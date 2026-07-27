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Культура Подробности «Не думала, что я вообще встану»: Алла Пугачева пожаловалась на проблемы со здоровьем

«Не думала, что я вообще встану»: Алла Пугачева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Она несколько месяцев не могла ходить

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С тех пор как Алла Пугачева покинула страну, она заметно исхудала, а ее образ дополняет трость | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUС тех пор как Алла Пугачева покинула страну, она заметно исхудала, а ее образ дополняет трость | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С тех пор как Алла Пугачева покинула страну, она заметно исхудала, а ее образ дополняет трость

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Алла Пугачева в последнее время не слишком частый гость на светских мероприятиях. В том числе из-за этого стали поговаривать, что у Примадонны серьезные проблемы со здоровьем. Вот и на этот раз, появившись на фестивале «Рандеву» в Юрмале, она заставила многих говорить о своем здоровье. Причиной тому стала трость, на которую опиралась Алла Борисовна.

Журналисты тут же окружили звезду с вопросами об изменениях в ее самочувствии, изначально приняв аксессуар за элемент необычного сценического стиля. Однако реальность оказалась куда более серьезной.

Пугачева откровенно призналась, что восстанавливается после тяжелейшего перелома тазобедренного сустава.

— Дело в том, что я четыре месяца была обездвижена, потому что я упала, — объяснила Пугачева. — Короче, я сломала ногу, тазобедренный сустав, и всё. И я, честно говоря, не думала, что я вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Четыре месяца. Меня предупредили, что и полгода можно лежать. Но потом пришел один человек и сказал: «Всё зависит от тебя, от силы воли. Преодолеешь боль — преодолеешь всё». И я до сих пор ее преодолеваю, и мне кажется, что еще месяца три-четыре, и я пойду.

Она также подчеркнула, что ее нынешние трудности с передвижением никак не связаны с прошлыми операциями на сердце, пресекая любые новые домыслы в прессе. Единственная причина ее временной слабости — это последствия перенесенной травмы сустава.

— Я действительно очень тяжело это всё переносила. Ну взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной.

Певица случайно оступилась и очень неудачно упала весной этого года, после чего ее госпитализировали в частную международную клинику в Лимасоле. Случаем Примадонны занималась целая команда высококлассных специалистов: хирургов, ортопедов и сразу нескольких травматологов. Артистке провели серьезную операцию, после которой последовал длительный постельный режим.

Алла Пугачева находится в группе повышенного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому относится к организму максимально скрупулезно. Дважды в год она проходит обязательный кардиологический чекап. Врачи отслеживают состояние ее сосудов и следят за размером атеросклеротических бляшек, чтобы не допустить критического сужения артерий.

В прошлом певица перенесла серьезные кардиологические вмешательства. Ей провели минимум четыре операции стентирования сосудов сердца. Все они в свое время успешно прошли в ведущих российских клиниках. Это малоинвазивные процедуры, при которых в суженные участки артерий, питающих сердце, устанавливают специальные расширяющие каркасы.

Помимо сердца, артистка внимательно контролирует и другие свои хронические диагнозы, включая сахарный диабет второго типа.

В своих интервью Алла Борисовна честно оценивает свой возраст и делится секретами самочувствия. Она вспоминает, что ее детство пришлось на тяжелые послевоенные годы, и отголоски тех лет проявляются только сейчас.

Певица настроена оптимистично и рассчитывает на хорошую генетику. По ее словам, мама с папой дожили до 64 лет, бабушка — до 74, но по отцовской линии в роду было много долгожителей.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Алла Пугачева Юрмала Нога Трость Перелом
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