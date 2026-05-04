Настоящая битва! «Локомотив» лихо обыгрывает «Авангард» в Омске — видео

В Омске начался шестой матч серии «Локомотив» — «Авангард». Счет в серии 3-2, поэтому каждая игра может стать решающей. Напомним, команда, набравшая четыре победы, пройдет в финал Кубка Гагарина.
Следим за матчем в нашей онлайн-трансляции.
В фанатском секторе максимально напряженно. Сотни омичей собрались поддержать команду. Болельщиков железнодорожников не так много.
Сегодняшняя встреча завершится либо завершением сезона для Ярославля, либо седьмым матчем в Ярославле (6+).
С первых минут начались активные атаки на ворота ярославцев.
Стартовый состав «Локомотива»
В ХК «Локомотив» представили классический стартовый состав. На воротах Даня Исаев.
Стартовый состав «Авангарда»
А вот «Авангард» вновь играет в 11 нападающих.
Омичи в большинстве на льду.
Какой момент! «Ястребы» активно нападают на наши ворота.
Первый штраф. На скамейку штрафников отправляется Никита Кирьянов из «Локомотива» за игру без экипировки. Никита остался без шлема, но пытался продолжить игру.
Потуральски из «Авангарда» попадает в штангу. Американский нападающий дважды пытался забросить шайбу в ворота.
Смотрите матч?
Дарим мерч «Локомотива»
Основные моменты публикуем в нашем MAX-канале. Кстати, там же мы разыгрываем мерч любимой команды!
Прогноз аналитиков
Тем временем аналитики считают, что у «Авангарда» 4 мая есть все шансы завершить серию и выйти в финал. При этом игра не будет простой ни для одной из команд.
«Последний раз подопечные Ги Буше проигрывали дважды подряд еще в начале марта, а потому они умеют грамотно реагировать на поражения. Как итог напрашивается ставка на победу „Авангарда“ в матче», — приводят данные специалисты портала Metaraitings.
Какое напряжение! Омичи налетают на ворота. Но Исаев спасает ярославцев.
Гол!
Счет открывает «Авангард».