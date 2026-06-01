В списке — Шалунов, Каюмов и Елесин: ярославский «Локомотив» расторг контракты с десятью хоккеистами

Ярославский «Локомотив» расторг контракты по соглашению сторон с десятью игроками команды. Об этом рассказали в КХЛ 31 мая.

В списке игроков, с которыми расторгли контракты, оказались вратарь Даниил Исаев, защитники Алексеей Береглазов, Александр Елесин, Рушан Рафиков, Андреей Сергеев, нападающие Денис Алексеев, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Полунин, Максим Шалунов.

Судя по данным сайта клуба «Локомотив», контракт с Даниилом Исаевым истек 31 мая 2026 года. Соглашения с защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным и Рушаном Рафиковым должны были действовать до 31 мая 2027 года. С Андреем Сергеевым — до 31 мая 2028 года.

Нападающий Денис Алексеев должен был остаться в клубе до 31 мая 2027 года, Георгий Иванов — до 31 мая 2028. Контракт Артура Каюмова должен был действовать до 31 мая 2027 года. Соглашение с Александром Полуниным истекло 31 мая 2026 года. Максим Шалунов должен был остаться в команде до 31 мая 2028 года.

Ряд спортивных изданий предполагают, что «Локомотив» с 1 июня может заключить новые контракты с указанными игроками, но уже на иных условиях.

Ранее в КХЛ сообщали, что «Локомотив» продлил контракты на два года с нападающим Максимом Берёзкиным и защитником Даниилом Мисюлем.

«Берёзкин в прошедшем сезоне сыграл за клуб 86 матчей, в которых набрал 40 (12+28) очков, у Мисюля — 80 игр в сезоне и 14 (4+10) набранных очков. Оба в составе команды завоевали Кубок Гагарина: для Берёзкина он стал вторым, для Мисюля — первым», — рассказывали в Континентальной хоккейной лиге.

Кстати, в этом году вратаря Даниила Исаева признали MVP плей-офф, то есть самым полезным игроком сезона.