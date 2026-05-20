«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»

Илья Горохов рассказал, как «Локомотиву» забрать Кубок Гагарина Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

В 19:30 21 мая ярославский «Локомотив» встретится на льду с «Ак Барсом» (6+). Пока счет в серии 3–2 в пользу железнодорожников, а это значит, что матч может стать решающим. Если ярославцы урвут победу, Кубок Гагарина останется в столице Золотого кольца на второй год. В случае поражения в шестом матче серия вернется в Ярославль. Тогда финальная игра состоится в субботу, 23 мая (6+).

Ранее мы публиковали прогноз на серию от хоккейного функционера, бывшего генерального директора ХК ЦСКА и «Сибири» Кирилла Фастовского. Экс-игрок «Локомотива», мастер спорта международного класса по хоккею и депутат Ярославской областной думы Илья Горохов рассказал в беседе с 76.RU, что потребуется команде в следующем матче с «Ак Барсом». Далее — его колонка от первого лица.

«Нет ярко выраженного лидера»

Мы с вами по серии видим, что нет ярко выраженного лидера. Матч одна команда выигрывает, матч — другая. В пятом матче (19 мая. — Прим. ред.) наши ребята опять собрались, а Казани где-то не повезло.

Соответственно, счет — 3:2. Переехали сейчас в столицу Татарстана. Что будет там завтра? У меня есть предположение, что игра точно не будет легкой, это финал.

Каждая команда готовится только на определенный отрезок времени, на определенный матч. Их не интересует, что будет в возможном седьмом матче, они конкретно настраиваются на завтра (21 мая. — Прим. ред.). Конечно же, мы понимаем, что будет ажиотаж от казанских болельщиков. Крики, шум, гам. Справится ли «Локомотив» с таким давлением, зависит от психологической устойчивости нашего коллектива. Но она у нас чемпионская. Мы понимаем, как добиваться результата, умеем держать игру, надеемся, что команда должна справиться.

«Результат складывается из микронюансов»

Хочется пожелать нашим ребятам обращать внимание на хоккейные нюансы, потому что наивысший результат складывается всегда из микромоментов и микронюансов. Мелочей нет!

Понятно, что одной из составляющих победы будет самоотверженная игра. Игра, в которой нужно будет жертвовать собой в каких-то моментах, ложиться под шайбу, ловить на себя, где-то подставляться под удар, чтобы партнеру было удобней сыграть.

Нужно обратить внимание на возможность нанесения наибольшего количества бросков по воротам. Исаев все-таки получше выглядит, чем Билялов — вратарь с меньшим опытом. Я считаю, его [Билялова] надо обязательно нагружать бросками, психологически дестабилизировать. Наши парни знают, как это делается — нагнетать давление на голкипера.

«Обороняться обязаны все»

В чемпионском хоккее обороняться обязаны не только защитники и вратарь, а вся пятерка. Роль нападающих в обороне крайне важна!

Вот если наши нападающие, обороняясь, находятся всегда в плотной расстановке, ближе к защитникам, то при перехвате шайбы у нашей команды появляется оперативный простор для организации хороших атак!

А защитники соперника вынуждены уже играть пассивно, не на встречных курсах и, соответственно, начинают откатываться. От этого происходят хорошие атаки с ходу, наличие которых тоже важно. А нападающие у нас умеют забивать, и таких нападающих у нас значительно больше, чем у казанского «Ак Барса».

Я надеюсь, и в этом компоненте мы все-таки будем превосходить, почему и рекомендую побольше бросков делать. Мы можем вспомнить по серии бросок Паника, когда он выходил в 1:0, потом шайба отскочила в угол, и он с разворота бросил просто в сторону ворот, а вратарь уже расслабился. И получился гол неожиданный для Паника и, естественно, для команды соперника.

Если мы будем работать на результат, я надеюсь, у нас всё будет хорошо. И кубок дважды может остаться в Ярославле.

Илья Горохов Хоккейный эксперт