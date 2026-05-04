Ярославский губернатор выступил с откровенным заявлением после матча «Локомотива»: «Никто не верил»

«Я поздравляю команду! Я поздравляю всех жителей Ярославской области! Никто уже не верил, но наши парни забили две шайбы за 33 секунды до конца третьего периода. И решающую — во втором овертайме! И это не просто победа — это победа силы воли ребят и их духа! Это победа Ярославской области! Это победа всего нашего региона! Это наша гордость и наша сила! Команда стала легендой!» — говорится в посте главы региона в max-канале.