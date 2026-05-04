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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция Настоящая битва! «Локомотив» лихо обыгрывает «Авангард» в Омске — видео

Настоящая битва! «Локомотив» лихо обыгрывает «Авангард» в Омске — видео

Трансляция легендарного противостояния

5 297

В Омске начался шестой матч серии «Локомотив» — «Авангард». Счет в серии 3-2, поэтому каждая игра может стать решающей. Напомним, команда, набравшая четыре победы, пройдет в финал Кубка Гагарина.

Следим за матчем в нашей онлайн-трансляции.

Анастасия Вязигина

В фанатском секторе максимально напряженно. Сотни омичей собрались поддержать команду. Болельщиков железнодорожников не так много.

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Анастасия Вязигина

Сегодняшняя встреча завершится либо завершением сезона для Ярославля, либо седьмым матчем в Ярославле (6+).

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Анастасия Вязигина

С первых минут начались активные атаки на ворота ярославцев.

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Анастасия Вязигина

Стартовый состав «Локомотива»

В ХК «Локомотив» представили классический стартовый состав. На воротах Даня Исаев.

Стартовый состав шестого матча «Авангард» — «Локомотив» | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramСтартовый состав шестого матча «Авангард» — «Локомотив» | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Стартовый состав шестого матча «Авангард» — «Локомотив»

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

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Анастасия Вязигина

Стартовый состав «Авангарда»

А вот «Авангард» вновь играет в 11 нападающих.

Стартовый состав «Авангарда» в матче 4 мая | Источник: ХК «Авангард» Омск / vk.comСтартовый состав «Авангарда» в матче 4 мая | Источник: ХК «Авангард» Омск / vk.com

Стартовый состав «Авангарда» в матче 4 мая

Источник:

ХК «Авангард» Омск / vk.com

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Анастасия Вязигина

Омичи в большинстве на льду.

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Анастасия Вязигина

Какой момент! «Ястребы» активно нападают на наши ворота.

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Анастасия Вязигина

Первый штраф. На скамейку штрафников отправляется Никита Кирьянов из «Локомотива» за игру без экипировки. Никита остался без шлема, но пытался продолжить игру.

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Анастасия Вязигина

Потуральски из «Авангарда» попадает в штангу. Американский нападающий дважды пытался забросить шайбу в ворота.

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Анастасия Вязигина

Смотрите матч?

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Буду следить за матчем здесь
А я слежу за игрой в Омске
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Проверю счет
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Анастасия Вязигина

Дарим мерч «Локомотива»

Основные моменты публикуем в нашем MAX-канале. Кстати, там же мы разыгрываем мерч любимой команды!

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Анастасия Вязигина

Прогноз аналитиков

Тем временем аналитики считают, что у «Авангарда» 4 мая есть все шансы завершить серию и выйти в финал. При этом игра не будет простой ни для одной из команд.

«Последний раз подопечные Ги Буше проигрывали дважды подряд еще в начале марта, а потому они умеют грамотно реагировать на поражения. Как итог напрашивается ставка на победу „Авангарда“ в матче», — приводят данные специалисты портала Metaraitings.

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Анастасия Вязигина

Какое напряжение! Омичи налетают на ворота. Но Исаев спасает ярославцев.

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Анастасия Вязигина

Гол!

Счет открывает «Авангард».

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив ХК Авангард Хоккей Кубок Гагарина Плей-офф КХЛ
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Комментарии
15
Гость
4 мая, 21:12
Афигеть!!! Последние 5 мин больше смотрел Шинник в Екб, кстати победа, а тут такое... Афигеть!!!
Гость
4 мая, 20:44
Победа!!!!
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Гость
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