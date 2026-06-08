От Кюрасао до Аргентины: заявки всех сборных на чемпионат мира по футболу — 2026

Чемпионат мира — 2026 станет первым, в котором примут участие 48 сборных. В заявку каждой из них попало по 26 футболистов — это на 3 больше, чем раньше.
Редакция 161.RU публикует составы всех сборных, которые примут участие в главном футбольном турнире четырехлетия.
Группа A
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поедет на свой шестой чемпионат мира. В заявку хозяев турнира попали два представителя чемпионата России: Луис Чавес («Динамо») и Сесар Монтес («Локомотив»).
Мексика
Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Гильермо Очоа (АЕЛ), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»).
Защитники: Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»).
Полузащитники: Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).
Нападающие: Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).
ЮАР
Вратари: Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунс»), Рикардо Госс («Сивелеле»), Сифо Шэйн («Орландо Пайрэтс»).
Защитники: Нкосинати Сибиси («Орландо Пайрэтс»), Обрей Модиба («Мамелоди Сандаунс»), Мбекезели Мбокази («Чикаго»), Кхулисо Мудау («Мамелоди Сандаунс»), Олвету Маханя («Филадельфия»), Брэдли Кросс («Кайзер Чифс»), Табанг Матулуди («Полокване Сити»), Име Окон («Ганновер»), Самукеле Кабини («Мольде»), Камохело Себелебеле («Орландо Пайрэтс»), Хулумани Ндамане («Мамелоди Сандаунс»).
Полузащитники: Тебохо Мокуна («Мамелоди Сандаунс»), Джейден Адамс («Мамелоди Сандаунс»), Таленте Мбата («Орландо Пайрэтс»), Яя Ситоле («Тондела»).
Нападающие: Икраам Райнерс («Мамелоди Сандаунс»), Релебохиле Мофокенг («Орландо Пайрэтс»), Темба Зване («Мамелоди Сандаунс»), Освин Апполлис («Орландо Пайрэтс»), Тшепанг Мореми («Орландо Пайрэтс»), Эвиденс Макгопа («Орландо Пайрэтс»), Лайл Фостер («Бернли»), Тапело Масеко (АЕЛ).
Южная Корея
Вратари: Чжо Хен У («Ульсан Хёндэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).
Защитники: Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хен («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»).
Полузащитники: Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хендай Моторс»), Ли Кан Ин (ПСЖ).
Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланн»).
Чехия
Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»).
Защитники: Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»).
Полузащитники: Михал Садилек («Славия»), Хьюго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шулц («Лион»), Денис Вишински («Виктория»).
Нападающие: Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия»), Патрик Шик («Байер»).
Группа B
В этой группе выделить фаворита сложно. Наибольшие шансы занять первое место у команды Швейцарии. В составе команды Боснии и Герцеговины есть бывший полузащитник «Ростова» Армин Гигович.
Канада
Вратари: Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Кристал Пэлас»), Дейн Сен Клер («Интер Майами»).
Защитники: Люк Де Фужероль («Фулхэм»), Алистер Джонстон («Селтик»), Алфи Джонс («Мидлсбро»), Джейми Найт-Лебель («Бристоль Сити»), Ричи Ларьи («Торонто»), Ральф Присо («Ванкувер Уайткэпс»), Зохран Бассонг («Спортинг Канзас-Сити»), Мойзе Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Олимпик» Марсель), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Нико Сигур («Хайдук» Сплит), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр»).
Полузащитники: Али Ахмед («Норвич Сити»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матьё Шуаньер («Лос-Анджелес»), Джейден Нельсон («Остин»), Хонатан Осорио («Торонто»), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт»), Стефен Эуштакиу («Порту»), Марсело Флорес («УАНЛ Тигрес»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес»).
Нападающие: Дэниел Джеббисон («Борнмут»), Кайл Ларин («Мальорка»), Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жиллуа»), Тани Олувасейи («Вильярреал»), Джейсен Расселл-Роу («Тулуза»).
Босния и Герцеговина
Вратари: Никола Василь («Санкт-Паули»), Мартин Зломыслич («Риека»), Осман Хаджикич («Славен Белупо»).
Защитники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Нидаль Челик («Ланс»).
Полузащитники: Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Амир Хаджиахметович («Халл»), Иван Шуньич («Кипр»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Керим Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»), Эсмир Байрактаревич (ПСВ).
Нападающие: Йово Лукич («Университатя Клуж»), Самед Баждар («Ягеллония»), Харис Табакович («Боруссия Менхенгладбах»), Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Эдин Джеко («Шальке»).
