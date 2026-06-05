Забивали красивые голы и попадали в скандалы: как Месси и Криштиану Роналду играли на чемпионатах мира

Турнир в США станет для Месси и Роналду шестым Источник: Мария Романова / Городские порталы

Чемпионат мира — 2026 станет шестым для Криштиану Роналду и Лионеля Месси. И, скорее всего, последним в истории противостояния этих двух легендарных футболистов.

Редакция 161.RU вспоминает, как складывались предыдущие пять турниров для португальца и аргентинца.

Источник: Мария Романова / Городские порталы

Чемпионат мира — 2006

Первый чемпионат мира для Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оба были подающими надежды, но главными звездами турнира тогда были другие игроки, например завершающий карьеру Зинедин Зидан.

Месси тогда не был основным даже в своей сборной. В матче второго тура группового этапа против Сербии и Черногории (6:0) Месси вышел на замену на 74-й минуте. За это время он отдал результативную передачу на Эрнана Креспо, на 88-й забил сам. Месси стал самым молодым игроком в истории сборной Аргентины, забивавшим на чемпионатах мира: на тот момент ему было 18 лет и 357 дней.

Роналду видите? А он есть Источник: FIFA.com

Больше результативных действий у Месси на турнире не было. Сборная Аргентины дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Германии.

21-летний Криштиану Роналду в сборной Португалии считался ярким талантом, но основной скрипкой еще не был. В национальной команде он тогда даже не мог носить свой седьмой номер — он принадлежал Луишу Фигу. Поэтому Роналду в Германии играл под 17-м номером.

Единственный гол на чемпионате мира Криштиану Роналду, как и Месси, забил во втором туре группового этапа, реализовав пенальти в ворота сборной Ирана.

Запомнился на том турнире португалец не результативными действиями, а скандалом, который произошел в 1/4 финала против Англии. Матч был напряженный. На 61-й минуте нападающий сборной Англии Уэйн Руни в центре поля наступил шипами на защитника португальцев Рикарду Карвалью. VAR тогда не было. Португальцы бросились к арбитру, требуя показать Руни красную карточку. Это аргентинец Орасио Элисондо и сделал.

После удаления Криштиану Роналду повернулся к скамейке запасных сборной Португалии и подмигнул. Драматизма эпизоду добавляло то, что Руни и Роналду играли тогда вместе за «Манчестер Юнайтед». Англичанин был в ярости. В итоге их конфликт удалось погасить — Руни признался, что поступил бы так же ради победы сборной Англии.

Португалия не смогла использовать численное преимущество (0:0). В серии пенальти Криштиану Роналду реализовал решающий удар (3:1).

В полуфинале Португалия уступила Франции (0:1), а в матче за третье место проиграла хозяевам турнира немцам (1:3). Четвертое место на чемпионате мира для Криштиану Роналду до сих пор остается наивысшим достижением.

Чемпионат мира — 2010

Месси — уже один из лучших Источник: FIFA.com

На турнир в ЮАР Криштиану Роналду и Лионель Месси ехали в статусе лучших футболистов мира — два «Золотых мяча» перед мундиалем достались именно им. Если забегать вперед, то обе звезды возлагаемых на них надежд не оправдали.

Сборная Аргентины под руководством Диего Марадоны показывала игру, далекую от стабильной. При этом на групповом этапе она обыграла Южную Корею (4:1), Нигерию (1:0) и Грецию (2:0).

В 1/8 финала аргентинцы уверенно прошли Мексику (3:1), но в четвертьфинале без шансов проиграли Германии (0:4). На турнире в ЮАР Месси не забил ни одного гола.

В индивидуальном плане чуть лучше выступил Криштиану Роналду. Во втором туре группового этапа он забил гол в ворота сборной Северной Кореи (7:0). Свой путь к трофею португальцы прекратили на стадии 1/8 финала, проиграв Испании (0:1).

Чемпионат мира — 2014

Источник: FIFA.com

Чемпионат мира в Бразилии получился провальным для сборной Португалии. Впервые с 2002 года она не смогла преодолеть даже групповой этап, пропустив в своем квартете вперед Германию и США. Единственный гол на турнире Криштиану Роналду забил в последнем матче группового этапа против Ганы (2:1). Его мяч принес победу, но выход в 1/8 финала не принес.

Для команды Аргентины этот турнир почти был домашним: в соседнюю Бразилию приехало огромное количество болельщиков. Под руководством Алехандро Сабельи аргентинцы показывали прагматичный футбол, имея при этом в своем составе много атакующих звездных игроков.

Месси отличился в каждом матче группового этапа. Ворота Боснии и Герцеговины (2:1) и Ирана (1:0) он поразил по разу, в матче против Нигерии оформил дубль (3:2).

В плей-офф аргентинцы стали действовать еще более осторожно. Поочередно они прошли Швейцарию (1:0 дополнительное время), Бельгию (1:0) и Нидерланды (0:0, 4:2 серия пенальти).

В финале Аргентина проиграла Германии, пропустив в дополнительное время от Марио Гетце (0:1). В плей-офф Месси не забил ни одного гола, но был признан лучшим футболистом турнира. Также его включили в символическую сборную мундиаля. В гонке бомбардиров турнира с четырьмя голами он стал третьим, пропустив вперед колумбийца Хамеса Родригеса (шесть голов) и немца Томаса Мюллера (пять голов).

По итогам финала культовыми стали кадры, как во время церемонии награждения Месси проходит мимо кубка, вручаемого за победу в чемпионате мира.

Чемпионат мира — 2018

Источник: FIFA.com

Турнир в России называли последним шансом для Криштиану Роналду и Месси выиграть чемпионат мира. Аргентинцу на момент мундиаля был 31 год, португальцу — 33.

Сборная Португалии отправилась на чемпионат мира в статусе сильнейшей команды Европы. Первые два матча группового этапа стали бенефисом Криштиану Роналду. В игре против Испании в Сочи он оформил хет-трик. Один из мячей был забит прямым ударом со штрафного — он вошел во все хайлайты турнира. Сам матч завершился со счетом 3:3.

В следующей встрече против Марокко Роналду забил единственный гол матча в «Лужниках» — 1:0. В заключительном матче португальцы сыграли вничью с Ираном (1:1) и заняли второе место в группе.

Если бы команда Роналду победила, то в 1/8 финала играла бы против России. Первый же матч на вылет завершился для Португалии поражением от Уругвая (1:2).

Аргентинцы в России начали испытывать трудности с первых матчей. В первом туре они не смогли обыграть скромную Исландию (1:1). Сам Месси стал одним из антигероев встречи, не забив пенальти.

Во втором туре команду Месси в Нижнем Новгороде разгромили хорватами (0:3). В заключительном матче группового этапа против Нигерии аргентинцам нужна была только победа. Месси открыл счет в матче, но уже в начале второго тайма африканская сборная восстановила равновесие. Спас южноамериканцев от вылета бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо, забивший на 86-й минуте, — 2:1. В тот день мир облетели кадры Диего Марадоны с его безумной радостью со стадиона в Санкт-Петербурге.

В 1/8 финала Аргентина проиграла победителям турнира французам. Матч в Казани завершился победой будущих чемпионов мира со счетом 4:3.

Чемпионат мира — 2022

Источник: FIFA.com

Второй «последний шанс» главные звезды мирового футбола получили в Катаре. На этот раз Португалия обеспечила себе выход из группы уже после двух туров. Криштиану Роналду забил гол в первом же туре — от его ноги пострадала Гана (3:2).

В следующем матче против Уругвая Роналду стал героем скандала. Португальцы открыли счет на 54-й минуте. Криштиану Роналду постарался замкнуть навес со штрафного от Бруну Фернандеша, мяч прошел в миллиметрах от его головы и оказался в сетке ворот. Роналду победно вскинул руки и был удивлен, когда гол засчитали партнеру. FIFA заявила, что при помощи датчиков в мяче удалось определить, что Роналду мяча не коснулся. Федерация футбола Португалии намеревалась подать протест и доказать обратное.

После группового этапа Криштиану Роналду потерял место в стартовом составе. В матчах плей-офф он выходил на замену. В матче против Швейцарии (6:1) сменивший его Гонсалу Рамуш оформил хет-трик. В 1/4 финала португальцы неожиданно проиграли Марокко (0:1).

Аргентина перед чемпионатом мира выиграла Кубок Америки и считалась одним из главных фаворитов турнира. Первый матч в Катаре оказался холодным душем для «небесно-голубых». На встрече против Саудовской Аравии Месси с пенальти открыл счет, но во втором тайме сборная противника отличилась дважды и сенсационно победила (1:2).

Для выхода из группы аргентинцам нужно было побеждать в следующих матчах. Игра против Мексики складывалась тяжело. Гол Месси позволил аргентинцам раскрепоститься и победить — 2:0. С аналогичным счетом в заключительном туре обыграли Польшу. Аргентина с трудом, но попала в плей-офф.

В 1/8 финала аргентинцы со скрипом прошли Австралию. Месси открыл счет в матче. После перерыва преимущество южноамериканцев увеличилось до двух голов. После этого у них начались проблемы. Сначала футболисты из страны кенгуру сократили отставание, но в добавленное время соперники упустили убойную возможность перевести игру в дополнительное время.

В 1/4 финала состоялся один из самых ярких матчей турнира. На 73-й минуте встречи против Нидерландов Месси реализовал пенальти и сделал счет 2:0. В оставшееся время «оранжевые» смогли отыграться, забив один из мячей после остроумного розыгрыша штрафного. В серии пенальти Месси свою попытку реализовал, а Аргентина победила (4:3).

В полуфинале Аргентина уверенно разнесла Хорватию (3:0). Перый гол забил Месси, реализовав пенальти на 34-й минуте.

В финале сборные Франции и Аргентины выдали один из лучших матчей за всю историю чемпионатов мира. К 36-й минуте аргентинцы вели 2:0: с пенальти счет открыл Месси, преимущество удвоил Анхель Ди Мария. До 80-й минуты казалось, что победа в кармане у команды Лионеля Скалони, но Килиан Мбаппе за минуту забил два гола и перевел матч в дополнительное время.

На 108-й минуте Месси вывел Аргентину вперед. Французы смогли отыграться и на этот раз: через десять минут Мбаппе реализовал пенальти. На последних секундах Франция могла вырвать победу — вратарь Эмилиано Мартинес в невероятном шпагате отразил в упор от Коло Муани.

В серии пенальти Месси не промахнулся. Мартинес психологически уничтожил французов, которые допустили два промаха. Аргентинцы били без промахов (4:2), став чемпионами мира в третий раз в истории.

Месси также получил ряд индивидуальных наград. Он стал лучшим игроком турнира и занял второе место в гонке бомбардиров — первое у Килиана Мбаппе, забившего восемь голов. По количеству результативных передач Месси разделил первое место с англичанином Харри Кейном — на их счету по три ассиста.

Чемпионат мира — 2026

Еще до начала турнира Криштиану Роналду, Лионель Месси и вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа установили рекорд: они поедут на свой шестой мундиаль. Такое не удавалось еще никому из футболистов.