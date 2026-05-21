Глава Республики Татарстан сделал заявление после матча «Ак Барс» — «Локомотив»

После финальной игры в плей-офф КХЛ, где в тяжелом матче «Локомотив» вырвал победу у казанского «Ак Барса», глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал своих спортсменов.
«Это был сложный, но достойный финал! Какой бы не был результат, „Ак Барс“ — наша команда и мы всегда её поддержим. Кызыклы хоккей өчен рәхмәт („спасибо за интересный хоккей“ — Прим.Ред.)!
Барсы уступили железнодорожникам в решающем матче 2:3 и в серии 4-2. О том, каким было это противостояние, и как болельщики обоих регионов поддерживали своих спортсменов, смотрите в онлайн-трансляции.