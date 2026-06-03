Россиянка Диана Шнайдер сотворила сенсацию на «Ролан Гаррос». Она заставила первую ракетку мира задуматься об уходе из тенниса

Шнайдер впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема Источник: Rolandgarros.com

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко в 1/4 финала Ролан Гаррос. Счет матча 3:6, 7:5, 6:0.

Перед матчем безоговорочным фаворитом была первая ракетка мира Арина Соболенко. Диана Шнайдер на «Ролан Гаррос» получила 25-й номер посева (он показывает шансы теннисисток на победу в турнире). Первый сет остался за представительницей Беларуси — 6:3.

Вторая партия шла по сценарию Соболенко. При счете 5:3 она была в шаге от победы, но Шнайдер отыграла матчбол и выиграла четыре гейма подряд. Партия завершилась со счетом 7:5.

В решающем третьем сете Шнайдер не отдала сопернице ни одного гейма. Соболенко заметно нервничала и периодически эмоционально реагировала на проигранные мячи. Сет завершился уверенной победой Шнайдер — 6:0. На корте теннисистки провели 2 часа 15 минут. После поражения Арина Соболенко заявила, что подумывает об уходе из спорта.

«Сейчас нет никаких мыслей и эмоций. Я хочу бросить теннис прямо сейчас. Посмотрим, вернусь ли я в норму через пару дней, — цитирует Соболенко Tennis Majors.

22-летняя Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. На «Ролан Гаррос» она никогда не проходила дальше второго раунда.

В полуфинале Диана сыграет против Майи Хвалиньской. Представительница Польши впервые в карьере вышла в 1/2 финала. На нынешнем «Ролан Гаррос» она не имеет номер посева.

В другом полуфинале встретятся россиянка Мирра Андреева (восьмой номер посева) и украинка Марта Костюк (15-й номер посева).