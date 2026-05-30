«Трофей не воспринимается командой-победителем как кубок»: КХЛ внесла ряд изменений в плей-офф

«Локомотив» последние два года завоевывал Кубок Открытия, но ни один из хоккеистов не трогал трофей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В четверг, 28 мая, состоялось совещание руководителей клубов Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). По его итогам внесено несколько предложений по изменению в проведение чемпионата. Изменения вступят в силу, если их утвердят на правлении лиги. О главных из них — в материале 76.RU.

Отмена Кубка открытия

Этот трофей разыгрывался в самом начале сезона на первом матче регулярного чемпионата. В игре за Кубок открытия принимали участие два финалиста завершившегося сезона, а сама встреча проходила на домашней арене клуба, который последним становился обладателем Кубка Гагарина.

При этих данных осенью 2026-го Ярославль должен принять стартовый матч чемпионата, где встретятся «Локомотив» и «Ак Барс». Регулярный чемпионат начнется 5 сентября 2026 года (6+), и уже в этот день пройдет несколько игр турнира.

«Как показала практика, не многие считают [трофей] статусным. Игроки даже иногда с ним не фотографируются, все готовятся к Кубку Гагарина. Иногда клубы подходят не в оптимальной форме к началу чемпионата. Люди скучают по хоккею и хотят сразу увидеть большой хоккей в разных городах. Поэтому было принято решение в субботу сыграть несколько игр. Приз останется в офисе КХЛ, а в дальнейшем, когда появится музей КХЛ, он там будет представлен», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ».

«Локомотив» два года подряд выигрывал Кубок Открытия, а затем дважды брал Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Последние два раза Кубок открытия выигрывал ярославский «Локомотив». В чемпионате-2024/2025 ярославцы в гостях переиграли «Металлург» (2:3), а в сезоне-2025/2026 у себя дома одолели «Трактор» (2:1 Б).

Новая структура плей-офф

Лига внесла изменения и в проведение игр на вылет. Перекрестный плей-офф со второго раунда хотят отменить, пары команд будут определяться, исходя из места клубов в общей турнирной таблице.

Если брать в расчет Кубок Гагарина-2026, то на второй стадии при новых правилах «Локомотив» сыграл бы не с «Салаватом Юлаевым», а против ЦСКА. Стоит отметить и то, что полуфинал ярославцы начинали бы не у себя дома, а в гостях, так как набранных баллов у «Авангарда» было больше. Следовательно, и находились бы в общей таблице они выше. В плей-офф первое место Западной конференции позволило ярославцам получить фактор домашней площадки, омичи же были вторыми на Востоке.

«Первый раунд плей-офф будет проводиться по привычной схеме, как и в этом сезоне. А после выхода во второй раунд все будут объединены в одну таблицу по очкам, набранным в регулярном чемпионате. Верхняя позиция будет играть с нижней и так далее», — объяснил Морозов.

Это нововведение дает стимул клубам как можно выше подниматься в таблице в регулярном чемпионате. Алексей Морозов президент КХЛ

Перекрестный плей-офф существовал с 2023 года. Первый раунд проходил по стандартной схеме, а со второго команды двух конференций формировали группы, где участвовали по два клуба от Востока и Запада. Победители групп далее сражались в полуфиналах, а победители полуфиналов — в финальной серии Кубка Гагарина.

Как обратил внимание глава лиги, вопрос по плей-офф решался путем проведения голосования.

«Проводили голосование по формату проведения второго этапа чемпионата. 16 из 22 клубов поддержали нашу идею», — сказал глава лиги.

«Будет больше возможностей»

Свое мнение о нововведениях в проведении турнира в беседе с 76.RU высказал хоккейный функционер, бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский.

«Я пока до конца не очень понял, почему отменили Кубок открытия, но, наверное, резон был в том, что трофей не воспринимается командой-победителем как кубок. Отношение к нему игроков было суеверное, что нельзя к нему прикасаться, и он носит больше формальный характер, поэтому решили от него отказаться. После этого больше будет возможностей для составления ритмичного и правильного календаря, а так обязательно нужно было именно эти команды сводить в первом туре», — сказал Фастовский.

Высказался хоккейный функционер и об изменениях формата плей-офф.

«Сделали это для того, чтобы просто повысить статус регулярного сезона, чтобы команды боролись за места, так как это потом будет влиять на посев и распределение соперников в плей-офф. Это больше с этим связано, возможно, это повышает уровень регулярного чемпионата», — заявил наш эксперт.