Как хорошо вы знаете историю чемпионатов мира по футболу? Тест для истинных знатоков

На этой неделе стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет сразу в 3 странах — США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных — впервые в истории такое большое количество участников.
За многие десятилетия, что ФИФА проводит турнир, на нем было много ярких, драматичных и незабываемых событий — от забитых мячей, красных карточек великим игрокам до неожиданных побед и поражений.
Предлагаем окунуться в историю чемпионатов мира, а для этого — пройти соответствующий тест. Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете турнир? Где его провели впервые, какой матч был самым результативным, а кого удаляли в финале — буквально в шаге от победы. Всё это и не только — ниже.
В каком году прошел первый чемпионат мира по футболу?
В 1928 году
В 1930 году
В 1932 году
В 1936 году
Сколько сборных выигрывали чемпионат мира?
8
9
10
11
Какие сборные сыграли самый результативный матч в истории чемпионатов мира?
Венгрия — ФРГ (групповой этап, 1954 год)
Австрия — Швейцария (четвертьфинал, 1954 год)
Франция — Парагвай (групповой этап, 1958 год)
Венгрия — Сальвадор (групповой этап, 1982 год)
Как зовут единственного футболиста, который забил пять мячей в одном матче на чемпионате мира?
Олег Саленко
Ромарио
Криштиану Роналду
Диего Марадона
Где проходил чемпионат мира в 2002 году?
В Японии и Южной Корее
В Катаре
В Испании, Португалии, Марокко, Уругвае, Аргентине, Парагвае
В России
Кого удалили в финале чемпионата мира 2006 года?
Фабио Каннаваро
Франческо Тотти
Зинедина Зидана
Франка Рибери
Какое название было у официального мяча чемпионата мира 2010 года в ЮАР?
Brazuca
Azteca
Tricolore
Jabulani
Кто является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира?
Роналдо
Мирослав Клозе
Ференц Пушкаш
Роналдиньо
Кто из перечисленных футболистов выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер?
Пеле
Лионель Скалони
Дидье Дешам
Герд Мюллер
Кого признали лучшим игроком чемпионата мира 2022 года?
Килиана Мбаппе
Луку Модрича
Лионеля Месси
Неймара