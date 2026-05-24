Больше двух тысяч участников: в Ярославле прошел полумарафон «ЗаБег.РФ»

В Ярославле 23 мая прошел полумарафон с синхронным стартом « Забег.РФ ». В нем приняли участие больше двух тысяч человек.

Старт и финиш всех дистанций состоялся на площадке у КЗЦ «Миллениум», а маршруты были проложены с видом на знаковые места города. Участники увидели Которосльную набережную, парк Подзеленье, Успенский собор, Ярославский музей-заповедник и другие городские достопримечательности.

«В церемонии открытия принял участие министр спорта и молодежной политики Ярославской области Трубинова Татьяна Владимировна, мэр города Ярославля Молчанов Артём Владимирович. Наряду с жителями и гостями города в старте участвовали представители администрации, профессиональные спортсмены и медийные лица», — рассказали организаторы полумарафона.

Самые быстрые участники на всех дистанциях были награждены. В полумарафонском забеге на 21,1 км лучший результат среди мужчин показал Дмитрий Дуркин — 1:14:55. Лучшей среди участниц-женщин стала Татьяна Вуколова. Она преодолела дистанцию за 1:23:53.

На дистанции 10 км среди мужчин победил Даниил Авдеев — 33:08, среди женщин — Ксения Ушакова 40:20. На дистанции 5 км среди мужчин первым стал Михаил Логинов с показателем в 15:51, а среди женщин — Александра Благородова, пробежавшая дистанцию за 18:59.

Ярославль примет участие в битве за звание самых быстрых полумарафонцев в стране среди мужчин и женщин и за титул беговой столицы России.

В 2017 и 2018 беговой столицей страны стала Казань, в 2019 — Владивосток, в 2020 и 2022 — Нижний Новгород, в 2021 и 2025 — Санкт-Петербург, в 2023 — Липецк, в 2024 году — Магадан.

«Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников „ЗаБег.РФ“ к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года», — рассказали организаторы полумарафона.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов состоялся в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации.

В 2023 году «ЗаБег.РФ» приобрёл международный статус и прошёл в Китае, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане под названием One Run. В 2025 году старт объединил 25 стран на 3 континентах.

В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».