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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Чувствовалось электричество во дворце»: Боб Хартли поблагодарил болельщиков за поддержку на матче

«Чувствовалось электричество во дворце»: Боб Хартли поблагодарил болельщиков за поддержку на матче

Игра «Локомотива» с «Авангардом» закончилась со счетом 4:0

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Главный тренер железнодорожников&nbsp;— о матче с «Авангардом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер железнодорожников&nbsp;— о матче с «Авангардом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер железнодорожников — о матче с «Авангардом»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» разгромил «Авангард» в пятой встрече (6+) 1/2 финала плей-офф. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу ярославской команды. На пресс-конференции после матча главный тренер железнодорожников Боб Хартли поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо огромное болельщикам. Чувствовалось электричество во дворце. Такую атмосферу создали, ребята были вдохновлены», — сказал Боб Хартли.

Счет в серии после игры стал 3:2 в пользу омичей. Теперь для ярославцев каждая встреча — большой риск. Главный тренер поделился, что команду к игре готовили простой мотивацией, говоря, что все в них верят.

«Важно, что не дали сопернику забить. Но, когда команда играет на ноль, все думают о вратаре. Действительно, это важно для Даниила, но также и вся команда хорошо чувствует себя после такой игры. Начиная с Даниила, который выглядел сегодня очень здорово, в каждом его движении была уверенность и четкость. Понятно, что все игроки помогали. Такая командная победа, ноль пропущенных шайб», — отметил Боб Хартли.

Мы вели онлайн-трансляцию с матча. Самые яркие моменты встречи можно посмотреть здесь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Боб Хартли ХК Локомотив ХК Авангард Плей-офф КХЛ
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Комментарии
5
Гость
4 мая, 15:15
Удачи Бобу!!!
Гость
3 мая, 10:14
Не сказал бы, что прямо уж разгромил, но победа хорошая. Будем посмотреть как следующая игра пройдёт. Глядишь снова седьмую игру увидим.
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Гость
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