Катар
Вратари: Салах Закария («Аль-Духайль»), Махмуд Абунада («Аль-Райян»), Мешааль Баршам («Аль-Садд»).
Защитники: Буалем Хухи («Аль-Садд»), Ро-Ро («Аль-Садд»), Аль-Хашми Аль-Хуссейн, Исса Лайе (оба — «Аль-Араби»), Аюб Аль-Уи («Аль-Гарафа»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Султан Аль-Браке («Аль-Духайль»), Хомам Ахмед («Культураль Леонеса»).
Полузащитники: Мохаммад Аль-Маннаи («Аль-Шамал»), Карим Будиаф («Аль-Духайль»), Ахмед Фатахи («Аль-Араби»), Джассем Аль-Джабер («Аль-Араби»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»).
Нападающие: Хасан Аль-Хайдос, Акрам Афиф (оба — «Аль-Садд»), Мохаммед Мунтари, Ахмед Аль-Джанхи (оба — «Аль-Гарафа»), Тахсин Джамшид, Эдмилсон Жуниор, Альмоэз Али (все — «Аль-Духайль»), Юссеф Абдуризаг («Аль-Вакра»), Ахмед Алаа («Аль-Райян»).
Швейцария
Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»).
Защитники: Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Ауреле Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»).
Полузащитники: Йоан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Мишель Эбишер («Пиза»), Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндойе («Ноттингем Форест»).
Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Бреэль Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).
Группа C
В заявке сборной Бразилии два футболиста «Зенита»: Дуглас Сантос и Лус Энрике. Тренировать пятикратных чемпионов мира будет Карло Анчелотти.
Бразилия
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Уэвертон («Гремио»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Маркиньос (ПСЖ), Уэсли Франса («Рома»).
Полузащитники: Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило дос Сантос («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»).
Нападающие: Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Эндрик («Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Неймар («Сантос»), Рафинья Диас («Барселона»), Райан Роша («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Марокко
Вратари: Мунир Эль-Каджуи («Ренессанс де Беркан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль» Эр-Рияд), Ахмед Реда Тагнаути («Хассания»).
Защитники: Закария Эль-Уахди («Генк»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Нуссайр Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Ашраф Хакими (ПСЖ), Найеф Агер («Олимпик» Марсель), Редуан Халал («Мехелен»), Исса Диоп («Фулхэм»).
Полузащитники: Самир Эль-Мурабет («Страсбург»), Аззедин Унаи («Жирона»), Билал Эль-Ханнус («Штутгарт»), Айюб Буадди («Лилль»), Нейл Эль-Айнауи («Рома»), Софьян Амрабат («Бетис»), Исмаэль Сайбари (ПСВ).
Нападающие: Айюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Браим Диас («Реал» Мадрид), Абдессамад Эззалзули («Бетис»), Шемсдин Тальби («Сандерленд»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Жессим Яссин («Страсбург»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт» Франкфурт).
Гаити
Вратари: Жони Пласид («Бастия»), Александр Пьер («Сошо»), Жозюэ Дюверже («Космос»).
Защитники: Жан-Кевен Дюверн («Гент»), Дюк Лакруа («Колорадо-Спрингс»), Рикардо Аде («ЛДУ Кито»), Карлен Аркю («Анже»), Мартен Эксперьенс («Нанси»), Вильгенс Поген («Зюлте-Варегем»), Ханнес Делькруа («Лугано»), Кито Термонси («Янг Бойз»).
Полузащитники: Жан-Рикнер Белльгард («Вулверхэмптон»), Вуденски Пьер («Виолетт Атлетик»), Доминик Симон («Татран»), Левертон Пьер («Визела»), Данле Жан-Жак («Филадельфия»), Карл Сент («Эль-Пасо Локомотив»), Дерик Этьен («Торонто»), Рубен Провиденс («Алмере Сити»).
Нападающие: Жозуэ Казимир («Осер»), Яссин Фортюне («Визела»), Дюкан Назон («Эстегляль»), Францди Пьерро («Ризеспор»), Луисиус Дидсон («Даллас»), Вильсон Изидор («Сандерленд»), Ленни Жозеф («Ференцварош»).
Шотландия
Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиам Келли («Рейнджерс»).
Защитники: Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайам («Рексем»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).
Полузащитники: Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Райан Кристи («Борнмут»), Финдли Кёртис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Кенни Маклин («Норвич Сити»), Скотт Мактоминей («Наполи»).
Нападающие: Джордж Хирст («Ипсвич Таун»), Лоуренс Шанклэнд («Хартс»), Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон Атлетик»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).
Группа D
В заявку сборной Парагвая попал защитник «Динамо» Хуан Касерес. В состав команды попал и бывший игрок бело-голубых Матье Бальбуэна.
