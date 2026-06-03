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Спорт Истории Паралич, 24 операции, детдом: игрок стал лучшим в баскетболе на колясках вопреки всем трагедиям в своей жизни

Паралич, 24 операции, детдом: игрок стал лучшим в баскетболе на колясках вопреки всем трагедиям в своей жизни

Позитивный настрой Петра Косулина заслуживает отдельной награды

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Петр Косулин родился с диагнозом «церебральный паралич», но ведет насыщенную жизнь | Источник: Наталья Лапцевич Петр Косулин родился с диагнозом «церебральный паралич», но ведет насыщенную жизнь | Источник: Наталья Лапцевич

Петр Косулин родился с диагнозом «церебральный паралич», но ведет насыщенную жизнь

Источник:

Наталья Лапцевич

«Бывают полноценные немощные, а эти пацаны — молодцы, конечно», — хвалит водитель Петра и его товарищей по команде. Он забирает их из дома и везет на тренировку. Два раза в неделю ребята играют в баскетбол на колясках. Петр Косулин из Челябинска этой весной стал лучшим на международном турнире по баскетболу 3 х 3, рассказывает 74.RU. Для человека, родившегося с церебральным параличом, перенесшего более 20 операций и воспитывавшегося в детдоме, — это не просто спортивный триумф, а победа духа.

«Расширяли ноги, в дверной проем не мог попасть»

Петру 37 лет, он родился со скрещенными ножками. С малых лет ребенку стали делать операции, не раз вставляли спицы. 3 года мальчик провел в больнице. Его маму в это время лишили родительских прав, папа ушел из семьи. После 24 операций стал заметен результат — маленький Петя смог самостоятельно немного ходить. Но потом встал на костыли и по сей день на них либо в коляске.

«Из детства отчетливо помню, как спицы каждое утро подкручивал себе, мне объяснили, как надо делать, и я делал. Помню, как ставили специальную палку, расширяли так ноги, что я даже в дверной проем не мог попасть. Меня боком заносили», — рассказывает Петр Косулин, пока мы сидим с ним на скамейке в его дворе и ждем автобус, который отвезет на тренировку в ДК «Восток» на ЧМЗ.

В детстве Петр перенес 24 операции, но встать уверенно на ноги так и не получилось | Источник: Наталья Лапцевич В детстве Петр перенес 24 операции, но встать уверенно на ноги так и не получилось | Источник: Наталья Лапцевич

В детстве Петр перенес 24 операции, но встать уверенно на ноги так и не получилось

Источник:

Наталья Лапцевич

Добраться на тренировку не составляет проблем, за ним приезжает микроавтобус с подъемником | Источник: Наталья Лапцевич Добраться на тренировку не составляет проблем, за ним приезжает микроавтобус с подъемником | Источник: Наталья Лапцевич

Добраться на тренировку не составляет проблем, за ним приезжает микроавтобус с подъемником

Источник:

Наталья Лапцевич

«Сидел у ворот, ревел»

Петя рос, учился, лечился до совершеннолетия в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями в Кусе. Мальчик всегда знал, что у него еще есть старшие брат и сестра в детском доме в Челябинске. Совершенно случайно он их нашел.

«Каждое лето нас отправляли отдыхать в санаторий "Ивушка" там, в Кусе, и как-то туда приехала девчонка из Челябинска, услышала мою фамилию. Подходит, говорит: "У тебя есть брат Виталик и сестра Ольга?" Я говорю: "Есть". Она говорит: "Так они вместе со мной живут". Я сначала расплакался, говорю: "А что они не приехали?" Она объясняет: "Через неделю приедут". Я всю эту неделю ждал-ждал, а потом мне сказали, что они там провинились и не приедут. Я сутки не отходил от забора, сидел у ворот, ревел».

Команда, в которой занимается Петр,&nbsp;— единственная в таком роде в городе | Источник: Наталья Лапцевич Команда, в которой занимается Петр,&nbsp;— единственная в таком роде в городе | Источник: Наталья Лапцевич

Команда, в которой занимается Петр, — единственная в таком роде в городе

Источник:

Наталья Лапцевич

В начале учебного года после того лета на урок математики зашла учитель и сказала: «Петя, тебе звонят».

«Я еще думаю: "Кто мне может звонить-то?" — продолжил наш герой. — Слышу в трубке: "Это твоя сестра Оля". Я, наверное, несколько минут молчал, сказать ничего не мог, потом такой жар почувствовал, как из ведра пот полил. Я начал разговаривать, она спрашивает: "Хочешь в гости?" Я говорю: "Конечно хочу, даже мечтаю". Она: "Ну всё, сейчас документы буду собирать и заберу тебя". Я стал дни отсчитывать».

И только когда завершился учебный год, сестра забрала Петра в гости на 2 недели. Она жила уже с мужем в Челябинске.

«В кино ходили, гуляли, приятно очень было проводить время с близким человеком, — вспоминает Петя. — Мы идем, и постоянно люди смотрят на меня, сестра всё время ворчала на них: "Что смотришь?" А я привык уже, говорю: "Да не обращай внимания, пусть смотрят, глаза для этого и нужны, чтобы смотреть".

