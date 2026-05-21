«Сафонов? Это кто?»: мат, трэш-токи и провокации финала кубка Гагарина

Болельщики быстро подхватили словесный конфликт между игроками команд Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Решающая серия плей-офф КХЛ, в которой столкнулись ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» выдалась жаркой не только на игровые моменты, но и на разборки. Этот хоккей оказался наполнен провокациями и трэш-токами.



Рассказываем о громких стычках финала, которые вы могли пропустить.

Трэш-ток — непристойные и оскорбительные высказывания в адрес соперника с целью вывести из равновесия.

Дерзкий Радулов

Провокации в финальной серии ожидались. Еще до противостояния форвард «Локомотива» Никита Кирьянов упомянул этот момент.

«Провокации всегда бывают. Нужно просто с холодной головой подходить к этому внимательно, чтобы не нахватать ненужных удалений», — рассказал Кирьянов во время подготовки к финалу.

Началось всё с первого матча в Ярославле. Нападающие команд Александр Радулов и Григорий Денисенко повздорили в первом же периоде и обругали друг друга матом. Для лидера ярославских атак «залезать под кожу» сопернику — уже привычное дело, а вот столь жесткий ответ со стороны экс-хоккеиста «Локомотива» Денисенко был неожиданным.

Дерзкий момент от Радулова Источник: АренаБреда / Telegram

«Красивые актёры с той стороны играют»

После третьего матча в серии подкинул дров в противостояние нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов во время флэш-интервью. В первом перерыве казанский форвард назвал ярославцев актерами.

«Ну да, ненужные удаления. Красивые актёры с той стороны играют, как бы, б***. Не знаю, что сказать. По сути, выстояли все удаления, неудачно в конце сыграли, но ничего страшного», — заявил Сафонов.

Ярославцы тогда только отреагировали победой в третьей встрече серии, обыграв казанцев на их льду (1:4). Илью Сафонова же такой ответ не слишком устроил, и уже по ходу четвертого матча он снова решил резко выступить, припомнив, как в полуфинале защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони потащил за майку игрока обороны ярославцев Алексея Береглазова.

Этот момент наделал много шума Источник: Максим Цирулев

«Мой разговор с Береглазовым? Скорее, был монолог в одну сторону… Его на жопе таскали в прошлой серии, поэтому он молчит», — заявил в перерыве четвертого матча Сафонов.

«Сафонов? Да кто это вообще?»

После этого некоторым хоккеистам «Локомотива» явно не понравилось поведение нападающего «Ак Барса». После поражения в четвертой игре серии у 19-летнего ярославского форварда Егора Сурина спросили насчет слов Сафонова.

«Сафонов? Кто это? Я не знаю его просто. Да кто это вообще? Или вы про Матвея Сафонова из „ПСЖ“? Надеюсь, как‑нибудь узнать про него», — пошутил Сурин.

В декабре 2025 года хоккеисты выступали в сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.

Кто это вообще — Сафонов Узнать Илья Сафонов — хоккеист, родом из Химок Московской области. Начинал играть в столице, затем перебрался в Казань, где выступал в молодежной хоккейной лиге за клуб «Ирбис». С 2019 года выступает за ХК «Ак Барс». Нападающий провел 400 матчей за этот клуб. Сейчас ему 21 год.

«Молодой, а уже с памятью проблемы»

На следующий день в трэш-ток между хоккеистами вмешался и защитник «Ак Барса» Илья Карпухин.

«Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы. Или это Ларионов?» — написал Карпухин в комментариях под постом в соцсети с речью Сурина.

Хоккеисты высказываются и в соцсетях Источник: hockeyonkp / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В прошлое межсезонье сам Карпухин был вынужден слышать подобные слова от главного тренера СКА Игоря Ларионова. Летом защитнику пришлось сменить СКА на «Ак Барс».

«Судьба Карпухина? Кого? У нас такого игрока нет. Его не было в составе с первого дня», — заявлял перед началом сезона главный тренер СКА.

«Я уже не помню, у меня с памятью проблемы»

После этого момента выпады от хоккеистов на время исчезли. Пятый матч серии «Локомотив» забрал в свою пользу, а в победной раздевалке у Егора Сурина спросили о возможном продолжении трэш-тока. Нападающий призвал забыть конфликт.

«Надо забыть просто, что это мусолить? Когда это было‑то? Я уже не помню, у меня с памятью проблемы. Просто готовимся к следующему матчу», — сказал Сурин.

В итоге Сурин предложил забыть историю Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Трэш-ток оказался по душе и болельщикам. Так, ярославские фанатки даже распечатали плакат по мотивам истории Сурина и Сафонова.

В любом случае после финальной серии Кубка Гагарина все конфликты останутся лишь на площадке, а хоккеисты обеих команд с уважением обменяются рукопожатием.