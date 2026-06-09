Как хорошо вы знаете историю чемпионатов мира по футболу? Тест для истинных знатоков

На этой неделе стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет сразу в 3 странах — США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных — впервые в истории такое большое количество участников.

За многие десятилетия, что ФИФА проводит турнир, на нем было много ярких, драматичных и незабываемых событий — от забитых мячей, красных карточек великим игрокам до неожиданных побед и поражений.

Предлагаем окунуться в историю чемпионатов мира, а для этого — пройти соответствующий тест. Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете турнир? Где его провели впервые, какой матч был самым результативным, а кого удаляли в финале — буквально в шаге от победы. Всё это и не только — ниже.