Тренировки проходят в спортзале в Металлургическом районе | Источник: Наталья Лапцевич Тренировки проходят в спортзале в Металлургическом районе | Источник: Наталья Лапцевич

Тренировки проходят в спортзале в Металлургическом районе

Источник:

Наталья Лапцевич

«На маму не обижен»

В разговоре с Петром чувствуется, что он принял себя — на свои слабые стороны смотрит словно с признательностью, отсюда и позитивный взгляд на жизнь.

«У меня ведь еще брат есть, но он такой, как бы сказать, чтоб не обидеть, — маленько хулиган. Я благодарен судьбе за то, что я такой. Потому что если бы я таким не был, я бы как брат был», — уверен Петр.

На тему мамы наш герой также говорит открыто и с улыбкой: «Я на маму не обижен, наоборот, ей благодарен за то, что появился на свет. Если на кого-то будешь обижаться, тебе же легче-то не станет. Надо всегда отпускать негатив, если с ним жить — будет труднее. Мир чудесный».

Для игры ребята пересаживаются на маневренные коляски | Источник: Наталья Лапцевич Для игры ребята пересаживаются на маневренные коляски | Источник: Наталья Лапцевич

Для игры ребята пересаживаются на маневренные коляски

Источник:

Наталья Лапцевич

«Моя бэха»

Погостив у сестры, Петр вернулся в Кусу, вел с ней переписку по почте. А в 18 лет перебрался в Челябинск, выучился на слесаря-механика, от государства получил комнату в общежитии — абсолютно не пригодную, по его словам, для жизни. Чуть позднее продал ее, сейчас живет на пенсию в съемной квартире с другом. Баскетболом Петр стал заниматься в 20 лет, попал в инклюзивную команду, единственную в городе, — баскетбол на колясках.

В команде мужчины разных возрастов, у каждого своя история | Источник: Наталья Лапцевич В команде мужчины разных возрастов, у каждого своя история | Источник: Наталья Лапцевич

В команде мужчины разных возрастов, у каждого своя история

Источник:

Наталья Лапцевич

«Мне знакомая предложила, но я боялся этого вида спорта, потому что там все такие высокие даже в коляске, накачанные. А я… я такой маленький, хлюпенький, — улыбается Петр. — Но мне понравилось. Меня сразу же взяли в Москву на соревнования, чтоб показать, что это такое. Я рот открыл, когда увидел, как там играют. Тренеру сказал, что хочу так же. Он говорит: "Хочешь — значит, надо тренироваться"».

Петр решил для себя, что всё к лучшему | Источник: Наталья Лапцевич Петр решил для себя, что всё к лучшему | Источник: Наталья Лапцевич

Петр решил для себя, что всё к лучшему

Источник:

Наталья Лапцевич

Сейчас у Петра по 2 тренировки в неделю, школа по адаптивным видам спорта присылает автобус, который забирает его (и других спортсменов) из дома, а потом привозит обратно. В зале парень пересаживается в другую коляску — за полмиллиона рублей, подобранную специально под него. Про нее он говорит: «Моя бэха».

Самому взрослому баскетболисту&nbsp;— 63 года | Источник: Наталья Лапцевич Самому взрослому баскетболисту&nbsp;— 63 года | Источник: Наталья Лапцевич

Самому взрослому баскетболисту — 63 года

Источник:

Наталья Лапцевич

«Чтобы сфера доступности была»

В его команде мужчины разных возрастов — самому опытному 63 года. У каждого своя история: кто-то пострадал в ДТП, кто-то упал с балкона.

Тренер Виктор Тиховский уже больше 20 лет в инклюзивном спорте | Источник: Наталья Лапцевич Тренер Виктор Тиховский уже больше 20 лет в инклюзивном спорте | Источник: Наталья Лапцевич

Тренер Виктор Тиховский уже больше 20 лет в инклюзивном спорте

Источник:

Наталья Лапцевич

«Они получают нагрузку — физическую, эмоциональную, социальную. Это довольно-таки весомые аргументы для ребят, у которых так вот сложилась судьба, — говорит тренер Виктор Тиховский. — Мы мечтаем о своем спортзале, в этом я работаю уже более 20 лет. Разумеется, хочется, чтобы сфера доступности была. Элементарно — чтоб туалет специальный был для ребят».

Сам Петр хочет побольше тренироваться — и чтобы тренировались другие.

«Хочется, чтобы приходили новенькие. Раньше, когда интернета толком не было, как-то много людей было. А сейчас все сидят по домам в телефонах, за компьютерами, зрение только сажают. Жизнь, можно сказать, не видят — ведь много разных направлений, не только баскетбол», — заключает он.

Маленькие препятствия каждый день. В подъезде, где живет Петр, нет доступной среды | Источник: Наталья Лапцевич Маленькие препятствия каждый день. В подъезде, где живет Петр, нет доступной среды | Источник: Наталья Лапцевич

Маленькие препятствия каждый день. В подъезде, где живет Петр, нет доступной среды

Источник:

Наталья Лапцевич

Недавно мы рассказывали про «хрустального» парня из Уфалея, покорившего интернет ироничными роликами о своей жизни. Почитайте трогательную историю человека с инвалидностью, который собрал деньги на квартиру с помощью блога.

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Дарья ДубровскихДарья Дубровских
Дарья Дубровских
корреспондент
Баскетбол Инклюзивный спорт
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Комментарии
1
Гость
1 час
Петру респект 👍🤝
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Гость
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