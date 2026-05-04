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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Ярославский губернатор выступил с откровенным заявлением после матча «Локомотива»: «Никто не верил»

Ярославский губернатор выступил с откровенным заявлением после матча «Локомотива»: «Никто не верил»

По мнению Михаила Евраева, это победа всего региона

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Десятки ярославцев следили за матчем в фан-зоне на площади Труда | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUДесятки ярославцев следили за матчем в фан-зоне на площади Труда | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Десятки ярославцев следили за матчем в фан-зоне на площади Труда

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Вечером 4 мая ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл во втором овертайме омский «Авангард». Игра получилась крайне эмоциональной: железнодорожникам удалось перевернуть матч после преимущества «Авангарда» в две шайбы.

Счет в серии составляет 3-3, седьмой матч пройдет в Ярославле 6 мая (6+).

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил команду и выступил с откровенным заявлением.

«Я поздравляю команду! Я поздравляю всех жителей Ярославской области! Никто уже не верил, но наши парни забили две шайбы за 33 секунды до конца третьего периода. И решающую — во втором овертайме! И это не просто победа — это победа силы воли ребят и их духа! Это победа Ярославской области! Это победа всего нашего региона! Это наша гордость и наша сила! Команда стала легендой!» — говорится в посте главы региона в max-канале.

Отметим, что в плей-офф КХЛ команды играют до четырех побед. Седьмой матч станет решающим — победитель выйдет в финал Кубка Гагарина, где сразится с казанским «Ак Барсом».

Напомним, на полуфинал в Ярославле оборудованы две фан-зоны на площади Труда и на Советской площади.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив ХК Авангард Михаил Евраев Хоккей Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина
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Комментарии
62
Гость
6 мая, 04:45
Столько хаяния в коментариях, ужас, а, ведь, город/область расцветает!!! Смотрели матч с детьми на площади Труда - очень дружно, душевно,комфортно, красиво! Хочется поблагодарить губернатора за труд, спасибо Михаил Яковлевич! Локо, вперёд!!!
Гость
5 мая, 18:44
50% людей это вообще не колышит. Займитесь делом.
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Гость
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