США
Вратари: Кристофер Брэйди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Инглэнд Революшн»).
Защитники: Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Марк Маккензи («Тулуза»), Серджиньо Дест (ПСВ), Тим Рим («Шарлотт»), Александр Фриман («Вильярреал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Остон Трасти («Селтик»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах).
Полузащитники: Джованни Рейна («Боруссия» Менхенгладбах), Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Малик Тилльман («Байер»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лидс»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Алехандро Сендехас («Америка»), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»).
Нападающие: Фоларин Балогун («Монако»), Хейджи Райт («Ковентри»), Рикардо Пепи (ПСВ).
Парагвай
Вратари: Роберто Фернандес («Серро Портеньо»), Орландо Хиль («Сан-Лоренсо»), Гастон Ольвейра («Олимпия Асунсьон»).
Защитники: Фабиан Бальбуэна («Гремио»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Хуан Касерес («Динамо»), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Хосе Канале («Ланус»), Александро Майдана («Тальерес»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»).
Полузащитники: Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо Сити»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Алехандро Ромеро («Аль-Айн»), Андрес Кубас («Ванкувер Уайткэпс»), Рамон Соса («Палмейрас»), Диего Гомес («Брайтон»), Матиас Галарса («Атланта Юнайтед»), Маурисио («Палмейрас»).
Нападающие: Алекс Арсе («ЛДУ Кито»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Антонио Санабрия («Кремонезе»), Хулио Энсисо («Страсбур»), Габриэль Авалос («Индепендьенте»), Густаво Кабальеро («Портсмут»).
Австралия
Вратари: Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»).
Защитники: Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Джерия («Альбирекс Ниигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо Рэпидс»), Кай Трюин («Нью-Йорк Сити»), Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Берджесс («Суонси»), Алессандро Чиркати («Парма»), Харри Суттар («Лестер»).
Полузащитники: Эйден О’Нил («Нью-Йорк Сити»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Джейкоб Итальяно (ГАК), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Хераклес»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кастельон»).
Нападающие: Мохамед Туре («Норвич»), Нишан Вилупиллай («Мельбурн Виктори»), Тете Енги («Матида Зельвия»).
Турция
Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»).
Защитники: Ферди Кадыоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Эврен Эльмали («Галатасарай»), Самет Акайдин («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома»).
Полузащитники: Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд).
Нападающие: Ирфан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»).
Группа E
Экзотичная сборная Кюрасао едет на свой первый чемпионат мира. Повезет ее на мундиаль бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат.
Германия
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»).
Защитники: Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер «(Реал»), Джонатан Та («Бавария»), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон (оба — «Боруссия Дортмунд»), Малик Тиав («Ньюкасл»).
Полузащитники: Феликс Нмеча, Максимилиан Байер (оба — «Боруссия» Дортмунд), Анджело Штиллер, Джейми Левелинг (оба — «Штутгарт»), Йозуа Киммих, Александар Павлович, Леон Горетцка, Леннарт Карл, Джамал Мусиала (все — «Бавария»), Надим Амири («Майнц»), Флориан Виртц («Ливерпуль»).
Нападающие: Кай Хавертц («Арсенал»), Лерой Сане («Галатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).
Кюрасао
Вратари: Тирик Бодак («Телстар»), Тревор Дорнбюс («ВВВ-Венло»), Элой Ром («Майами»).
Защитники: Шерел Флоранус («ПЕК Зволле»), Деверон Фонвилл («НЕК Неймеген»), Рихедли Базур («Коньяспор»), Джошуа Бренет («Кайсериспор»), Рошон ван Эйма («Валвейк»), Жюрьен Гаари («Абха»), Армандо Обиспо («ПСВ Эйндховен»), Шуранди Самбо («Спарта» Роттердам).
Полузащитники: Кевин Фелида («Ден Босх»), Арьяни Марта («Ротерхэм Юнайтед»), Жуниньо Бакуна («Волендам»), Леандро Бакуна («Ыгдыр»), Ливано Комененсия («Цюрих»), Тайриз Нослин («Телстар»), Годфрид Румерату («Валвейк»).
Нападающие: Сонче Хансен («Мидлсбро»), Жерван Кастанир («Теренггану»), Брандлей Кювас («Волендам»), Джереми Антониссе («Кифисия»), Тахит Чонг («Шеффилд Юнайтед»), Кенджи Горре («Маккаби» Хайфа), Юрген Локадия («Майами»), Джерл Маргарита («Васланд-Беверен»).
Кот-д’Ивуар
Вратари: Яхья Фофана («Ризеспор»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос»).
