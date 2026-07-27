«Мне 45+, и мне крайне сложно найти работу»: крик души соискательницы, которой отказывают из-за возраста

«Работодатели, опомнитесь! Человек 45+ не тот, кого пора сбрасывать со счетов!» — призывает наш колумнист Источник: ChatGPT (OpenAI)

Эйджизм — это дискриминация, предвзятость или стереотипы по отношению к людям из-за их возраста. Термин часто используют, говоря о пожилых, но эйджизм может быть направлен и против молодых.

Работодателю кажется, что человек старше 50 лет не справится с современными технологиями, и он отказывает ему в работе. Молодого сотрудника не воспринимают всерьез, потому что считают, что он еще слишком неопытен. Пожилого человека не спрашивают о его мнении, полагая, что «ему уже не понять».

Наша читательница Мария (она долго работала банковским служащим, а сейчас — бухгалтер) рассказала 63.RU, как она столкнулась с эйджизмом, потеряв работу, и через что ей теперь приходится проходить на собеседованиях. Далее — от первого лица.

На одном из собеседований меня спросили:

— А сколько вам лет? Вы не указываете этого в резюме.

— 48, — ответила я и по взгляду собеседницы поняла, что я не подхожу в их «молодой и дружный коллектив».

А однажды по телефону после того, как я назвала свой возраст, мне ответили:

— Ничего. Я тоже старая. Мне 38 лет.

В другом месте, где я работала, молодой коллектив постоянно острословил на тему «тупых теток старше 45». Конечно, меня конкретно не оскорбляли, но я чувствовала себя как темнокожий шериф из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» среди «снежков», которые обнаглели и в открытую потешаются над ним.

Итак, если вам посчастливилось переступить порог 45 лет и вы женщина, поздравляю, вам будет крайне сложно найти работу, если ее у вас в настоящее время нет.

Даже если по счастливой случайности ваше резюме заинтересовало работодателя и он соизволил вам позвонить, то после вежливого приветствия с вероятностью 90% вам будет задан вопрос: «А сколько вам лет?» — и будьте готовы к тому, что после ответа интерес пропадет. Или на собеседовании в лицо вам зададут такой вопрос: «Сколько вам лет?»

После очередного вопроса на эту тему мне захотелось ответить: «На прошлой неделе исполнилось девяносто два, а какое значение это имеет для выполнения задач, которые необходимы для работы в данной должности?»

И подобные вещи происходят не в каких-то маленьких, малоизвестных конторах, но и во всеми уважаемых компаниях с хорошей репутацией, в крупных фармацевтических компаниях, в банках, в сфере рекламы, дизайна, маркетинга.

При этом соискатель обычно откликается не на позицию аналитика данных, Python-разработчика, инженера для проектирования космических кораблей, нейрохирурга, скрипача в оркестре, а на вполне себе обычного бухгалтера или даже его помощника, на должность экономиста или дизайнера карточек на маркетплейсах, на должность графического дизайнера.

На должность, где от претендента требуются не какие-то глубинные знания, а умение работать в таблицах Excel и текстовом редакторе Word, а также в некоторых других популярных приложениях Microsoft Office или графических программах Adobe Photoshop, CorelDRAW и проч.: набрать текст, создать простую табличку с использованием формул, написать какую-то служебную записку, сделать презентацию или коллаж.

Большинство работающих в офисе людей возраста примерно 50 лет без труда смогут это сделать, так как в нулевых годах, когда им пришлось выходить на работу, почти повсеместно были компьютеры. Конечно, не такие монстры, как сейчас, но они были. Следовательно, надо думать, что люди, имеющие опыт работы в 25 лет, напротив, обладают тем преимуществом, что давно и долго работают в офисных программах и пережили не один переход с одной операционной системы на другую.

К тому же человек, имеющий средний или чуть выше среднего интеллект, сможет освоить 1С, а также программы электронного документооборота и почту на уровне пользователя, достаточном для выполнения шаблонных задач, необходимых в работе обычного бухгалтера, делопроизводителя и иже с ними.

Чем дальше город расположен от столиц, тем устойчивей такая позиция. Пренебрежение к женщинам старше 45 лет в провинции выражено сильнее из-за дефицита рабочих мест, консервативных традиций, отсутствия карьерных лифтов и страха работодателей перед негибкостью мышления.

Дискриминация женщин на рынке труда подпитывается следующими факторами:

высокая конкуренция за рабочие места . В условиях дефицита вакансий в малых городах работодатели могут позволить себе жесткий отбор, отдавая предпочтение молодым специалистам, готовым работать больше за меньшие деньги;

гендерные стереотипы . В провинции сильнее укоренились традиционные взгляды на роль женщины в семье и обществе. Работодатели часто считают, что после 45 лет женщина менее ориентирована на развитие в профессии;

фокус на «цифровизации» . Ошибочное представление о том, что люди старшего возраста медленнее адаптируются к технологиям, распространено повсеместно, но в регионах оно выступает удобным предлогом для отказа;

кумовство и неформальные связи : в небольших населенных пунктах продвижение по службе или даже сам факт найма часто зависят от личных связей, а не от профессионализма, что ущемляет соискательниц из незащищенных социальных групп;

фактор длительных перерывов. Согласно HR-мониторингу, женщинам, делавшим перерыв в карьере (например, для ухода за детьми), устроиться на работу сложнее всего. В провинции такие перерывы встречаются чаще и работодателями воспринимаются более критично.

Из-за подобной позиции работодателей, которую, кроме стереотипности и косности мышления, трудно обосновать чем-то конкретным, создается ситуация искусственного дефицита кадров.

Встречается и эйджизм, направленный на молодых людей. Их обвиняют в некомпетентности, инфантилизме. Называют жертвами ЕГЭ. А ведь нонконформизм, искренность и максимализм зумеров, которые не будут долго терпеть рутину и несправедливость, потихоньку разворачивают работодателя лицом к соискателю. Собеседования сейчас и в десятых годах сильно отличаются, они проходят в гораздо более дружественном ключе, чем раньше.

Эйджизм никак не способствует ни оздоровлению экономики, ни созданию благоприятного психологического климата в коллективе. Остается лишь надеяться, что социальный прогресс медленно, но верно изживет старые, неработающие и откровенно ущемляющие определенные группы людей стереотипы.