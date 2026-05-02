«Чувствовалось электричество во дворце»: Боб Хартли поблагодарил болельщиков за поддержку на матче

«Локомотив» разгромил «Авангард» в пятой встрече (6+) 1/2 финала плей-офф. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу ярославской команды. На пресс-конференции после матча главный тренер железнодорожников Боб Хартли поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо огромное болельщикам. Чувствовалось электричество во дворце. Такую атмосферу создали, ребята были вдохновлены», — сказал Боб Хартли.
Счет в серии после игры стал 3:2 в пользу омичей. Теперь для ярославцев каждая встреча — большой риск. Главный тренер поделился, что команду к игре готовили простой мотивацией, говоря, что все в них верят.
«Важно, что не дали сопернику забить. Но, когда команда играет на ноль, все думают о вратаре. Действительно, это важно для Даниила, но также и вся команда хорошо чувствует себя после такой игры. Начиная с Даниила, который выглядел сегодня очень здорово, в каждом его движении была уверенность и четкость. Понятно, что все игроки помогали. Такая командная победа, ноль пропущенных шайб», — отметил Боб Хартли.
Мы вели онлайн-трансляцию с матча. Самые яркие моменты встречи можно посмотреть здесь.