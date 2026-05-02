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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Наши парни открыли счет»: губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с победой

«Наши парни открыли счет»: губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с победой

Ярославцы обыграли «Авангард» со счетом 4:0

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Губернатор Ярославской области посетил матч (6+) «Локомотива» и «Авангарда» | Источник: Михаил Евраев / МAX, Максим Цирулев / 76.RUГубернатор Ярославской области посетил матч (6+) «Локомотива» и «Авангарда» | Источник: Михаил Евраев / МAX, Максим Цирулев / 76.RU

Губернатор Ярославской области посетил матч (6+) «Локомотива» и «Авангарда»

Источник:

Михаил Евраев / МAX, Максим Цирулев / 76.RU

2 мая в Ярославле прошел пятый матч (6+) полуфинала за Кубок Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Железнодорожники разгромили противников со счетом 4:0. Матч посетил и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что на домашнем льду «Локомотив» смог всухую обыграть соперника. По его мнению, в этом ярославцам помогли характер и настрой на результат. Свою роль сыграла и командная работа.

«Очень важная и нужная победа нашего „Локомотива“ в матче против омского „Авангарда“, — написал в своем MAX-канале Михаил Евраев. — Приехал на игру в начале первого периода. Уже на шестой минуте наши парни открыли счет. Дальше команда уверенно держала темп и контролировала игру».

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил болельщиков ярославской команды за поддержку.

«Спасибо огромное болельщикам. Чувствовалось электричество во дворце. Такую атмосферу создали, ребята были вдохновлены», — сказал Боб Хартли.

Счет в серии после игры стал 3:2 в пользу омичей. Теперь для ярославцев каждая встреча — большой риск. Главный тренер поделился, что команду к пятой игре готовили простой мотивацией, говоря, что все в них верят.

А вы следили за игрой?

Да, ребята молодцы!
Хотел посмотреть, но не получилось
Не смотрю хоккей
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард Плей-офф КХЛ Губернатор
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Комментарии
35
Гость
3 мая, 14:16
Это, что главное для Губернатора?
Гость
3 мая, 14:10
А чего поздравлять? Это превратилось уже в шоу. Там всё и все куплены и победители расписаны на год вперёд.
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Гость
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