Защитники: Гела Дуэ («Страсбур»), Гислен Конан («Жил Висенте»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Эван Ндика («Рома»), Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Клеман Акпа («Осер»), Усман Диоманде («Спортинг»), Вилфрид Синго («Галатасарай»).
Полузащитники: Секо Фофана («Порту»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Крист Инао Улай («Трабзонспор»), Жан-Микаэль Сери («Марибор»), Симон Аденгра («Монако»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Франк Кессиэ («Аль-Ахли»), Ибрагим Сангаре («Ноттингем Форест»), Николя Пепе («Вильярреал»).
Нападающие: Анж-Йоан Бонни («Интер»), Омар Диаките («Серкль Брюгге»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Элье Ваи («Ницца»), Ян Диоманде («Лейпциг»).
Эквадор
Вратари: Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («АЭ Кифисиас»), Гонсало Валле («ЛДУ Кито»).
Защитники: Феликс Торрес («Интернасьонал»), Первис Эступиньян («Милан»), Вильям Пачо (ПСЖ), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»), Джексон Порозо («Тихуана»).
Полузащитники: Денил Кастильо («Мидтьюллан»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Альсивар («Индепендьенте»), Педро Вите («Пумас УНАМ»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Яймар Медина («Генк»).
Нападающие: Хорди Кайседо («Уракан»), Жереми Аревало («Штутгарт»), Гонсало Плата («Фламенго»), Алан Минда («Атлетико Минейро»), Кевин Родригес («Юнион Сент-Жиллуа»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Джон Йебоа («Венеция»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»).
Группа F
Фаворитами группы являются Нидерланды и Швеция. Есть шансы на выход из группы и у команды Японии — она способна дать бой любому фавориту.
Нидерланды
Вратари: Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»), Барт Вербрюгген («Брайтон»).
Защитники: Ян Паул ван Хекке («Брайтон энд Хоув Альбион»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм Хотспур»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Йоррел Хато («Челси»),
Полузащитники: Тейани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартен де Рон («Аталанта»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс («Ювентус»), Гус Тиль (ПСВ), Квинтен Тимбер («Марсель»), Матс Виффер («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Нападающие: Ноа Ланг («Галатасарай»), Дониэлл Мален («Рома»), Брайан Бробби («Сандерленд»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм Юнайтед»), Ваут Вегорст («Аякс»).
Япония
Вратари: Зион Судзуки («Парма»), Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»).
Защитники: Цуйоси Ватанабе («Фейеноорд»), Хироки Ито («Бавария»), Юто Нагатомо («Токио»), Сего Танигути («Сент-Труйден»), Такехиро Томиясу («Аякс»), Ко Итакура («Аякс»), Аюму Секо («Гавр»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Дзюнносукэ Судзуки («Копенгаген»).
Полузащитники: Ао Танака («Лидс»), Кайсю Сано («Майнц»), Ватару Эндо («Ливерпуль»), Даити Камада («Кристал Пэлас»), Дзюня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Дайдзен Маэда («Селтик»), Юито Судзуки («Фрайбург»).
Нападающие: Кенто Сиогаи («Вольфсбург»), Кейсуке Гото («Сент-Труйден»), Коки Огава (НЕК), Аясе Уэда («Фейеноорд»), Кейто Накамура («Реймс»).
Швеция
Вратари: Виктор Юханссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт («АИК»), Якоб Зеттерстрём («Дерби Каунти»).
Защитники: Исак Хин («Аталанта»), Эмиль Хольм («Ювентус»), Густаф Лагербильке («Брага»), Виктор Линделёф («Астон Вилла»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Яльмар Экдаль («Бёрнли»), Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед»), Карл Старфельт («Сельта» Виго), Эллиот Страуд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Лукас Бергвалль («Тоттенхэм Хотспур»), Йеспер Карлстрём («Удинезе»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Таха Али («Мальмё»), Ясин Аяри («Брайтон энд Хоув Альбион»), Бесфорт Зенели («Юнион Сент-Жиллуа»).
Нападающие: Виктор Дьёкереш («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Густав Нильссон («Брюгге»), Беньямин Нюгрен («Селтик»), Александер Бернхардссон («Хольштайн»), Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед»).
Тунис
Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкен»), Сабри Бен Хессен («Этуаль дю Сахель»),
Защитники: Ян Валери («Янг Бойз»), Монтассар Тальби («Лорьян»), Адем Арус («Касымпаша»), Омар Рекик («Марибор»), Али Абди («Ницца»), Мутаз Неффати («Норрчёпинг»), Дилан Бронн («Серветт»), Раед Чихауи («Монастир»), Мохамед Амин Хамида («Эсперанс»).
