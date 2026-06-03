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Спорт Россиянка Диана Шнайдер сотворила сенсацию на «Ролан Гаррос». Она заставила первую ракетку мира задуматься об уходе из тенниса

Россиянка Диана Шнайдер сотворила сенсацию на «Ролан Гаррос». Она заставила первую ракетку мира задуматься об уходе из тенниса

Арина Соболенко опустошена после неожиданного поражения в четвертьфинале

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Шнайдер впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема | Источник: Rolandgarros.comШнайдер впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема | Источник: Rolandgarros.com

Шнайдер впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Источник:

Rolandgarros.com

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко в 1/4 финала Ролан Гаррос. Счет матча 3:6, 7:5, 6:0.

Перед матчем безоговорочным фаворитом была первая ракетка мира Арина Соболенко. Диана Шнайдер на «Ролан Гаррос» получила 25-й номер посева (он показывает шансы теннисисток на победу в турнире). Первый сет остался за представительницей Беларуси — 6:3.

Вторая партия шла по сценарию Соболенко. При счете 5:3 она была в шаге от победы, но Шнайдер отыграла матчбол и выиграла четыре гейма подряд. Партия завершилась со счетом 7:5.

В решающем третьем сете Шнайдер не отдала сопернице ни одного гейма. Соболенко заметно нервничала и периодически эмоционально реагировала на проигранные мячи. Сет завершился уверенной победой Шнайдер — 6:0. На корте теннисистки провели 2 часа 15 минут. После поражения Арина Соболенко заявила, что подумывает об уходе из спорта.

«Сейчас нет никаких мыслей и эмоций. Я хочу бросить теннис прямо сейчас. Посмотрим, вернусь ли я в норму через пару дней, — цитирует Соболенко Tennis Majors.

22-летняя Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. На «Ролан Гаррос» она никогда не проходила дальше второго раунда.

В полуфинале Диана сыграет против Майи Хвалиньской. Представительница Польши впервые в карьере вышла в 1/2 финала. На нынешнем «Ролан Гаррос» она не имеет номер посева.

В другом полуфинале встретятся россиянка Мирра Андреева (восьмой номер посева) и украинка Марта Костюк (15-й номер посева).

Если Андреева и Шнайдер выиграют свои матчи, то встретятся в финале. Российские теннисистки являются давними подругами и играют вместе в парном разряде. На Олимпиаде-2024 они выиграли серебряные медали в данной дисциплине.

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Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Теннис Диана Шнайдер Ролан Гаррос Арина Соболенко
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