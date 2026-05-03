«Вместе мы должны пройти этот путь»: как Ярославль сократил отставание в полуфинале Кубка Гагарина

Публикуем разбор пятого матча серии Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Ярославский «Локомотив» переиграл на домашней площадке «Авангард» и сократил отставание в полуфинальной серии. О первой домашней победе в третьем раунде плей-офф Кубка Гагарина — в материале 76.RU.

Разницу сделали иностранцы

Стартовый отрезок матча ярославцы и омичи начали активно и уже на первых минутах имели шансы открыть счет в игре. Быстрее найти и реализовать свой момент смогли всё же «железнодорожники». Отличилось третье звено. После передачи вернувшегося в состав «Локомотива» Фрэза Рихард Паник точным броском поразил ворота голкипера Серебрякова.

«Опять собрались вместе. Байрон — опытный игрок. Важные вбрасывания выигрывает. Видимо, отдохнул, набрался сил и выдал такой перформанс», — рассказал партнер канадца и словака по звену Никита Кирьянов.

До перерыва «железнодорожники» имели неплохой шанс и удвоить свое преимущество, но в моменте с броском Радулова шайба попала в штангу ворот.

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Долгожданный гол Березкина

Вторая двадцатиминутка началась с большинства «Авангарда» и шквала атак с их стороны. В одном из моментов ярославцам откровенно повезло — шайба попала в каркас ворот.

«Считаю, что везение приходит к тому, кто что-то создает и делает. Возможно, судьба сегодня отплатила нам тем, на что мы и наработали», — заявил после игры нападающий «Авангарда» Василий Пономарев.

В середине встречи отличный момент был у форварда «Локомотива» Полунина, выбежавшего в меньшинстве на рандеву с голкипером соперника. Не получилось у Александра в завершении. В концовке второго периода нападающий Максим Березкин смог быстро подстроиться под отскок шайбы от вратаря Серебрякова и поразил в ближний угол ворот гостей.

А вот и гол! Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Простота — ключ к успеху

В заключительном отрезке встречи «Локомотив» полностью отдал инициативу и старался отвечать лишь своими контратаками. Одна из них завершилась очередной заброшенной шайбой. Форвард ярославцев Алексеев верхом забросил шайбу в зону омичей, где его партнер Александр Полунин смог быстро ее обработать. Прибавив ногами, Александр вновь смог остаться один на один с вратарем Серебряковым. На этот раз ничего не выдумывая, Полунин бросил на силу и смог заставить врасплох стража ворот омичей.

Полунин бросил шайбу на силу Источник: 1/2 финала / 2 мая 2026 / Матч № 68, КХЛ / video.khl.ru

На последних минутах периода тренерский штаб «Авангарда» решился на замену вратаря и шанс поиграть вшестером. Обернулось это для коллектива Ги Буше очередной пропущенной шайбой в теперь уже пустые омские ворота, которую забросил Максим Шалунов. Пятая игра полуфинальной серии завершилась сухой победой «Локомотива» 4:0.

Слово хоккеистам

В победной раздевалке ярославцев нападающий Максим Березкин был сдержан в эмоциях. Хоккеист признался, что все мысли уже об игре в Омске.

«Мы сейчас живем одним днем. Победили — здорово, но уже нужно готовиться к следующей игре. Легче не будет, только тяжелее. Все вместе мы должны пройти этот путь. Силы экономить некуда. Здесь либо всё, либо ничего», — заявил Березкин.

Максим Березкин честно рассказал о подготовке к матчам Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Хоккеист «Авангарда» Василий Пономарев после встречи назвал ключевой момент пятой игры полуфинальной серии и высказался о возможном факторе успеха в шестой встрече противостояния.

«Очень много позволяли сегодня. Со второго периода начали возвращаться в игру, но второй гол нас достаточно сильно подкосил, и после этого было совсем тяжело выбраться. Шестой матч? Нужно выигрывать единоборства. Их процент очень сильно конвертируется в победу», — сказал Пономарев.