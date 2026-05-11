«Занять последнюю шайбочку»: игроки «Локомотива» и «Ак Барс» высказались друг о друге

В последней серии плей-офф КХЛ в этом году встретятся Казань и Ярославль Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

За сутки до первого финального матча в плей-офф за Кубок Гагарина, 10 мая, ярославский «Локомотив» провел открытую тренировку. Команда показала, как готовится биться за победу. А после тренировки главный тренер Боб Хартли и хоккеисты Никита Кирьянов и Алексей Береглазов высказались о том, чего ждут от соперника — казанского «Ак Барс».

«Детали по сопернику оставлю в команде»

Ярославль тренировался за день до первого матча Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов (24 года) считает, что в грядущей серии важно не поддаваться на провокации.

«”Ак Барс» — хорошая и крепкая команда, у них четыре ровных звена. Думаю, будет плотная и хорошая серия. Детали по сопернику оставлю в команде. Артистизм соперника? Провокации всегда бывают. Здесь нужно с «холодной головой» подходить к этому, подходить внимательно, чтобы не нахватать глупых удалений. Восстановление? Нам дали один день выходного. Это помогло восстановиться и физически, и эмоционально», — рассказал Кирьянов.

Журналисты попросили форварда поделиться воспоминаниями о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» в 2009 году.

«Я тогда был в Перми, мне было семь лет, так что мне тут сложно что-то сказать. Но было бы классно для города, для болельщиков, которые давно поддерживают команду, взять реванш и занять последнюю шайбочку на Кубке Гагарина», — добавил хоккеист.

«Они все габаритные»

Защитник Алексей Береглазов вышел пообщаться с журналистами после общего собрания команды. И признался, что ему уже не хватает терпения: жаждет шайб.

«Мы разобрали „Ак Барс“. Скорее бы вбросили шайбу, хочется начать. Они все габаритные, играют в тело, нападающие выполняют черновую работу. У них сильные третье и четвёртое звенья. Мы должны показать свои сильные стороны, сыграть терпеливо и самоотверженно. Усталость? По сезону нам Боб всегда говорил, что мы должны быть голодными. Просто идём от серии к серии, наращиваем темп, пытаемся выгрызать единоборства», — сказал Береглазов.

От нас, защитников, будет многое зависеть, например, быстрый выход из зоны. Алексей Береглазов Защитник ХК «Локомотив»

Для Алексея Береглазова финал Кубка Гагарина 2026 станет уже шестым в карьере защитника ярославской команды. Спросили у игрока обороны про это событие и об эмоциональной победе в полуфинале.

«Любому спортсмену хочется достичь каких-то высот. Спасибо партнёрам, что я в финале снова. Эмоции? Нужно правильно отнестись к победе над „Авангардом“, такой успех очень ценный. Я думаю, мы подкопили эмоции, забыли ту серию. Нужно выходить и показывать свой лучший хоккей», — ответил защитник «Локомотива».

Казанцы — про «Локомотив»

Накануне отъезда в Ярославль главный тренер и игроки «Ак Барса» также поговорили с журналистами.

«В финале любой фактор может быть решающим. Как узнали соперника, разобрали его с ребятами, было время и показать что-то, и акцентировать внимание на наших действиях. Стили „Ак Барса“ и „Локомотива“? Есть схожие моменты. Но мы всегда держим фокус на своей игре», — рассказал перед серией наставник казанской команды Анвар Гатиятулин.

Свой комментарий перед серией дал и экс-игрок «Локомотива» Григорий Денисенко, который в прошедшее межсезонье перебрался в стан казанской команды.

«В „Локомотиве“ знаком почти со всей командой, вместе росли и играли. Но на льду друзей нет, а вне его мы все товарищи. Без разницы, как играет соперник, будем отталкиваться от себя: фокусируюсь на командных и личных действиях. Две габаритные и мощные команды, детали будут очень важны — кто будет лучше в них, тот и выиграет серию», — сказал Денисенко.