«Проведем в два этапа»: как в Ярославле будут голосовать за название локации в честь «Локомотива»

Носить имя команды будет улица, сквер, проспект или площадь

В Ярославле назовут улицу, проспект, сквер или площадь в честь «Локомотива»

Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

С 3 июня в регионе запустят сбор предложений по выбору улицы, проспекта, сквера или площади Ярославля, которые будут названы в честь «Локомотива». Ранее во время «Парада чемпионов» губернатор Михаил Евраев рассказал, что при выборе локации будут учитываться результаты голосования.

«Голосование проведем в два этапа. На первом, который продлится до 22 июня, будет организован сбор предложений. Каждый житель региона сможет отправить свой вариант через платформу обратной связи и „Госуслуги“ в мессенджере „Макс“. Если человек зарегистрирован на обеих платформах, он сможет оставить по одному предложению на каждой», — рассказал губернатор.

По окончании первого этапа сформируют полный перечень поступивших от ярославцев предложений. Топ-10 вариантов, набравших наибольшую поддержку жителей, выставят на итоговое голосование. Второй этап пройдет с 1 по 15 июля. Итоги будут подводить на чествовании команды в августе.

Ранее читатели 76.RU предлагали свои варианты улиц и проспектов, которые можно было бы назвать в честь «Локомотива». Среди вариантов есть как предложения о строительстве новых объектов, так и переименование уже существующих.

Алина Сардекова
Гость
53 минуты
Пусть попробует у себя в Питере что-то переименовать, если по рукам не получит. Барщина какая-то.
Гость
42 минуты
Так бы парковки платные отменяли. И почему где победа там он?
