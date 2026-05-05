«Омск психологически на дне»: экс-тренер «Авангарда» высказался о седьмом матче с «Локомотивом»

Омичи упустили победу, которая уже была у них в руках Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Экс-наставник омского «Авангарда» и бывший тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Рябыкин прокомментировал шестой матч. Омичи за 32 секунды до финального свистка при счете 2:0 пропустили две шайбы, а во втором овертайме проиграли ярославцам. Рябыкин считает это чудом.

«Чудо на льду! Надо отдать должное игрокам ярославской команды во главе с Радуловым и Шалуновым, которые под копирку организовали эти два гола. Они подарили болельщикам и Лиге фантастическую концовку! Честно говоря, не могу припомнить таких спасений. Ведь „Локомотив“ был под угрозой поражения даже не в матче, а в серии. Боб Хартли вновь доказал свой уровень. Штаб Буше был в стрессе, игроки „Авангарда“ тоже — отсюда и ярославское чудо», — цитирует сайт Russia-Hockey.ru Рябыкина.

По словам эксперта, наставник «ястребов» Ги Буше на последних минутах матча не почувствовал угрозу, в результате его команда пропустила дважды и фактически упустила не только победу в матче, но и во всей серии. Теперь все решится в седьмой встрече команд, которая пройдет 6 мая в Ярославле (6+).

Безусловный фаворит в предстоящей встрече, по мнению Рябыкина, — «Локомотив». Команда играет дома, к тому же вдохновлена такой удивительной победой. «Авангард» наоборот, психологически находится на дне.

«Это седьмой матч, решающий фактор — не физика, а психология. А Омск сейчас психологически на самом дне. Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков „Авангарда“ нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Еще ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала. Если „Авангард“ начнет в Ярославле с чистого листа, со счета 0:0 в серии до одной победы, о которой он мечтал весь сезон, то шансы команд будут как минимум равны», — добавил Рябыкин.

Решающая встреча команд начнется в 19:30 по московскому времени 6 мая. Еще больше подробностей ищите в нашем сюжете.