Полузащитники: Эллиес Скири («Айнтрахт»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Хадж Махмуд («Лугано»), Анис Бен Слимане («Норвич Сити»), Рани Хедира («Унион» Берлин), Мортада Бен Уаннес («Касымпаша»), Ханнибал Межбри («Бёрнли»).
Нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Халил Аяри (ПСЖ), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эллуми («Ванкувер Уайткэпс»).
Группа G
В заявку сборной Ирана попал полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. В заявке команды есть и бывший ростовчанин Саид Эзатолахи.
Бельгия
Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»).
Защитники: Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Мёнье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кёйпер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теате («Айнтрахт»).
Полузащитники: Николас Раскин («Рейнджерс»), Кевин Де Брёйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).
Нападающие: Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Диегу Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).
Египет
Вратари: Мохамед Аль-Шенави («Аль-Ахли»), Мустафа Ахмед Шобеир («Аль-Ахли»), Солиман Аль-Махди («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).
Защитники: Хамди Фатхи («Аль-Вакра»), Рами Рабиа («Аль-Аин»), Яссер Ибрагим («Аль-Ахли»), Хоссам Абдельмажид («Замалек»), Мохамед Хани («Аль-Ахли»), Тарек Алаа (ЗЕД), Мохамед Абдель Монем («Ницца»), Ахмед Фатто («Замалек»), Карим Хафез («Пирамидс»).
Полузащитники: Махмуд Сабер (ЗЕД), Зизо («Аль-Ахли»), Марван Аттиа («Аль-Ахли»), Моханад Мостафа Лашин («Пирамидс»), Набиль Эмад («Аль Нажма»), Эмам Ашур («Аль-Ахли»), Мостафа Зико («Пирамидс»), Трезеге («Аль-Ахли»), Ибрахим Адель («Нордшелланд»), Хассан Айссем («Реал Овьедо»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Хамза Абделькарим («Аль-Ахли»),
Иран
Вратари: Алиреза Беиранванд («Трактор»), Хоссейн Хоссейни («Сепахан»), Паям Ниазманд («Персеполис»).
Защитники: Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Салех Хардани («Эстегляль»), Хосейн Канаани («Персеполис»), Даниял Эйри («Малаван»), Шоджа Халилзаде («Трактор»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Али Немати («Фулад»), Рамин Резаян («Фулад»).
Полузащитники: Мехди Гайеди («Аль-Наср»), Саман Годдос («Калба»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»), Алиреза Джаханбакш («Дендер»), Роузбеш Чешми («Эстегляль»), Саид Эззатолахи («Шабаб»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Амирмохаммад Раззагиния, («Эстегляль»), Мехди Тораби (Трактор), Ария Юсефи («Сепахан»).
Нападающие: Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор»), Али Алипур Гхара («Персеполис»), Деннис Даргахи («Стандард»), Шахрияр Моганлу («Калба»), Мехди Тареми («Олимпиакос»).
Новая Зеландия
Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл»), Алекс Полсен («Лехия»), Майкл Вуд («Окленд»).
Защитники: Тайлер Биндон («Шеффилд Юнайтед»), Майкл Бокселл («Миннесота»), Либерато Какаче («Рексхэм»), Нандо Пейнакер («Окленд»), Тимоти Пэйн («Веллингтон Феникс»), Фрэнсис де Врис («Окленд»), Финн Серман («Портленд Тимберс»), Томми Смит («Брэйнтри Таун»).
Полузащитники: Марко Стаменич («Суонси»), Сарприт Сингх («Веллингтон Феникс»), Алекс Руфер («Веллингтон Феникс»), Каллан Эллиотт («Окленд»), Джо Белл («Викинг»), Мэттью Гарбетт («Питерборо»), Райан Томас («Зволле»), Элайджа Джаст («Хорсенс»), Бен Олд («Сент-Этьен»), Каллум Маккоуэтт («Силькеборг»).
Нападающие: Бен Уэйн («Порт Вейл»), Джесси Рэнделл («Окленд»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Коста Барбарусес («Вестерн Сидней»), Лаклан Бейлисс («Ньюкасл Джетс»).
Группа H
В этой группе есть два фаворита — сборные Испании и Уругвая. За командой Кабо-Верде пристально будут следить в Тольятти. На чемпионат мира поедет нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол.
Испания
Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все — «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Фабиан Руис (ПСЖ).
Нападающие: Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Алекс Баэна («Атлетико»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Борха Иглесиас («Сельта»).
