«Не бойтесь ошибаться»: Александр Радулов привез Кубок Гагарина в ярославский детский клуб. Видео

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов привез Кубок Гагарина в детский развивающий центр «Беби-клуб», который находится на проспекте Фрунзе в Ярославле. Чемпион КХЛ вместе со своей семьей заглянул к детишкам в понедельник, 25 мая, и дал возможность малышам вблизи рассмотреть главный хоккейный трофей страны. Также он сказал несколько напутственных слов подрастающему поколению.

«Никогда не бойтесь ошибаться. Без поражений не бывает побед. Искренне любите то, что вы делаете. Тогда будет все хорошо», — сказал хоккеист на опубликованном в соцсетях видео со встречи.

Директор ярославского «Беби-клуба» Ольга Алексеева рассказала, что для детишек, которым от 3 до 7 лет, это был незабываемый момент. Они не отрывали взгляда от звезды спорта, который находился от них на расстоянии вытянутой руки.

«Мы благодарны Александру за то, что, несмотря на плотный график, он смог найти время, чтобы приехать к нам. Спорт — дело его жизни, оно занимает практически все его время. При этом он успевает еще заботиться о подрастающем поколении, посещает детские центры, рассказывая о хоккее и о том, как быть успешным и целеустремленным человеком. Это говорит о его человечности, щедрости и большом сердце», — отметила в беседе с 76.RU Ольга Алексеева.

Напомним, ярославский «Локомотив» в 2026 году второй раз подряд стал чемпионом, завоевав главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. 24 мая в Ярославле прошел Парад чемпионов, на котором болельщики чествовали команду-победительницу.

После финала игроки команды по очереди могут забирать кубок себе на время. В прошлом году вместе со спортсменами трофей побывал в храме в Тутаеве, у места крушения самолета с хоккеистами в Туношне и других локациях. Капитан команды Александр Елесин первым из клуба вынес Кубок к болельщикам, устроив памятную фотосессию прямо в жилом дворе.

Но не всё, что спортсмены в прошлом году делали с трофеем, понравилось болельщикам. К примеру неодобрительные комментарии в соцсетях собрало видео, как девушка вратаря «Локомотива» Максима Майорова Елизавета ела из Кубка Гагарина пельмени. Также не всем понравилось, что защитник Богдан Киселевич накормил из трофея лошадь, нападающий Александр Полунин посадил в него собачек, а защитник Дмитрий Симашев — кота.