С 1 августа вырастут накопительная пенсия и срочные пенсионные выплаты: подробности

Заявление для получения выплат писать не нужно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Социальный фонд с 1 августа автоматически скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Подавать заявления будет не нужно.

Рост выплат в этом году заметнее, чем в 2025‑м. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3% (в 2025 году рост составил 10,98%), а срочные пенсионные выплаты — на 19,32% (против 11,32% годом ранее). Как пояснил глава Социального фонда Сергей Чирков, такой рост стал возможен благодаря успешному инвестированию пенсионных накоплений.

Корректировка затронет более чем 133 тысячи получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч человек, которым назначена срочная пенсионная выплата, сообщает РИА Новости. Также стоит учесть, что еще в июле ввели доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые назначили в 2025 году. Они положены тем, у кого после получения выплаты на счете появились новые накопления.

Подать заявление на выплаты за счет средств пенсионных накоплений можно двумя способами: