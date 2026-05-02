«Чувствовалось электричество во дворце»: Боб Хартли поблагодарил болельщиков за поддержку на матче

Счет в серии после игры стал 3:2 в пользу омичей. Теперь для ярославцев каждая встреча — большой риск. Главный тренер поделился, что команду к игре готовили простой мотивацией, говоря, что все в них верят.

«Важно, что не дали сопернику забить. Но, когда команда играет на ноль, все думают о вратаре. Действительно, это важно для Даниила, но также и вся команда хорошо чувствует себя после такой игры. Начиная с Даниила, который выглядел сегодня очень здорово, в каждом его движении была уверенность и четкость. Понятно, что все игроки помогали. Такая командная победа, ноль пропущенных шайб», — отметил Боб Хартли.