Кабо-Верде
Вратари: Возинья («Шавеш»), Марсиу Роза («Монтана»), Си Джей Дос Сантос («Сан-Диего»).
Защитники: Стивен Морейра («Коламбус Крю»), Вагнер Пина («Трабзонспор»), Жоау Паулу Фернандеш (ФКСБ), Роберто Лопес («Шэмрок Роверс»), Сидни Кабрал («Бенфика»), Логан Коста («Вильярреал»), Келвин Пиреш (СИК), Стопира («Торреенсе»), Диней («Аль-Батаих»).
Полузащитники: Телму Арканжу («Витория Гимараэш»), Жаир Семеду («Фаренсе»), Жамиру («Зволле»), Ларос Дуарте («Академия Пушкаша»), Дерой Дуарте («Лудогорец»), Кевин Ленини («Краснодар»).
Нападающие: Нуну Да Кошта («Истанбул»), Дайлон Ливраменто («Каза Пия»), Райан Мендеш («Ыгдыр»), Вилли Семеду («Омония»), Гарри Родригеш («Аполлон»), Жоване Кабрал («Эштрела»), Жилсон Беншимол («Акрон»), Элио Варела («Маккаби» Тель-Авив).
Саудовская Аравия
Вратари: Ахмед Аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).
Защитники: Али Алавджами («Аль-Хиляль»), Хассан Кадеш («Аль-Иттихад»), Мотеб Аль-Харби («Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Сауд Абдулхамид («Ланс»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Иттихад»), Джехад Такри («Аль-Кадисия»), Хассан Аль-Тамбакти («Аль-Хиляль»), Мохаммед Абу Аль-Шамат («Аль-Кадисия»), Наваф Аль-Бушал («Аль-Наср»).
Полузащитники: Зияд Аль-Джохани («Аль-Ахли»), Ала'а Аль-Хаджи («Неом»), Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Кадисия»), Нассер аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Наср»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»).
Нападающие: Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Султан Мадаш («Аль-Хиляль»), Айман Яхья («Аль-Наср»), Абдулла Аль-Хамдан («Аль-Наср»), Салех аль-Шехри («Аль-Иттихад»), Халид Аль-Ганнам («Аль-Иттифак»).
Уругвай
Вратари: Фернандо Муслера («Эстудиантес» Ла-Плата), Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Меле («Монтеррей»).
Защитники: Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Мария Хименес («Атлетико» Мадрид), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).
Полузащитники: Хуан Санабрия («Атлетико Сан Луис»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Родриго Саласар («Брага»), Факундо Пельистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг»), Бриан Родригес («Америка»).
Нападающие: Родриго Агирре («Америка»), Федерико Виньяс («Овьедо»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).
Группа I
Одна из самых сильных групп на чемпионате мира. Слабым звеном в ней сейчас выглядит команда Ирака.
Франция
Вратари: Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).
Защитники: Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Магн Аклиуш («Монако»), Нголо Канте («Фенербахче»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал»), Брэдли Барколя (ПСЖ), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ), Майкл Олисе («Бавария»).
Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Маркус Тюрам («Интер»).
Сенегал
Вратари: Эдуар Менди («Аль-Ахли»), Мори Диав («Гавр»), Йеванн Диуф («Ницца»).
Защитники: Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Исмаиль Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Крепен Диатта («Монако»), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»), Мусса Ниакате («Лион»), Мамаду Сарр («Челси»), Абдулайе Сек («Маккаби» Хайфа), Мустафа Мбоу («Париж»), Илай Камара («Андерлехт»).
Полузащитники: Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пап Гуйе («Вильярреал»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Бара Сапоко Ндиайе («Бавария»).
Нападающие: Илиман Ндиай («Эвертон»), Ибраим Мбайе (ПСЖ), Садьо Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»); Ассане Диао («Комо»), Николас Джексон («Бавария»), Бамба Дьенг («Лорьян»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»).
Ирак
Вратари: Фахад Талиб («Аль-Талаба»), Ахмед Басил («Аль-Шорта»), Джалал Хассан («Аль-Завраа»).
Защитники: Акам Хашем («Аль-Завраа»), Мерхас Доски («Виктория»), Манаф Юнис («Аль-Шорта»), Хуссейн Али («Погонь»), Заид Тахсин («Пахтакор»), Ребин Сулака («Порт»), Ахмед Яхья («Аль-Шорта»), Франс Путрос («Персиб»), Мустафа Саадун («Аль-Шорта»).
