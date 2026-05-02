«Наши парни открыли счет»: губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с победой

Губернатор Ярославской области посетил матч (6+) «Локомотива» и «Авангарда» Источник: Михаил Евраев / МAX, Максим Цирулев / 76.RU

2 мая в Ярославле прошел пятый матч (6+) полуфинала за Кубок Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Железнодорожники разгромили противников со счетом 4:0. Матч посетил и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что на домашнем льду «Локомотив» смог всухую обыграть соперника. По его мнению, в этом ярославцам помогли характер и настрой на результат. Свою роль сыграла и командная работа.

«Очень важная и нужная победа нашего „Локомотива“ в матче против омского „Авангарда“, — написал в своем MAX-канале Михаил Евраев. — Приехал на игру в начале первого периода. Уже на шестой минуте наши парни открыли счет. Дальше команда уверенно держала темп и контролировала игру».

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил болельщиков ярославской команды за поддержку.

«Спасибо огромное болельщикам. Чувствовалось электричество во дворце. Такую атмосферу создали, ребята были вдохновлены», — сказал Боб Хартли.

Счет в серии после игры стал 3:2 в пользу омичей. Теперь для ярославцев каждая встреча — большой риск. Главный тренер поделился, что команду к пятой игре готовили простой мотивацией, говоря, что все в них верят.