Fifa.com

Голы: Киньонес, 9 (1:0). Хименес, 67 (2:0).

Удаления: Ситоле, 49. Зване, 84. Монтес, 90.

Перед матчем открытия на стадионе «Ацтека» в Мехико прошла небольшая церемония открытия. Самыми известными ее участниками были актриса Сальма Хайек, оперный певец Андреа Бочелли и исполнительца гимна турнира Шакира — для нее это четвертое выступление на чемпионате мира. Таким количеством участий в мундиалях может похвастать не каждая сборная.

Источник: Fifa.com

Первый гол чемпионата мира — 2026 был забит уже на девятой минуте. Его автором стал Хулиан Киньонес. Во втором тайме мексиканцы забили еще один гол, но запомнится игра по другой причине.

Впервые в истории матчей открытия чемпионатов мира было сразу три удаления. У ЮАР красные карточки получили Сфефело Ситхоле и Темба Зване, в составе Мексики — защитник «Локомотива» Сесар Монтес.

В этом же матче родился первый мем турнира. Бразильский судья Вилтон Сампайя с трудом объяснял на английском языке свои решения — кажется, что игроки обеих команд понимали его с трудом.

Южная Корея — Чехия (2:1)

Источник: Fifa.com

Голы: Крейчи, 59 (0:1). Хван Ин Бом, 67 (1:1). Хьон Гу О, 80 (2:1).

Сборная Чехии в середине первого тайма вышла вперед, но даже очко набрать не смогла. Южная Корея одержала волевую победу со счетом 2:1. Вместе с Мексикой она возглавляет группу А.

Герой дня

Источник: Fifa.com