Полузащитники: Юссеф Амин («АЕК Ларнака»), Ибрахим Байеш («Аль-Дафра»), Заид Исмаил («Аль-Талаба»), Амир Аль-Аммари («Краковия»), Кевин Якоб («Орхус»), Зидан Икбаль («Утрехт»), Аймар Шер («Сарпсборг»), Ахмед Касем («Нэшвилл»), Марко Фарджи («Венеция»), Али Джасим («Аль-Наджма»).
Нападающие: Аймен Хуссейн («Аль-Карма»), Моханад Али («Дибба»), Али Аль-Хамади («Лутон»), Али Юсуф («Аль-Талаба»).
Норвегия
Вратари: Эрьян Нюланд («Севилья»), Эгиль Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»).
Защитники: Лео Эстигор («Дженоа»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Кристоффер Аер («Брентфорд»), Фредрик Бьёркан («Будё-Глимт»), Сондре Лангос («Дерби Каунти»), Торбьёрн Хеггем («Болонья»), Давид Вольфе («Вулверхэмптон»), Хенрик Фальхенер («Викинг»).
Полузащитники: Маркус Педерсен («Торино»), Мартин Эдегор («Арсенал» Лондон), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Фредрик Эурснес («Бенфика»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Тело Осгор («Рейнджерс»), Сандер Берге («Фулхэм»), Оскар Бобб («Фулхэм»), Йенс Петтер Хёуге («Будё-Глимт»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Мортен Торсбю («Дженоа»).
Нападающие: Александр Сёрлот («Атлетико» Мадрид), Йёрген Странн Ларсен («Кристал Пэлас»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Антонио Нуса (РБ «Лейпциг»).
Группа J
Сборная Аргентины едет защищать титул чемпиона мира. На свой шестой мундиаль отправится нападающий Лионель Месси.
Аргентина
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Хуан Муссо («Атлетико»).
Защитники: Николас Отаменди («Бенфика»), Леонардо Балерди («Марсель»), Гонсало Монтьель («Ривер Плейт»), Науэль Молина («Атлетико»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Тальяфико («Лион»), Факундо Медина («Марсель»).
Полузащитники: Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Валентин Барко («Страсбур»).
Нападающие: Флако Лопес («Палмейрас»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Нико Пас («Комо»).
Алжир
Вратари: Лука Зидан («Гранада»), Уссама Бенбут («УСМ Алжир»), Мелвин Мастил («Стад Ньон»), Абделлатиф Рамдан («МК Алжир»).
Защитники: Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд), Зинеддин Белаид («ЖС Кабилия»), Рафик Белгали («Верона»), Самир Шерги («Париж»), Райан Айт Нури («Манчестер Сити»), Жауэн Аджам («Янг Бойз»), Айсса Манди («Лилль»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс»).
Полузащитники: Ибрахим Маза («Байер»), Ясин Титрауи («Шарлеруа»), Набиль Бенталеб («Лилль»), Хишем Будауи («Ницца»), Уссем Ауар («Аль-Иттихад»), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт), Рамиз Зерруки («Твенте»).
Нападающие: Фарес Геджемис («Фрозиноне»), Амин Гуири («Марсель»), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд»), Мохамед эль-Амин Амура («Вольфсбург»), Надир Бенбуали («Дьёр»), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль»), Рияд Марез («Аль-Ахли» Джидда).
Австрия
Вратари: Патрик Пентц («Брондбю»), Александр Шлагер («Ред Булл»), Флоран Вегеле («Виктория» Пльзень).
Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Кевин Данзо («Тоттенхэм»), Марко Фридль («Вердер»), Давид Алаба («Реал»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене, Штефан Пош (оба — «Майнц»), Александр Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»).
Полузащитники: Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер (оба — «Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Романо Шмид («Вердер»), Алессандро Шопф («Ванкувер Уайткэпс»), Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (все — «РБ Лейпциг»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»).
Нападающие: Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Саша Калайджич (ЛАСК).
Иордания
Вратари: Язид Абу-Лайла («Аль-Хуссейн»), Абдалла Аль-Фахори («Аль-Вихдат»), Нуреддин Бани-Аттия («Аль-Файсали»).
Защитники: Язан Абу-Араб («Сеул»), Мохаммед Абуалнади («Селангор»), Абдалла Насиб («Аль-Завраа»), Саед Аль-Росан, Салим Обайд, Эхсан Хаддад (все — «Аль-Хуссейн»), Хусам Абу Дагаб («Аль-Сальмия»), Анас Бани-Ясин («Аль-Файсали»), Моханнад Абу Таха («Аль-Оруба»), Мохаммад Абу Хашиш («Аль-Карма»);
Полузащитники: Ибрагим Саде («Аль-Мухаррак»), Раджаи Айед («Аль-Хуссейн»), Нур Аль-Равабде («Селангор»), Низар Аль-Рашдан («Аль-Халдия»), Амер Джамус, Мохаммед Аль-Дауд («Аль-Вихдат»), Махмуд Аль-Марди («Дибба»);
Нападающие: Мохаммед Абу-Зрайк («Раджа» Касабланка»), Али Азайце («Аль-Шабаб»), Ибрагим Сабра («Локомотива Загреб»), Мусса Аль-Тамари («Ренн»), Оде Аль-Фахури («Пирамидс»), Али Олван («Аль-Саилия»).
