Ярославский губернатор выступил с откровенным заявлением после матча «Локомотива»: «Никто не верил»

Вечером 4 мая ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл во втором овертайме омский «Авангард». Игра получилась крайне эмоциональной: железнодорожникам удалось перевернуть матч после преимущества «Авангарда» в две шайбы.
Счет в серии составляет 3-3, седьмой матч пройдет в Ярославле 6 мая (6+).
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил команду и выступил с откровенным заявлением.
«Я поздравляю команду! Я поздравляю всех жителей Ярославской области! Никто уже не верил, но наши парни забили две шайбы за 33 секунды до конца третьего периода. И решающую — во втором овертайме! И это не просто победа — это победа силы воли ребят и их духа! Это победа Ярославской области! Это победа всего нашего региона! Это наша гордость и наша сила! Команда стала легендой!» — говорится в посте главы региона в max-канале.
Отметим, что в плей-офф КХЛ команды играют до четырех побед. Седьмой матч станет решающим — победитель выйдет в финал Кубка Гагарина, где сразится с казанским «Ак Барсом».
Напомним, на полуфинал в Ярославле оборудованы две фан-зоны на площади Труда и на Советской площади.