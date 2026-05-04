Настоящая битва! «Локомотив» лихо обыгрывает «Авангард» в Омске — видео

Тем временем аналитики считают, что у «Авангарда» 4 мая есть все шансы завершить серию и выйти в финал. При этом игра не будет простой ни для одной из команд.

«Последний раз подопечные Ги Буше проигрывали дважды подряд еще в начале марта, а потому они умеют грамотно реагировать на поражения. Как итог напрашивается ставка на победу „Авангарда“ в матче», — приводят данные специалисты портала Metaraitings .