Группа K
В составе сборной Португалии на свой шестой чемпионат мира поедет Криштиану Роналду. В составе колумбийской команды в Северную Америку отправится нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Дебютирует на мировом первенстве сборная Узбекистана. В ее составе будет несколько представителей РПЛ: Остон Урунов, Элдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев.
Португалия
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руи Силва («Спортинг»).
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Томаш Араужу («Бенфика»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш (ПСЖ), Саму Кошта («Мальорка»), Витинья (ПСЖ), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Нападающие: Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
ДР Конго
Вратари: Маттье Эполо («Стандард»), Тимоти Файулу («Ноа»), Лионель Мпаси («Гавр»).
Защитники: Жорис Кайембе («Генк»), Артур Масуаку («Ланс»), Шансель Мбемба («Лилль»), Аксель Туанзебе («Бернли»), Дилан Батубинсика («Лариса»), Рокки Бушири («Хиберниан»), Гедун Калулу («Арис» Лимассол), Стив Капуади («Видзев»), Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»).
Полузащитники: Эдо Кайембе («Уотфорд»), Натанаэль Мбуку («Монпелье»), Сэмюэль Мутуссами («Атромитос»), Нгалайель Мукау («Лилль»), Тео Бонгонда («Спартак»), Бриан Сипенга («Кастельон»), Мешак Элиа («Аланьяспор»), Гаэль Какута («Лариса»), Шарль Пикель («Эспаньол»), Ноа Садики («Сандерленд»).
Нападающие: Седрик Бакамбу («Бетис»), Симон Банза («Аль-Джазира»), Фистон Майеле («Пирамидс»), Йоан Висса («Ньюкасл»).
Узбекистан
Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувоҳид Неъматов («Насаф»).
Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо»), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).
Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Ал Батаех»).
Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Жалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис»), Азиз Амонов («Динамо»), Игорь Сергеев («Персеполис»), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»).
Колумбия
Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувоҳид Неъматов («Насаф»).
Защитники: Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо»), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).
Полузащитники: Отабек Шукуров («Банияс»), Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Ал Батаех»).
Нападающие: Остон Урунов («Персеполис»), Азиз Амонов («Динамо»), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Жалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»).
Группа L
В этой группе встретятся старые знакомые — сборные Хорватии и Англии. Главный тренер англичан Томас Тухель удивил многих — сразу несколько звезд не попали в заявку команды.
Англия
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл Юнайтед»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Эберечи Эзе («Арсенал»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).
Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Аль-Ахли»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Хорватия
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).
Защитники: Кристиян Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Лука Вушкович («Тоттенхэм Хотспур»).
Полузащитники: Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Петар Сучич («Интер»), Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).
Нападающие: Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).
Гана
Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс»).
Защитники: Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул»), Абдул Рахман Баба (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Джонас Аджетеи («Вольфсбург»), Коджо Оппонг («Ницца»), Деррик Люккассен («Пафос»).
Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Куаси Сибо («Реал Овьедо»), Калеб Йиренки («Нордшелланд»), Кристофер Баа («Аль-Кадисия»).
Нападающие: Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Огастин Боачи («Сент-Этьен»), Иссахаку Абдул Фатау («Лестер»), Камаль Сулемана («Аталанта»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).
Панама
Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Cесар Самудио («Марафон»).
Защитники: Сесар Блэкман («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла Гуайра»), Амир Мурильо («Бешикташ»), Хосе Кордоба («Норвич Сити»), Эрик Дэвис («Пласа Амадор»), Фидель Эскобар («Саприсса»), Андрес Андраде (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород»), Джовани Рамос («Академия Пуэрто-Кабельо»), Родерик Миллер («Туран»).
Полузащитники: Кристиан Мартинес («Хапоэль Ирони»), Хосе Луис Родригес («Хуарес»), Cесар Аугусто Янис («Кобресаль»), Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («УНАМ Пумас»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Азариас Лондоно («Универсидад Католика»).
Нападающие: Сесилио Уотерман («Универсидад де Консепсьон»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика»), Исмаэль Диас («Леон»), Томас Родригес («Саприсса»).