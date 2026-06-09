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Спорт Тест Как хорошо вы знаете историю чемпионатов мира по футболу? Тест для истинных знатоков

Как хорошо вы знаете историю чемпионатов мира по футболу? Тест для истинных знатоков

Кто забивал пять мячей в одном матче, а кого удаляли в финале? Попробуйте ответить на наши вопросы

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Такой кубок вручают победителю чемпионата мира | Источник: Артём Устюжанин Такой кубок вручают победителю чемпионата мира | Источник: Артём Устюжанин

Такой кубок вручают победителю чемпионата мира

Источник:

Артём Устюжанин

На этой неделе стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет сразу в 3 странах — США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных — впервые в истории такое большое количество участников.

За многие десятилетия, что ФИФА проводит турнир, на нем было много ярких, драматичных и незабываемых событий — от забитых мячей, красных карточек великим игрокам до неожиданных побед и поражений.

Предлагаем окунуться в историю чемпионатов мира, а для этого — пройти соответствующий тест. Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете турнир? Где его провели впервые, какой матч был самым результативным, а кого удаляли в финале — буквально в шаге от победы. Всё это и не только — ниже.

ТестПройден 8 раз
Тест на знание чемпионата мира по футболу
1 / 10

В каком году прошел первый чемпионат мира по футболу?

  • В 1928 году

  • В 1930 году

  • В 1932 году

  • В 1936 году

2 / 10

Сколько сборных выигрывали чемпионат мира?

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

3 / 10

Какие сборные сыграли самый результативный матч в истории чемпионатов мира?

  • Венгрия — ФРГ (групповой этап, 1954 год)

  • Австрия — Швейцария (четвертьфинал, 1954 год)

  • Франция — Парагвай (групповой этап, 1958 год)

  • Венгрия — Сальвадор (групповой этап, 1982 год)

4 / 10

Как зовут единственного футболиста, который забил пять мячей в одном матче на чемпионате мира?

  • Олег Саленко

  • Ромарио

  • Криштиану Роналду

  • Диего Марадона

5 / 10

Где проходил чемпионат мира в 2002 году?

  • В Японии и Южной Корее

  • В Катаре

  • В Испании, Португалии, Марокко, Уругвае, Аргентине, Парагвае

  • В России

6 / 10

Кого удалили в финале чемпионата мира 2006 года?

  • Фабио Каннаваро

  • Франческо Тотти

  • Зинедина Зидана

  • Франка Рибери

7 / 10

Какое название было у официального мяча чемпионата мира 2010 года в ЮАР?

  • Brazuca

  • Azteca

  • Tricolore

  • Jabulani

8 / 10

Кто является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира?

  • Роналдо

  • Мирослав Клозе

  • Ференц Пушкаш

  • Роналдиньо

9 / 10

Кто из перечисленных футболистов выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер?

  • Пеле

  • Лионель Скалони

  • Дидье Дешам

  • Герд Мюллер

10 / 10

Кого признали лучшим игроком чемпионата мира 2022 года?

  • Килиана Мбаппе

  • Луку Модрича

  • Лионеля Месси

  • Неймара

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Футбол Чемпионат мира
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